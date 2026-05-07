Szokujące "Nieodwracalne" 27 maja o godz. 20 w kinie Iluzjon

Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Już 27 maja (środa) o godzinie 20:00 zobaczymy jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów XXI wieku, "Nieodwracalne" Gaspara Noego. Bilety możecie kupić TUTAJ.
Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.
Z pokazu premierowego "Nieodwracalnego
" w trakcie festiwalu w Cannes podobno wyszło nawet 200 osób. Krytycy ochrzcili dzieło Noego mianem filmu, którego oglądanie będzie niemożliwe dla większości widzów. Winę ponoszą dwie długie sceny, w których na ekranie widzimy wyjątkowo dosłowne akty przemocy. Sam reżyser zauważył, że osoby, które postanowiły obejrzeć film, po latach pamiętają go głównie z tych przerażających momentów, a nie z pomysłu na ułożenie kolejności zdarzeń w odwrotnej chronologii. "Nieodwracalne
" doczekało się swojej legendy – figuruje na każdej internetowej liście najbardziej obrzydliwych filmów. Nic dziwnego, że niektórzy widzowie odmówili dalszego oglądania lub kolejnego seansu.
Film opowiedziany został za pomocą dwunastu scen zmontowanych od chronologicznie ostatniej do pierwszej. Dwóch oszalałych mężczyzn (Vincent Cassel
i Albert Dupontel
) szuka po melinach i niebezpiecznych dzielnicach Paryża człowieka znanego jako Soliter. Trop wiedzie ich do klubu S-M dla gejów pod wiele mówiącą nazwą "Odbytnica". Wraz z biegiem odwróconej narracji dowiadujemy się, że kilka godzin wcześniej ów Soliter brutalnie zgwałcił i zmasakrował dziewczynę jednego z mężczyzn (Monica Bellucci
). Cofając się jeszcze dalej, poznajemy wydarzenia, które poprzedziły tragedię...
"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.