Michael Caine oddał swój głos AI. Matthew McConaughey inwestuje w AI

źródło: Getty Images
autor: Gisela Schober
Nie wszyscy aktorzy boją się sztucznej inteligencji. Wśród tych, którzy chcą na AI zarobić, są: gwiazda filmów Nolana Michael Caine oraz zdobywca Oscara za "Witaj w klubie" Matthew McConaughey.

AI przemówi głosem Michaela Caine'a



Michael Caine podpisał właśnie kontrakt z firmą AI ElevenLabs. To firma specjalizująca się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w audio. W ramach umowy ElevenLabs będzie mogło wykorzystywać głos Caine'a w projekcie Iconic Voice Marketplace do produkcji audiobooków, jako lektora czytającego artykuły i pdf-y.


Idea Iconic Voice Marketplace jest prosta. Zainteresowane osoby zgłaszają swoje zapotrzebowanie na głos z biblioteki ElevenLabs. Firma łączy ich z właścicielami praw do danego głosu w celu wynegocjowania warunków. Jeśli strony dojdą do porozumienia, ElevenLabs wykorzysta głos i AI do realizacji uzgodnionego projektu.

W bibliotece ElevenLabs są głosy zarówno żyjących wciąż artystów (jak Caine) jak i zmarłych (jak John Wayne, Laurence Olivier i Judy Garland).

Z firmą ElevenLabs związał się także Matthew McConaughey. Na razie nie wiemy, czy oddał swój głos. Wiemy za to, że został inwestorem. Warunki umowy są trzymane w tajemnicy.

Michael Caine (jego głos) w reklamie Iconic Voice Marketplace



