"GTA 6". Niewiarygodne, ile na grę wydał Rockstar

Jesienią na rynek growy na trafić największy tytuł w historii branży. Przynajmniej jeśli chodzi o budżet. Co prawda nikt dokładnie nie wie, ile Rockstar wydał na realizację "GTA VI". Jednak wnioski, do jakich doszli niektórzy fani analizując dostępne dokumenty, są szokujące. Te kwoty zapierają dech w piersi.
"GTA VI" kosztuje tyle, ile niejedna wytwórnia filmowa
Budżety gier prawie nigdy nie są ujawniane. Jeśli wydawcy i deweloperzy już "chwalą" się liczbami, to są to budżety marketingowe. Pod tym względem najdroższa grą w historii jest "Monopoly Go!"
, której marketing pożarł dotąd miliard dolarów.
O "GTA VI"
już wcześniej krążyły szalone plotki, jakoby gra kosztowała Rockstar nawet 2 miliardy dolarów. I choć jest to kwota obłędna, to jednak wydaje się dużo za mała.
Według danych, które pojawiają się w sieci, tylko na pensje dla pracowników zatrudnionych przy "GTA VI" od 2019 roku Rockstar North wydał 2,1 mld dolarów.
A to znaczy, że całkowity budżet zapewne przekracza 3 miliardy dolarów
. A są też i takie osoby, jak YouTuber Saukko505, który szacuje budżet nawet na 5 miliardów dolarów
. Za takie kwoty w Hollywood można już kupić średniej wielkości studio filmowe.
Nic więc dziwnego, że gracze spodziewają się wysokiej ceny gry, kiedy wreszcie zadebiutuje w listopadzie. Wydaje się, że większość osób pogodziła się już z faktem, że podstawowa wersja będzie kosztować 80 dolarów.
