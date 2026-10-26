Sztuczna inteligencja adaptuje "Odyseję". Pokazano pierwszy odcinek

Elon Musk zapowiadał, że jego narzędzie Grok Imagine stworzy pełnometrażową, historycznie wierną adaptację "Odysei" Homera. Choć ta jak dotąd nie powstała, do sieci trafił inny materiał: siedmiominutowy odcinek serii wygenerowanej przez AI.
Musk chce stworzyć wierną historycznie "Odyseję"
Materiał udostępniono w piątek na platformie X. We wpisie jako współtwórców wymieniono Wonder Studios oraz reżysera Dev Walkera, którzy specjalizują się w produkcjach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Nie towarzyszył mu jednak żaden dodatkowy komentarz odnoszący się do planów stworzenia pełnometrażowej adaptacji.
Przypomnijmy, że Musk
zapowiedział projekt w lipcu. Obiecywał wówczas, że jeszcze przed końcem 2026 roku Grok Imagine stworzy pełny film oparty na starożytnym poemacie Homera
, wierny historycznie i oddający ducha oryginału. Opublikował wtedy również trzyminutowy materiał wygenerowany przez AI.
Pomysł spotkał się z krytyką Scotta Derricksona
, reżysera "Doktora Strange'a
" i "Czarnego telefonu
". Filmowiec zakwestionował kompetencje Muska
w kwestii kina i sztuki. Sam miliarder krytykował z kolei adaptację "Odysei
" w reżyserii Christophera Nolana
, zwłaszcza obsadzenie Elliota Page'a
w roli Sinona oraz Lupity Nyong'o
jako Heleny trojańskiej. Sugerował, że Nolan
kierował się przy doborze obsady zasadami różnorodności i reprezentacji związanymi z kwalifikacją do Oscarów
.
"Odyseja" - zwiastun film Nolana