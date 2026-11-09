Trzęsienie ziemi w DC. James Gunn i Peter Safran ustępują ze stanowisk

Dalszy kierunek kinowego uniwersum DC stanął właśnie pod znakiem zapytania. Jak donoszą dziennikarze, James Gunn oraz Peter Safran ustąpili ze stanowisk szefów DC Studios. Architekci "nowego kinowego DC" przestaną zarządzać studiem po czterech latach kierowniczej pracy.
Gunn i Safran zwolnieni. Co dalej z kinowym uniwersum DC?
Decyzja zdaje się wynikać bezpośrednio z kiepskich rezultatów produkcji tworzących kinowe uniwersum DC. Nawet jeśli "Superman"
poradził sobie względnie nieźle, gromadząc w kinach ok. 620 milionów dolarów, nie można tego samego powiedzieć o kolejnych produkcjach studia. Tłumów nie przyciągnęła ani "Supergirl"
(126 milionów dolarów przy budżecie 170 milionów), ani niedawny "Clayface"
(na ten moment 109 milionów dolarów przy skromnym budżecie 44 milionów). Safran
i Gunn
odpowiadali także za rozszerzenie uniwersum o produkcje telewizyjne: "Peacemaker"
, "Latarnie" czy "Koszmarne Komando"
. Z tych trzech tylko "Latarnie"
możemy uznać za jednoznaczny hit HBO.
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Mimo to decyzję Skydance należy rozpatrywać w kategoriach sporej niespodzianki. Kinowe uniwersum DC wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, a Gunn
i Safran
zaplanowali już szereg projektów składających się na (mniej lub bardziej) spójną, autorską wizję. Co będzie z nimi dalej? Na tę chwilę trudno wyrokować. Wiadomo, że Gunn
zostaje w strukturach DC, jako że wciąż pracuje nad "Superman: Man of Tomorrow"
. Może to być jednak ostatni film komiksowy wyreżyserowany przez twórcę "Strażników Galaktyki
" – przynajmniej na jakiś czas.
Kto nowym prezesem DC Studios?
Poza zwolnieniem dotychczasowych prezesów, dziennikarze donoszą także o nazwisku człowieka, który ma ich zastąpić. Według Variety Jeremy Latcham
został wybrany zarówno nowym prezesem jak i dyrektorem kreatywnym. Ten weteran Marvela pracował u bezpośredniego konkurenta DC jeszcze przed premierą pierwszego "Iron Mana"
. Studio opuścił w 2017 roku, czyli jeszcze przed premierą "Wojny bez granic"
oraz "Końca gry"
. Po odejściu z Marvela produkował popularne filmy gatunkowe, między innymi "Źle się dzieje w El Royale"
oraz "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"
.
W oficjalnym oświadczeniu prezes Skydance David Ellison
podziękował Gunnowi
oraz Safranowi
za przeprowadzenie studia "przez okres prawdziwej transformacji". Teraz kluczyki do tej komiksowej machiny zostały przekazane komuś innemu.
"Clayface" – oceniamy film