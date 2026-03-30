"GTA 6". Niewiarygodne, ile na grę wydał Rockstar

"GTA VI" kosztuje tyle, ile niejedna wytwórnia filmowa

BREAKING: Rockstar North has spent over $2.1 BILLION on salaries and wages since 2019, an official UK government document reveals.



GTA 6 is set to be even more expensive than previously thought, it will likely cost over $3 billion in total. pic.twitter.com/e5PuStVX3I — Grand Theft Auto 6 Alerts (@GTA6Alerts) March 29, 2026



Zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"

Budżety gier prawie nigdy nie są ujawniane. Jeśli wydawcy i deweloperzy już "chwalą" się liczbami, to są to budżety marketingowe. Pod tym względem najdroższa grą w historii jest, której marketing pożarł dotąd miliard dolarów.już wcześniej krążyły szalone plotki, jakoby gra kosztowała Rockstar nawet 2 miliardy dolarów. I choć jest to kwota obłędna, to jednak wydaje się dużo za mała.Według danych, które pojawiają się w sieci,A to znaczy, że. A są też i takie osoby, jak YouTuber Saukko505, który. Za takie kwoty w Hollywood można już kupić średniej wielkości studio filmowe.Nic więc dziwnego, że gracze spodziewają się wysokiej ceny gry, kiedy wreszcie zadebiutuje w listopadzie. Wydaje się, że większość osób pogodziła się już z faktem, że podstawowa wersja będzie kosztować 80 dolarów.