Szefowa XBOX widziała grywalną wersję "The Elder Scrolls VI". Widziała też dużego, nadmuchanego szczura

Wygląda na to, że po wielu, wielu latach oczekiwania jesteśmy przynajmniej o krok bliżej do premiery gry "The Elder Scrolls VI". Tak w każdym razie wynika z ostatniego wpisu w mediach społecznościowych szefowie XBOXa Ashy Sharmy.
Co zobaczyła szefowa XBOXa w siedzibie Bethesdy?
Asha Sharma była ostatnio w siedzibie Bethesdy. Pokazano jej tam wczesną grywalną wersji "The Elder Scrolls VI"
, czyli gry, która pozostaje w przygotowaniu od ośmiu lat. Szefowa growego działu Microsoftu pochwalił się tym w mediach społecznościowych:
Fani serii natychmiast zaczęli zastanawiać się, czyli liczba gwiazdek oznacza liczbę liter w tytule. Ci, którzy w to wierzą, są niepocieszeni, bo oznacza to, że raczej nie brzmi on "Hammerfell"
, a takie spekulacje wcześniej krążyły po sieci.
Jednak wizyta Sharmy w Bethesdzie nie przebiegła spokojnie. Pracownicy studia postanowili wyrazić swoje niezadowolenie z faktu, że XBOX na zlecenie Microsoftu zwolnił całą masę pracowników. Protest przyjął dość widoczną formę. Wokół siedziby ustawiono flagi, każda z nich reprezentuje jedną zwolnioną osobę. Przed wejście pojawił się też duży, dmuchany szczur:
NEW: CWA union members have inflated a giant rat and deployed a wall of red flags representing laid off Xbox workers outside the Bethesda office in Rockville. — Chris Kerr (@kerrblimey.bsky.social) 11 sierpnia 2026 18:22
The protest was timed to coincide with a visit from Xbox CEO Asha Sharma, who is apparently at the studio today.
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