Michael Caine oddał swój głos AI. Matthew McConaughey inwestuje w AI

Michael Caine podpisał właśnie kontrakt z firmą AI ElevenLabs. To firma specjalizująca się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w audio. W ramach umowy ElevenLabs będzie mogło wykorzystywać głos Caine'a w projekcie Iconic Voice Marketplace do produkcji audiobooków, jako lektora czytającego artykuły i pdf-y.
Idea Iconic Voice Marketplace jest prosta. Zainteresowane osoby zgłaszają swoje zapotrzebowanie na głos z biblioteki ElevenLabs. Firma łączy ich z właścicielami praw do danego głosu w celu wynegocjowania warunków. Jeśli strony dojdą do porozumienia, ElevenLabs wykorzysta głos i AI do realizacji uzgodnionego projektu.