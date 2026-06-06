Newsy Gry Szok! "The Wolf Among Us 2" jednak powstał. Premiera w przyszłym roku
Wideo / Gry

Szok! "The Wolf Among Us 2" jednak powstał. Premiera w przyszłym roku

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Szok+%22The+Wolf+Among+Us+2%22+jednak+powsta%C5%82.+Premiera+w+przysz%C5%82ym+roku-166974
Szok! &quot;The Wolf Among Us 2&quot; jednak powstał. Premiera w przyszłym roku
Tego chyba nikt się nie spodziewał. Telltale Games i AdHoc Studio ogłosili, że wyczekiwany od lat sequel gry "The Wolf Among Us" trafi na rynek w 2027 roku. Na dowód pokazano nawet zwiastun!

Dobre wiadomości dla fanów "The Wolf Among Us"



A to nie koniec dobrych wiadomości. Ponieważ od premiery oryginału mija właśnie 13 lat, wydawca postanowił, że jeszcze przed wprowadzeniem na rynek sequela gracze powinni dostać remaster "The Wolf Among Us". I tak się stanie. Gra w odświeżonej formie pojawi się na rynku w sam raz na Święta.


W "The Wolf Among Us" gra kontroluje postać Bigby'ego, czyli baśniowego Złego Wilka. W grze jest on jednak szeryfem Fabletown zamieszkałym przez różne mityczne i baśniowe stwory. Bigby ma trudny orzech do zgryzienia. Oto w Fabletown dokonano morderstwa...

Akcja "The Wolf Among Us 2" ma się rozgrywać bezpośrednio po wydarzeniach z jedynki. Gra została po raz pierwszy zapowiedziana w 2019 roku, ale większość fanów oryginała straciło już nadzieję na jej premierę.

Zwiastun gry "The Wolf Among Us 2"



Powiązane artykuły The Wolf Among Us: Season 2

The Wolf Among Us: Season 2  (2026)

 The Wolf Among Us: Season 2

The Wolf Among Us  (2013)

 The Wolf Among Us

Najnowsze Newsy

Wideo Gry

Niemożliwe stało się możliwe. Oto zwiastun "Guild Wars 3"

Gry

Trylogia "Hitman" powraca! Remaster wkrótce na rynku

Wideo Gry

"Resident Evil: Veronica" w 2027 roku! Zobacz pierwszy zwiastun

7 komentarzy
Wideo Gry

Cowabunga! Nadchodzi "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin"

1 komentarz
Wideo Gry

Finał trylogii remake'ów "Final Fantasy VII" nadchodzi

3 komentarze
VOD Filmy

"Biurowy romans" z Jennifer Lopez. Warto? Recenzja

Filmy

"Ciche miejsce 3": Oto Cillian Murphy w akcji

1 komentarz