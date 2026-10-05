Szef Skydance pod wrażeniem Jamesa Gunna. Zostawi go w DC Studios na 10 lat

David Ellison podejmuje kolejne decyzje dotyczące kierowniczych stanowisk w nowym koncernie medialnym Skydance, powstałym po przejęciu Warner Bros. Discovery. Parę dni temu pisaliśmy o tym, że James Gunn i Peter Safran są bezpieczni i pozostaną na stanowiskach szefów DC Studios. Teraz poznaliśmy kulisy tej decyzji.
Jak James Gunn zachował stanowisko w DC Studios?
Przypomnijmy, że Warner Bros., a co za tym idzie również DC Studios, przechodzi w ręce Ellisona
w momencie, kiedy wytwórnia kierowana przez Gunna
i Safrana
podnosi się z kolan po kinowej klapie, jaką było widowisko "Supergirl
". Jak jednak donosi Bloomberg, pozycja szefów DC Studios w ogóle nie była zagrożona.
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Bloomberg ujawnia, że David Ellison
odwiedził Jamesa Gunna
na planie filmu "Man of Tomorrow
". Wtedy reżyser podzielił się z szefem Skydance wizją na najbliższe 10 lat. Ellison
miał być pod tak wielkim wrażeniem, że zdecydował się zostawić Gunna
i Safrana
, by "kontynuowali to, co teraz robią".
Tymczasem Gunn
ostatnio ujawnił, że ma już gotową surową wersję "Man of Tomorrow
". Co więcej, ma już scenariusz kolejnego widowiska ze świata DC. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów.
Zwiastun filmu "Superman", którego kontynuacją jest "Man of Tomorrow"