Szybkie randki i jednonocne romanse na wielkim ekranie. "Pokolenie Ikea" przedpremierowo na Ladies Night

Już 2 marca o 19:30 Cinema City zaprasza wszystkie Panie na przedpremierowy pokaz filmu " Pokolenie Ikea ". Gorący romans na podstawie bestsellerowej książki o tym samym tytule z Bartoszem Gelnerem w roli głównej to produkcja, podczas której serce zabije mocniej w kinowym fotelu. Bilety już w sprzedaży!Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z mamą, czy siostrą. Każda kobieta czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Marcowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym welcome drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. 2 marca o 19:30 wyświetlimy przedpremierowo polski romans na podstawie znanej powieści o tym samym tytule: "Pokolenie Ikea". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-pokolenie-ikea-2d Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy, Olga – jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia – stawia mu ultimatum. Podążając za cynicznym i hedonistycznym bohaterem, wnikamy w świat przygodnego seksu, szybkich randek i jednonocnych romansów serwowanych nam przez aplikacje internetowe. Film w bezpruderyjny sposób portretuje ludzi, których łatwy dostęp do dóbr nauczył, że wszystko można tanio i bezrefleksyjnie zastąpić – komputer, meble, mieszkanie, a nawet związek. Pokolenie Ikea " to debiut reżyserski Dawida Grala . Na ekranie zobaczymy takie gwiazdy jak: Bartosz Gelner Majka Jeżowska czy Karolina Gorczyca W marcu partnerami eventu są takie marki jak:- bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina,- czyli dobrze wszystkim znana loteria organizowana od 1954 roku przez Totalizator Sportowy,- wyjątkowe w smaku praliny, czyli klasyczne połączenie intensywnego smaku czekolady z soczystym owocem wiśni,- firma kosmetyczna, w której produktach zakochały się nie tylko Polki, ale i Azjatki, WITTCHEN - lider na rynku ekskluzywnych produktów skórzanych,- marka kosmetyków naturalnych stworzonych wyłącznie z najwyższej jakości surowców ekologicznych i organicznych,- największa w Polsce sieć nowoczesnych gabinetów kosmetycznych specjalizujących się w depilacji, fotodepilacji i fototerapii oraz wydawnictwo- doświadczony wydawca książek, który działa od 2007 roku i należy do najbardziej aktywnych wydawnictw w Polsce i odpowiada za wydanie książki "Pokolenie Ikea".