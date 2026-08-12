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TIFF 2026: "The Idiot(s)" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta w programie festiwalu

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TIFF 2026: &quot;The Idiot(s)&quot; Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta w programie festiwalu
Nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta znalazł się w programie tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. "The Idiot(s)" będzie miał tam swoją premierę w sekcji Special Presentations.

O czym opowiada "The Idiot(s)"?



W filmie występują Aimee Lou Wood, Johnny Flynn, Vicky Krieps i Christian Friedel. "The Idiot(s)" opowiada o Fiodorze Dostojewskim i jego żonie Annie, których europejska podróż poślubna prowadzi do Baden. Ich pobyt w tym miejscu niespodziewanie przeradza się w wieloletnią historię, gdy para mierzy się z kolejnymi przeciwnościami, a Fiodor próbuje napisać przyszłe arcydzieło, "Idiotę". Produkcja inspirowana jest książką Andrew D. Kaufmana "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk and the Woman Who Saved Dostoyevsky".

"The Idiot(s)" jest kolejnym międzynarodowym projektem Szumowskiej i Englerta. Film wyreżyserowali wspólnie, a Englert odpowiada również za zdjęcia.




Wraz z filmem polskiego duetu Toronto ogłosiło 10 innych tytułów, które uzupełniają tegoroczny program. Wśród nich znalazły się m.in. "Wild Horse Nine" Martina McDonagha z Johnem Malkovichem, Samem Rockwellem i Parker Posey, "Bucking Fastard" Wernera Herzoga z Rooney i Kate Marą oraz "The Liberation" Guya Nattiva z Carrie Coon, Lily James i Bellą Ramsey. Do programu trafiły także "Closing Night" w reżyserii Cody'ego Ferna, "It's My Time" Bai Xue, "It Will Happen One Night" Nanniego Morettiego, "The Road Not Taken" Petera Ho-Sun Chana, "A Good Little Soldier" Stéphane'a Brizé, dokument "Neil Peart: No One's Disciple" oraz "Trees Are Watching" Bahmana Ghobadiego.

Po ogłoszeniu nowych produkcji liczba filmów w programie TIFF 2026 wzrosła do 293. Festiwal odbędzie się w dniach 10-20 września.

"Infinite Storm" - zwiastun filmu Szumowskiej i Englerta



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