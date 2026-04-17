Newsy Filmy Inne Pomylił Biblię z "Pulp Fiction". Wpadka szefa Pentagonu wyśmiewana w sieci
Filmy / Inne

Deadline, The Hollywood Reporter
Szef Pentagonu Pete Hegseth znalazł się w centrum medialnej burzy po swoim wystąpieniu podczas ceremonii modlitewnej w Waszyngtonie. Polityk przytoczył bowiem fragment, który przedstawił jako inspirowany Biblią, a który okazał się przerobionym cytatem z filmu "Pulp Fiction" Quentina Tarantino.

Wpadka amerykańskiego polityka



GettyImages-2271607951.jpg Getty Images © Alex Wong


Chodzi o słynny monolog postaci Julesa, granej przez Samuela L. Jacksona, który w filmie wypowiada quasi-biblijną przemowę przed egzekucją swoich ofiar. Sekretarz obrony wykorzystał zmodyfikowaną wersję tego tekstu jako "modlitwę" związaną z akcją ratunkową amerykańskiego pilota w Iranie, wprowadzając do niej elementy wojskowe, takie jak kryptonim "Sandy 1".

Problem w tym, że cytat tylko luźno nawiązuje do autentycznego wersetu z Księgi Ezechiela (25:17), który w rzeczywistości jest znacznie krótszy i nie zawiera większości rozbudowanych fragmentów znanych z filmu. To właśnie wersja napisana przez Tarantino i współscenarzystę Rogera Avary’ego zyskała status kultowej.

Wystąpienie szybko wywołało falę komentarzy i drwin w mediach społecznościowych oraz wśród polityków. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom opublikował ironiczny wpis nawiązujący do sytuacji, a krytyczne głosy pojawiły się także ze strony m.in. senatora Raphaela Warnocka czy tenisistki Martiny Navratilovej.

Pentagon stanął jednak w obronie swojego szefa. Rzecznik Sean Parnell tłumaczył, że była to "autorska modlitwa" używana przez żołnierzy biorących udział w akcji ratunkowej i że zarówno ona, jak i dialog z filmu, są jedynie inspirowane biblijnym fragmentem. Podkreślił też, że zarzuty o błędne cytowanie Pisma Świętego to fake news.

"Pulp Fiction" - zwiastun



