Sony na CC: Co z platformą? Kraven z R! Ghostbusters! Napoleon!

Platformy nie tworzą gwiazd filmowych

Getty Images © Kevin Winter



szef wytwórni Sony Tom Rothman na CinemaConie



Zwiastun ekranizacji Marvela "Kraven the Hunter"

Sequel "Ghostbusters: Afterlife", "Gra Turismo" - co jeszcze pokazało Sony

W Las Vegas rozpoczął się CinemaCon, czyli najważniejsza branżowa impreza roku, na które szefowie wielkich wytwórni podsumowują ostatni rok i ujawniają plany na najbliższe miesiące i lata. Tegoroczną imprezę rozruszało, które przygotowało dla zgromadzonych wiele atrakcji. Oto najważniejsze z nich.Publiczność rozgrzało wystąpienie szefa studia Sony, który bez ogródek wyrażał się na temat stanu kina i platform streamingowych.- powiedział. -Rothman chwalił się też zróżnicowaną ofertą filmów kinowychWśród nowości, którymi pochwaliło się Sony na CinemaConie był. Publiczność miała okazję obejrzeć pełen akcji zwiastun widowiska bazującego na postaciach z komiksówWideo potwierdziło, że. Oprócz Aarona Taylora-Johnsona , który wciela się w tytułowego antybohatera, w teaserze pojawiają się: Russell Crowe jako jego ojciec i Fred Hechinger jako jego brat Chameleon.Poprzez łącze internetowe o filmieopowiedział producent Jason Reitman. Potwierdził, że tym razem, czyli miast, w którym rozgrywała się część pierwsza popularnego cyklu. Denzel Washington zaprezentował publiczności. Zwykli śmiertelnicy mogą być spokojni. Do sieci trafi oficjalnie dziś. Washington odebrał również nagrodę za całokształt dorobku artystycznego. Aktor nie krył wzruszenia dziękując za to wyróżnienie.Widzowie zebrani na CinemaConie zobaczyli również materiał wideo promujący growe widowisko. Na scenie pojawiły się jego gwiazdy: David Harbour Rothman pochwalił się również pierwszym materiałem wideo z szykowanego przez Sony dla Apple'a widowiska historycznego. Film reżyseruje Ridley Scott . Rothman obiecał, że obraz trafi do kin na Święto Dziękczynienia iz dużą kampanią marketingową. Sam materiał wideo zaprezentował scenę batalistyczną nakręconą w starym stylu.Fani komiksowych widowisk mogli też obejrzeć aż. Zwiastun tego filmu znajdziecie poniżej