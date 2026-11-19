David Ellison, szef Skydance, był gościem i mówcą na nowojorskim DealBook Summit. Odpowiedział na liczne pytania. Jedna z odpowiedzi szczególnie utkwiła kinomaniakom w głowach.
Czy w Skydance jest miejsce na ryzykowne kino autorskie?
Punktem wyjścia dla pytania był "Digger
", nowy film Alejandro G. Iñárritu
z Tomem Cruise'em
w głównej roli. Obraz został wyprodukowany przez Warner Bros. Budżet produkcji rozrósł się do co najmniej 180 milionów dolarów, a film zarobił w kinach na świecie ledwie 50 milionów. Stąd zasadnym wydaje się dopytywanie Ellisona o to, czy w należących do Skydance wytwórniach będzie miejsce na ryzykowne kino autorskie.
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Szef Skydance udał, że nie zrozumiał pytania. Zamiast na "Diggerze
" skupił się na gwieździe filmu, ponieważ odpowiedział w następujący sposób:
Zrobiłem z Tomem osiem filmów... Właśnie pracujemy nad kontynuacją "Szybkiego jak błyskawica", a potem chcemy od razu przejść do realizacji kolejnego "Top Gun".
Ellison został też zapytany o planowane widowisko "Godziny szczytu 4"
. Moderator Andrew Ross Sorkin chciał wiedzieć, ile prawdy jest w doniesieniach, że to Donald Trump, którego kumplem jest skompromitowany w Hollywood reżyser Brett Ratner
, wymógł na Ellisonie zgodę na realizację filmu. Szef Skydance odparł, że na ten temat pojawiło się wiele fałszywych doniesień, ale nie zamierza komentować każdego kłamstwa. Twierdzi, że prawdziwym pomysłodawcą filmu jest Josh Greenstein (po zakupie Warner Bros. jeden z szefów pionu filmowego Skydance).
Zwiastun filmu "Digger"