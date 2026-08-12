Newsy Gry Szefowa XBOX widziała grywalną wersję "The Elder Scrolls VI". Widziała też dużego, nadmuchanego szczura
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Szefowa XBOX widziała grywalną wersję "The Elder Scrolls VI". Widziała też dużego, nadmuchanego szczura

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Szefowa+XBOX+widzia%C5%82a+grywaln%C4%85+wersj%C4%99+%22The+Elder+Scrolls+VI%22.+Widzia%C5%82a+te%C5%BC+du%C5%BCego%2C+nadmuchanego+szczura-168021
Szefowa XBOX widziała grywalną wersję &quot;The Elder Scrolls VI&quot;. Widziała też dużego, nadmuchanego szczura
Wygląda na to, że po wielu, wielu latach oczekiwania jesteśmy przynajmniej o krok bliżej do premiery gry "The Elder Scrolls VI". Tak w każdym razie wynika z ostatniego wpisu w mediach społecznościowych szefowie XBOXa Ashy Sharmy.

Co zobaczyła szefowa XBOXa w siedzibie Bethesdy?



Asha Sharma była ostatnio w siedzibie Bethesdy. Pokazano jej tam wczesną grywalną wersji "The Elder Scrolls VI", czyli gry, która pozostaje w przygotowaniu od ośmiu lat. Szefowa growego działu Microsoftu pochwalił się tym w mediach społecznościowych:


Fani serii natychmiast zaczęli zastanawiać się, czyli liczba gwiazdek oznacza liczbę liter w tytule. Ci, którzy w to wierzą, są niepocieszeni, bo oznacza to, że raczej nie brzmi on "Hammerfell", a takie spekulacje wcześniej krążyły po sieci.

Jednak wizyta Sharmy w Bethesdzie nie przebiegła spokojnie. Pracownicy studia postanowili wyrazić swoje niezadowolenie z faktu, że XBOX na zlecenie Microsoftu zwolnił całą masę pracowników. Protest przyjął dość widoczną formę. Wokół siedziby ustawiono flagi, każda z nich reprezentuje jedną zwolnioną osobę. Przed wejście pojawił się też duży, dmuchany szczur:

NEW: CWA union members have inflated a giant rat and deployed a wall of red flags representing laid off Xbox workers outside the Bethesda office in Rockville. 

The protest was timed to coincide with a visit from Xbox CEO Asha Sharma, who is apparently at the studio today.

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— Chris Kerr (@kerrblimey.bsky.social) 11 sierpnia 2026 18:22

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