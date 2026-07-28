Kevin Feige przyznaje, że jakość filmów Marvela spadła. Obiecuje poprawę

Szef Marvel Studios Kevin Feige udzielił wywiadu magazynowi "Empire", w którym opowiedział o przyszłości MCU, w tym o nowych projektach ogłoszonych podczas Comic-Conu w San Diego: "Czarnej Panterze III" i "Ghost Riderze".
Marvel: jakość ważniejsza od ilości Kevin Feige
w rozmowie z "Empire" raz jeszcze powtórzył to, co już mówił wcześniej: Marvel Studios zmniejszy liczbę produkowanych projektów, by skupić się w pierwszej kolejności na ich jakości.
Zawsze staramy się stawiać na jakość, ale kiedy projektów jest aż tyle, łatwo się rozproszyć i rozciągnąć siły. Nie chcieliśmy do tego dopuścić i "Avengers" jest niezwykle istotne, by to osiągnąć. A "Secret Wars" przygotowuje grunt pod przyszłość i to, co będzie dalej.
W ostatnim czasie liczba wprowadzanych przez Marvel projektów wyraźnie spadła. Na rok 2027 zapowiedziany jest tylko jeden film kinowy, wspominane "Avengers: Secret Wars"
, a na 2028 roku dwa widowiska: "Czarna Pantera III"
oraz "Ghost Rider"
.
Jeśli chodzi o ten pierwszy, to Kevin Feige wyjaśnił, że David Jonsson dostał angaż jako T’Challa II już pół roku temu.
Aktor okazał się bardzo dobry w dochowaniu tajemnicy, ponieważ już w czasie, kiedy miał rolę w garści, po sieci wciąż krążyły plotki, że faworytem do zagrania postaci jest Damson Idris
.
Co więcej Jonsson
dostał rolę zupełnie bez normalnego procesu castingowego. Zanim ten bowiem się rozpoczął, reżyser Ryan Coogler
zadzwonił do szefa Marvela i ogłosił mu, że znalazł odtwórcę głównej roli. Tak w każdym razie teraz opisuje tę sprawę Feige
.
Co do "Ghost Ridera"
, to Feige
ujawnił, że film powstanie dzięki jego gwieździe, Ryanowi Goslingowi. To on miał pomysł na postać i fabułę. To z tym pomysłem zwrócił się do Shawna Levy'ego
, z którym pracuje właśnie przy widowisku "Star Wars: Starfighter
", którego przekonał do projektu. I to za jego sprawą on i Levy
spotkali się z Feige'em
, by opowiedzieć im o swoim pomyśle na film.
Szef Marvela wyraźnie podkreślił w wywiadzie, że jakość obu tych projektów to kluczowa sprawa dla całej przyszłości MCU.
Zwiastun widowiska "Avengers: Doomsday"