TAURON Nowe Horyzonty '26: "Spadający liść" Aleksandre Koberidze zdobywcą Grand Prix

Jury 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty we Wrocławiu przyznało Grand Prix oraz nagrodę 10 tys. euro filmowi "Spadający liść" w reżyserii Aleksandre Koberidze. Po tylu dekadach historii kina wydawać by się mogło niemal niemożliwe, że wciąż możemy natrafić na coś absolutnie bezprecedensowego. Ten porywająco zuchwały eksperyment przywraca jednak naszą wiarę. W prawdziwej uczcie kosmicznych, malarskich kadrów nastrój melancholicznej magii równoważy się z osobliwym i zachwycającym poczuciem humoru, dając początek urokliwie rozpikselowanemu paradoksowi – filmowi nakręconemu starą, przestarzałą, maleńką kamerą, który przynosi ze sobą nowe, witalne kino wielkiego ekranu
– tak swój werdykt uzasadnia jury w składzie: Ashley Clark ((dyrektor ds. kuratorskich w „The Criterion Collection”), Jessica Kiang (członkini komisji selekcyjnej Berlinale, krytyczka "Variety"), Caroline von Kühn (szefowa organizacji Oxbelly, dawniej w Instytucie Sundance), Beatrice Loayza (krytyczka "The New York Times" i "The Criterion Collection") oraz Maciej Nowicki (prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, współtwórca WATCH DOCS). Aleksandre Koberidze
to urodzony w 1984 roku gruziński reżyser, którego pełnometrażowy debiut "Let the Summer Never Come Again
" zdobył liczne nagrody, w tym Grand Prix na FIDMarseille. Jego film dyplomowy "Co widzimy, patrząc w niebo?
" (21. NH) został premierowo pokazany na Berlinale 2021, gdzie otrzymał nagrodę FIPRESCI.
Fundatorem Grand Prix jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO.
Jury postanowiło przyznać także wyróżnienie dla filmu "Pewnego razu w Harlemie"
w reżyserii Williama
i Davida Greavesów
. Jak czytamy w uzasadnieniu: Za dzieło jedyne w swoim rodzaju. Za film, który jest zarówno kluczowym przywróceniem pamięci o przełomowym okresie w historii Ameryki, jak i pięknie intymnym urzeczywistnieniem wspólnotowego i twórczego ducha, który go napędzał. A także za czułą, pełną przekory rozmowę prowadzoną na poziomie wzroku z wybitnymi osobistościami, których dziedzictwo nie może ulec zapomnieniu.
Nagroda Publiczności
Swojego laureata wybrali również widzowie i widzki festiwalu. Nagroda Publiczności i 7,5 tys. euro trafiły w ręce Marine Atlan
, reżyserki filmu "Gradiva"
. Partnerem Nagrody Publiczności jest Grupa TAURON.
Zwycięski film canneńskiego Tygodnia Krytyki jest opowieścią o pierwszych miłościach, uśpionym wulkanie młodości i szkolnej wycieczce jako współczesnej wersji romantycznego grand tour. Inspirowany łączącą Erosa z Tanatosem nowelą Wilhelma Jensena "Gradiva", podąża za grupką francuskich licealistów, których charyzmatyczna nauczycielka łaciny zabiera do Neapolu. Oszałamiające bogactwami kultury, a zarazem wystawiające na widok publiczny zastygłe w lawie ciała mieszkańców Pompei miasto staje się metaforą podświadomości i idealną scenerią dla młodzieńczych namiętności. W tym duchologicznym, zacierającym granice między realnością i fantazją obrazie nastolatkowie bynajmniej nie są równi – stają się nieświadomymi zakładnikami przeszłości oraz scenariuszy, które już dawno zostały dla nich napisane, co czyni z filmu krytyczne spojrzenie na mechanizm reprodukcji elit.
Krótko, ale pięknie, czyli nagroda w sekcji Shortlista
Laureatką Nagrody im. Zuzanny Jagody Kolskiej została Helena Stańczyk
. Reżyserkę filmu "Maluję swój autoportret, a wychodzi mi moja siostra"
doceniono za wysmakowany formalnie i pomysłowo łączący animację z dokumentem portret wcale nie cichych bliźniaczek, stanowiący przykład twórczego dialogu między pokoleniami. Dialogu, w którym młoda reżyserka z jednej strony składa starszym artystkom hołd, a z drugiej zadaje im przenikliwe pytanie o to, czy poczucie pełnej symbiozy z drugim człowiekiem na pewno daje więcej niż odbiera.
Zwyciężczynię wyłoniono spośród twórczyń i twórców, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Najlepszy film wybrali przedstawiciele Fundacji im. Zuzanny Jagody Kolskiej oraz Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 8 000 zł ufundowaną przez Fundację im. Zuzanny Jagody Kolskiej, AMA Film Academy oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, voucher od Dr Ireny Eris, a także wyjątkową statuetkę zaprojektowaną przez Sebastiana Pietkiewicza i wykonaną przez Hutę Szkła Kryształowego JULIA. "Spadający liść" będzie można zobaczyć jeszcze jutro o 15:45 w Kinie Nowe Horyzonty, zaś Gradivię o 12:45 i 19:30, także w KNH. Zdobywca Grand Prix, podobnie jak "Maluję swój autoportret, a wychodzi mi moja siostra", do 9 sierpnia są również dostępne w ramach festiwalu online.
To nie koniec festiwalu – jeszcze przez ponad tydzień Nowe Horyzonty można zaprosić do swoich domów za sprawą wirtualnej odsłony wydarzenia. Do wyboru jest ponad 100 tytułów!