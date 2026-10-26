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Sztuczna inteligencja adaptuje "Odyseję". Pokazano pierwszy odcinek

Variety / autor: /
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Sztuczna inteligencja adaptuje &quot;Odyseję&quot;. Pokazano pierwszy odcinek
Elon Musk zapowiadał, że jego narzędzie Grok Imagine stworzy pełnometrażową, historycznie wierną adaptację "Odysei" Homera. Choć ta jak dotąd nie powstała, do sieci trafił inny materiał: siedmiominutowy odcinek serii wygenerowanej przez AI.

Musk chce stworzyć wierną historycznie "Odyseję"



Materiał udostępniono w piątek na platformie X. We wpisie jako współtwórców wymieniono Wonder Studios oraz reżysera Dev Walkera, którzy specjalizują się w produkcjach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Nie towarzyszył mu jednak żaden dodatkowy komentarz odnoszący się do planów stworzenia pełnometrażowej adaptacji.




Przypomnijmy, że Musk zapowiedział projekt w lipcu. Obiecywał wówczas, że jeszcze przed końcem 2026 roku Grok Imagine stworzy pełny film oparty na starożytnym poemacie Homera, wierny historycznie i oddający ducha oryginału. Opublikował wtedy również trzyminutowy materiał wygenerowany przez AI.

Pomysł spotkał się z krytyką Scotta Derricksona, reżysera "Doktora Strange'a" i "Czarnego telefonu". Filmowiec zakwestionował kompetencje Muska w kwestii kina i sztuki. Sam miliarder krytykował z kolei adaptację "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana, zwłaszcza obsadzenie Elliota Page'a w roli Sinona oraz Lupity Nyong'o jako Heleny trojańskiej. Sugerował, że Nolan kierował się przy doborze obsady zasadami różnorodności i reprezentacji związanymi z kwalifikacją do Oscarów.

"Odyseja" - zwiastun film Nolana



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