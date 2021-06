Szykuje się powrót do "Nie z tego świata"

Stęskniliście się za serialem " Nie z tego świata "? Jeśli tak, to mamy dla Was znakomitą wiadomość. W przygotowaniu jest prequel/spin-off "The Winchesters".Dean Winchester ( Jensen Ackles ) powróci jako narrator, by opowiedzieć niezwykłą historię swoich rodziców. Serial będzie historią spotkania Johna i Mary, ich miłości i niebezpiecznych przygód, których się podjęli, by uratować swój związek oraz cały świat.W serialu pojawi się również Danneel Ackles jako Anael. Małżonkowie będą również pełnić przy nowym projekcie funkcje producentów wykonawczych."The Winchesters" jest trzecią próbą rozbudowy uniwersum serialu " Nie z tego świata ". Wcześniejszymi projektami były:"Bloodlines" - spin-off koncentrujący się na walkach łowców i potworów w Chicago. Jako potencjalny pilot funkcjonował 20. odcinek dziewiątego sezonu " Nie z tego świata "Wayward Sisters" - spin-off, którego główną bohaterką miała być grana przez Kim Rhodes Jody Mills. Jako potencjalny pilot funkcjonował 10. odcinek trzynastego sezonu " Nie z tego świata ".