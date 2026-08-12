Szefowa XBOX widziała grywalną wersję "The Elder Scrolls VI". Widziała też dużego, nadmuchanego szczura

Co zobaczyła szefowa XBOXa w siedzibie Bethesdy?

Live playthrough of The Elder Scrolls VI: ******** this morning. The scale and grandeur are incredible. The story is even greater. — ASHA (@asha_shar) August 11, 2026

NEW: CWA union members have inflated a giant rat and deployed a wall of red flags representing laid off Xbox workers outside the Bethesda office in Rockville.



The protest was timed to coincide with a visit from Xbox CEO Asha Sharma, who is apparently at the studio today.



[image or embed] — Chris Kerr (@kerrblimey.bsky.social) 11 sierpnia 2026 18:22

Asha Sharma była ostatnio w siedzibie Bethesdy. Pokazano jej tam wczesną grywalną wersji, czyli gry, która pozostaje w przygotowaniu od ośmiu lat. Szefowa growego działu Microsoftu pochwalił się tym w mediach społecznościowych:Fani serii natychmiast zaczęli zastanawiać się, czyli liczba gwiazdek oznacza liczbę liter w tytule. Ci, którzy w to wierzą, są niepocieszeni, bo oznacza to, że raczej nie brzmi on, a takie spekulacje wcześniej krążyły po sieci.Jednak wizyta Sharmy w Bethesdzie nie przebiegła spokojnie. Pracownicy studia postanowili wyrazić swoje niezadowolenie z faktu, że XBOX na zlecenie Microsoftu zwolnił całą masę pracowników. Protest przyjął dość widoczną formę. Wokół siedziby ustawiono flagi, każda z nich reprezentuje jedną zwolnioną osobę. Przed wejście pojawił się też duży, dmuchany szczur: