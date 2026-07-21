Szef Marvela Kevin Feige ujawnia, czy po "Avengers: Secret Wars" czeka nas reboot uniwersum

W sieci właśnie zadebiutował zwiastun "Avengers: Doomsday", siłą rzeczy prowokując pytania o przyszłość Marvela. Powoli zaczyna być jasne, czego możemy spodziewać się po tym filmie: pytanie zatem, co studio szykuje na czekające już w kolejce kolejne widowisko, "Avengers: Secret Wars". Szef Marvel Studios Kevin Feige uchylił rąbka tajemnicy i zdementował dwie pogłoski.
Czy "Secret Wars" będzie podzielone na dwie części?
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Rozmawiając z Joshem Horowitzem w podcaście "Happy Sad Confused" Kevin Feige zaprzeczył, jakoby planowane na przyszły rok widowisko "Avengers: Secret Wars" miało być rozbite na dwie części: Za nic w świecie, powiedział. Zapytany z kolei o to, czy po "Secret Wars" czeka nas reboot kinowego uniwersum Marvela, Feige odparł: Nie. Ale, tak jak zawsze, szukam inspiracji do naszych historii w komiksach. I obie komiksowe wersje "Secret Wars", ale zwłaszcza ta autorstwa Jonathana Hickmana sprzed 10 lat, to dobra mapa wyznaczająca kierunek, w którym możemy pójść.
W komiksie Hickmana Doktor Doom
tworzy z resztek rozbitego multiwersum tzw. Battleworld, w którym to on jest bogiem i władcą. W finale oryginalny świat zostaje odbudowany, ale z drobnymi zmianami. Jeśli wierzyć Feige'emu
, powinniśmy zatem spodziewać się tzw. "miękkiego rebootu": Feige
i spółka najprawdopodobniej zachowają niektóre elementy świata, a inne zmienią, zależnie jak będzie im wygodnie.
Możliwe, że więcej o projekcie dowiemy się podczas nadchodzącego Comic Conu w San Diego, gdzie Marvel będzie miał swoją prezentację.
"Avengers: Doomsday
" wejdzie do kin 18 grudnia. Premierę "Avengers: Secret Wars
" zaplanowano z kolei na 17 grudnia przyszłego roku.
"Avengers: Doomsday" – zwiastun
Uniwersa zderzają się, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział w filmie "Avengers: Doomsday"
od Marvel Studios. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.
W obsadzie są m.in.: Robert Downey Jr
, Chris Evans
, Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Joseph Quinn
, Danny Ramirez
, Pedro Pascal
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
oraz Channing Tatum
.