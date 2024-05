Sztuczna inteligencja będzie robić filmy w Sony. Bo te od ludzi się nie sprzedały

Sony skupi się na sztucznej inteligencji

Zwiastun filmu "Madame Web"

Twórcy filmowi niechętnie mówią o korzystaniu ze sztucznej inteligencji. To dlatego dopiero po premierze widowiska " Furiosa: Saga Mad Max " wyszło na jaw, że to właśnie sztuczna inteligencja pomogła zwiększyć podobieństwo młodej i dorosłej bohaterki.Tony Vinciquerra jednak nie ma z tym problemu. Szef Sony powiedział, że jego wytwórnia jest bardzo zaangażowana w sztuczną inteligencję.Jednocześnie podkreślił, że konkretne użycie AI w pracy filmowej będzie się odbywać w obrębie uzgodnień, jakie dokonano w ubiegłym roku ze strajkującymi oraz w ramach aktualnych negocjacji ze związkiem pracowników planu IATSE.Problem jednak w tym, że wiele decyzji dotyczących AI nie zostało wpisanych w kontrakty zbiorowe ze związkami zawodowymi (gildiami). Zamiast tego zapisano w nich deklaracje, że szczegółowe ustalenia zostaną wypracowane w ramach prowadzonych później konsultacji.Szukanie przez Sony radykalnych sposobów na minimalizowanie strat nie powinno jednak nikogo dziwić.. A. Sztuczna inteligencja jest przez wielkie wytwórnie postrzegana właśnie jako idealne rozwiązanie do cięcia kosztów. Założyciel DreamWorks Animation