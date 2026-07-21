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Szef Marvela Kevin Feige ujawnia, czy po "Avengers: Secret Wars" czeka nas reboot uniwersum

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Szef+Marvela+Kevin+Feige+ujawnia%2C+czy+po+%22Avengers%3A+Secret+Wars%22+czeka+nas+reboot+uniwersum-167656
Szef Marvela Kevin Feige ujawnia, czy po &quot;Avengers: Secret Wars&quot; czeka nas reboot uniwersum
źródło: Materiały prasowe
W sieci właśnie zadebiutował zwiastun "Avengers: Doomsday", siłą rzeczy prowokując pytania o przyszłość Marvela. Powoli zaczyna być jasne, czego możemy spodziewać się po tym filmie: pytanie zatem, co studio szykuje na czekające już w kolejce kolejne widowisko, "Avengers: Secret Wars". Szef Marvel Studios Kevin Feige uchylił rąbka tajemnicy i zdementował dwie pogłoski.
    

Czy "Secret Wars" będzie podzielone na dwie części?



GettyImages-2285828930.jpg Getty Images © VCG

Rozmawiając z Joshem Horowitzem w podcaście "Happy Sad Confused" Kevin Feige zaprzeczył, jakoby planowane na przyszły rok widowisko "Avengers: Secret Wars" miało być rozbite na dwie części: Za nic w świecie, powiedział.
      
Zapytany z kolei o to, czy po "Secret Wars" czeka nas reboot kinowego uniwersum Marvela, Feige odparł: Nie. Ale, tak jak zawsze, szukam inspiracji do naszych historii w komiksach. I obie komiksowe wersje "Secret Wars", ale zwłaszcza ta autorstwa Jonathana Hickmana sprzed 10 lat, to dobra mapa wyznaczająca kierunek, w którym możemy pójść.
    
W komiksie Hickmana Doktor Doom tworzy z resztek rozbitego multiwersum tzw. Battleworld, w którym to on jest bogiem i władcą. W finale oryginalny świat zostaje odbudowany, ale z drobnymi zmianami. Jeśli wierzyć Feige'emu, powinniśmy zatem spodziewać się tzw. "miękkiego rebootu": Feige i spółka najprawdopodobniej zachowają niektóre elementy świata, a inne zmienią, zależnie jak będzie im wygodnie.

Możliwe, że więcej o projekcie dowiemy się podczas nadchodzącego Comic Conu w San Diego, gdzie Marvel będzie miał swoją prezentację.

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin 18 grudnia. Premierę "Avengers: Secret Wars" zaplanowano z kolei na 17 grudnia przyszłego roku.

"Avengers: Doomsday" – zwiastun




Uniwersa zderzają się, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział w filmie "Avengers: Doomsday" od Marvel Studios. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.  

W obsadzie są m.in.: Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Joseph Quinn, Danny Ramirez, Pedro Pascal, Patrick Stewart, Ian McKellen oraz Channing Tatum.

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