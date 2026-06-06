Szok! "The Wolf Among Us 2" jednak powstał. Premiera w przyszłym roku

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Telltale Games i AdHoc Studio ogłosili, że wyczekiwany od lat sequel gry "The Wolf Among Us" trafi na rynek w 2027 roku. Na dowód pokazano nawet zwiastun!
Dobre wiadomości dla fanów "The Wolf Among Us"
A to nie koniec dobrych wiadomości. Ponieważ od premiery oryginału mija właśnie 13 lat, wydawca postanowił, że jeszcze przed wprowadzeniem na rynek sequela gracze powinni dostać remaster "The Wolf Among Us". I tak się stanie. Gra w odświeżonej formie pojawi się na rynku w sam raz na Święta.
W "The Wolf Among Us" gra kontroluje postać Bigby'ego, czyli baśniowego Złego Wilka. W grze jest on jednak szeryfem Fabletown zamieszkałym przez różne mityczne i baśniowe stwory. Bigby ma trudny orzech do zgryzienia. Oto w Fabletown dokonano morderstwa...
Akcja "The Wolf Among Us 2" ma się rozgrywać bezpośrednio po wydarzeniach z jedynki. Gra została po raz pierwszy zapowiedziana w 2019 roku, ale większość fanów oryginała straciło już nadzieję na jej premierę.