Feige? Favreau? Filoni? Kto zastąpi Kathleen Kennedy i będzie rządził Lucasfilm?

Kathleen Kennedy chciała odejść wcześnie, ale brak jest chętnych ją zastąpić

Jak pisał portal Puch,Pierwotnie Lucasfilm rządził. Kiedy przymierzał się do sprzedania wytwórni Disneyowi, swoim następcą uczynił Kathleen Kennedy . Z wyborem tym władze Disneya się zgodziły. Kennedy nie ma jednak następcy. I nie ma też zbyt wielu chętnych do bycia nim.Rola szefa Lucasfilm jest bowiem niewdzięczna. Wbrew bowiem opinii fanów, nie ma ona praktycznie nic wspólnego z decyzjami twórczymi. To typowa pozycja biurokratyczna, a najważniejszymi problemami jest dogadywanie się z Disneyem oraz negocjowanie warunków licencji na przeróżne produkty.Według źródeł The Hollywood Reporter, przez chwilę wydawało się, że następczynią Kennedy może zostać, ale ta dopiero co przyjęła pozycję wiceprezesa produkcji w Searchlight.Kto zatem ma szansę zastąpić Kathleen Kennedy? Oto typy The Hollywood Reporter:, czyli szef Marvel Studios. Biorąc pod uwagę zajmowane stanowisko ma on idealne kompetencje, by zająć się Lucasfilm. Do tego jest fanem Gwiezdnych Wojen . Jeszcze nie tak dawno mówiło się, że szykuje swój własny film w tym uniwersum., który pomógł w narodzinach MCU , a od lat jest jedną z sił napędowych serialowego uniwersum Star Wars , którego mentorem przed laty był George Lucas i to za jego czasów stawiał pierwsze kroki w uniwersum Star Wars jako twórca filmowy. Aktualnie piastuje stanowisko, kiedyś szefowa produkcji w 20th Century Fox, gdzie związana była z serią "X-Men" i filmem " Avatar ". Przez chwilę była szefową Paramountu. Aktualnie, jak pisze THR, czeka na swój come back, który może być właśnie Lucasfilm.Portal wskazuje też na dwie dużo mniej prawdopodobne kandydatury, czyli, który może nie chcieć wracać do Lucasfilm mając wciąż żywe w pamięci wspomnienia bolesnej współpracy oraz, której na przeszkodzie stanąć może kontrakt z Netfliksem (gdzie kieruje działem animacji oraz produkcji familijnych).