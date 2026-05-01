Informacja nadesłana
Szkoła Wajdy otwiera nabór do projektów w ramach programu międzynarodowego realizowanego w Roku Andrzeja Wajdy
W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy - naszego mistrza i współzałożyciela Szkoły – miejsca, gdzie początkujący twórca filmowy otrzymuje zaplecze merytoryczne i wsparcie środowiska. Z okazji jubileuszu rozszerzamy Jego ideę wspierania młodych filmowców o środowiska międzynarodowe i zapraszamy do udziału w dwóch projektach. 

Program międzynarodowy Szkoły Wajdy



WAJDA SCHOOL NEW TALENTS | Berlin – Paryż to propozycja dla tych, którzy mają projekty filmowe 
z potencjałem na koprodukcje międzynarodowe. Oferujemy możliwość zaprezentowania swojego projektu przed przedstawicielami branży filmowej podczas pitchingów zagranicznych w Berlinie (wrzesień 2026) i Paryżu (grudzień 2026).
 
Co zapewniamy?

- przygotowanie (lipiec - sierpień 2026) – warsztaty z trenerką pitchingu i wykładowczynią Szkoły Wajdy – Joanną Malicką oraz konsultacje z przedstawicielami międzynarodowej branży filmowej, m.in. specjalistami rynku filmowego z FilmFestival Cottbus i Connecting Cottbus oraz Arras Film Festival,
- elektroniczny Katalog z biogramami twórców, opisem projektów i danymi kontaktowymi, który zostanie rozesłany do branży,
- transport i noclegi w Berlinie i Paryżu.

Program skierowany jest do reżyserów, scenarzystów i producentów, którzy posiadają projekt fabularny lub dokumentalny w fazie developmentu. Kluczowym kryterium jest potencjał projektu na koprodukcję polsko-niemiecką lub polsko-francuską. Z programu mogą skorzystać członkowie KLUBU SZKOŁY WAJDY, czyli absolwenci/absolwentki Szkoły oraz członkinie/członkowie Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 maja. Udział w programie jest bezpłatny!
Więcej informacji tutaj -> https://wajdaschool.pl/pl/kursy/wajda-school-new-talents/

