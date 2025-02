"The Brutalist" to przy nich krótki metraż. Najdłuższe filmy w historii kina

Wyobraźcie sobie, że pojechaliście na prestiżowy festiwal do Locarno i stajecie przed takim wyzwaniem – w konkursie głównym znalazł się film trwający. Niewyobrażalne? A jednak znamy takie osoby, które " The Flower " widziały w całości. Film Mariano Llinása składa się z sześciu opowiadań podzielonych na trzy części. I jest tu – jak można się spodziewać – niemal wszystko. Reżyser sięga po najróżniejsze gatunki: horror, musical, melodramat, thriller szpiegowski, a nawet kino górskie – by opowiedzieć o współczesnych tematach. A robi to w poruszający, a czasem zwyczajnie zabawny sposób, wciąż testując naszą cierpliwość – co wiele osób uważa za błyskotliwe nawiązanie do kultury nałogowego pochłaniania seriali. Czy po latach nastawiania się na ciągłe przebodźcowywanie jesteśmy jeszcze w stanie skupić uwagę na dłużej niż kilkadziesiąt minut? Jak można przeczytać w entuzjastycznych recenzjach filmu, " The Flower " jest też po prostu filmem o robieniu filmów i jak sugeruje tytuł – rozwija się tu niczym kwiat, prowadząc do rozmaitych refleksji. I jako się rzekło, " The Flower " zdobył w Locarno wyróżnienie specjalne przyznawane przez Jury Młodych. Więc ktoś go jednak musiał obejrzeć.