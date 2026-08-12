TIFF 2026: "The Idiot(s)" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta w programie festiwalu

Nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta znalazł się w programie tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. "The Idiot(s)" będzie miał tam swoją premierę w sekcji Special Presentations.
O czym opowiada "The Idiot(s)"?
W filmie występują Aimee Lou Wood
, Johnny Flynn
, Vicky Krieps
i Christian Friedel
. "The Idiot(s)
" opowiada o Fiodorze Dostojewskim
i jego żonie Annie, których europejska podróż poślubna prowadzi do Baden. Ich pobyt w tym miejscu niespodziewanie przeradza się w wieloletnią historię, gdy para mierzy się z kolejnymi przeciwnościami, a Fiodor próbuje napisać przyszłe arcydzieło, "Idiotę". Produkcja inspirowana jest książką Andrew D. Kaufmana "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk and the Woman Who Saved Dostoyevsky".
"The Idiot(s)
" jest kolejnym międzynarodowym projektem Szumowskiej
i Englerta
. Film wyreżyserowali wspólnie, a Englert
odpowiada również za zdjęcia.
Wraz z filmem polskiego duetu Toronto ogłosiło 10 innych tytułów, które uzupełniają tegoroczny program. Wśród nich znalazły się m.in. "Wild Horse Nine
" Martina McDonagha
z Johnem Malkovichem
, Samem Rockwellem
i Parker Posey
, "Bucking Fastard
" Wernera Herzoga
z Rooney
i Kate Marą
oraz "The Liberation" Guya Nattiva
z Carrie Coon
, Lily James
i Bellą Ramsey
. Do programu trafiły także "Closing Night" w reżyserii Cody'ego Ferna
, "It's My Time
" Bai Xue
, "It Will Happen One Night" Nanniego Morettiego, "The Road Not Taken" Petera Ho-Sun Chana
, "A Good Little Soldier" Stéphane'a Brizé
, dokument "Neil Peart: No One's Disciple" oraz "Trees Are Watching" Bahmana Ghobadiego
.
Po ogłoszeniu nowych produkcji liczba filmów w programie TIFF 2026
wzrosła do 293. Festiwal odbędzie się w dniach 10-20 września.
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