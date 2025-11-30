Newsy TOP: Kino kocha miłosne trójkąty. Nie tylko w "Eternity"
Miłosne trójkąty wracają na ekran wraz z premierą "Eternity. Wybieram Ciebie", który stawia bohaterów przed trudnymi wyborami, pragnieniami i niespełnionymi fantazjami. Tym razem chodzi o graną przez Elizabeth Olsen Joan rozdartą między miłością życia (Miles Teller) a pierwszym ukochanym (Callum Turner) – klasyczny motyw, który wciąż działa, bo dotyka najprostszych, a jednocześnie najtrudniejszych emocji.

A skoro "Eternity" przypomina, jak emocjonalnie pojemne potrafią być takie historie, przygotowaliśmy zestawienie filmów, które pokazują to z różnych stron.

"Eternity. Wybieram Ciebie" – zobacz zwiastun


Przed Wami TOP filmów o trójkątach miłosnych.

TOP: Miłosne trójkąty na ekranie



plakat filmu Telepasja

Telepasja

Broadcast News
1987
2h 13m

Komedia

Melodramat

USA

Komedia

Melodramat

James L. Brooks wiedział, że próbując zredefiniować ideę trójkąta miłosnego w 1987 roku, jego trzy boki musi usadowić w wyjątkowym miejscu: miejscu pracy. Dla podkreślenia ducha czasu, możliwie jak najbardziej współczesnym; najlepiej takim, które poza areną miłosnych podchodów stałoby się też przestrzenią starć ego. Reżyser postawił ostatecznie na redakcję stacji telewizyjnej, bohaterami swojego filmu czyniąc dwóch kompletnie różnych prezenterów i szepczącą im do ucha wydawczynię (Holly Hunter). W "Telepasji" naprzeciw siebie stają charyzmatyczny, traktujący świat przedmiotowo Tom (William Hurt) i ideowy, a przez to niezdolny do dostosowania się Aaron (Albert Brooks). Konflikt dwóch mężczyzn o względy koleżanki pociąga za sobą kolejne: podejść do dziennikarskiej misji, ekranowej pewności siebie, w końcu i zawodowych granic, przesuwanych tu w jedną i drugą stronę jak kolejową zwrotnicę. James L. Brooks bardzo błyskotliwie zamknął pokolenie dynamicznych yuppies w murach miejsca pracy, to właśnie z atutów czysto zawodowych wyprowadzając romantyczne zainteresowanie. Ono kiełkuje tu zupełnie mimochodem; gdzieś pomiędzy dobrą współpracą na antenie, przerwą kawową i rzuconym do kamery dowodem własnej kompetencji. Być może to właśnie dlatego "Telepasja" pozostaje tak fascynująca; obie sfery życia – prywatna i zawodowa – w równym stopniu stają się tu ujednoliconym budulcem komediowych charakterów i tworzą kolejne poziomy wzajemnych fascynacji. Po prawie 40 latach od premiery międzyludzka przenikliwość Brooksa nadal wyłącznie ekscytuje.


plakat filmu Faworyta

Faworyta

The Favourite
2018
1h 59m

Historyczny

Biograficzny

Irlandia

USA

Wielka Brytania

Historyczny

Biograficzny

Jeden z najbardziej intrygujących miłosnych trójkątów przedstawił Yórgos Lánthimos w "Faworycie". Twórca zabiera nas na XVIII-wieczny dwór królowej Anny, gdzie szarą eminencją jest Sarah, kochanka władczyni. Status quo zmienia się wraz z przybyciem Abigail, zubożałej szlachcianki, która dobrze zna reguły dworskich intryg, i nie zawaha się ich wykorzystać, by poprawić swój los. Reżyser zadaje pytanie: ile w relacjach między trzema kobietami autentycznych uczuć, a ile cynicznego wyrachowania? Film zapada w pamięć dzięki tercetowi wybitnych aktorek: Olivii Colman, Rachel Weisz i Emmy Stone. Wszystkie trzy zostały wyróżnione nominacjami do Oscarów, ale królowa jest tylko jedna – Colman, która galę 2019 roku opuściła ze statuetką w dłoniach.



plakat filmu Dziennik Bridget Jones

Dziennik Bridget Jones

Bridget Jones's Diary
2001
1h 37m

Komedia rom.

Francja

Irlandia

USA

Wielka Brytania

Komedia rom.

Bridget Jones ma problem. W jej życiu pojawia się dwóch idealnych facetów. Radykalnie różnią się od siebie temperamentem, podejściem do życia i związku. Obaj są jednak przystojni i mogą wiele zaoferować bohaterce. Wystarczy tylko, by ta odpowiedziała sobie na "proste" pytanie: czego tak naprawdę oczekuje od życia i związku. Niestety Bridget nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dla nas, widzów, jest to sytuacja idealna: oglądamy cudownie romantyczną, zabawną i jednocześnie zaskakująco mądrą życiowo historię, jednocześnie kibicując naszemu faworytowi o rywalizacji o serce Bridget Jones. Choć wybór Mark Darcy (Colin Firth) czy Daniel Cleaver (Hugh Grant) nie jest łatwy.


plakat filmu Challengers

Challengers

2024
2h 11m

Dramat

Sportowy

USA

Dramat

Sportowy

A co gdyby rozegrać trójkąt miłosny na... korcie tenisowym? W "Challengers" Luca Guadagnino odpowiada właśnie na to pytanie, łącząc dramat sportowy z romansem i podkręcając emocje do maksimum. Inna sprawa, że relacja, w którą wikłają się Tashi Donaldson (Zendaya), Patrick Zweig (Josh O'Connor) i Art Donaldson (Mike Faist), to trójkąt tyleż miłosny, co erotyczny. Guadagnino wydobywa bowiem seksualne napięcie, jakie kipi między bohaterami – zarówno na korcie, jak i poza nim. Pomaga mu oczywiście gorączkowa ścieżka dźwiękowa Trenta Reznora i Atticusa Rossa. Efekt to żywe, zmysłowe kino, w którym – niczym w dobrym meczu tenisowym – przewaga zmienia się z minuty na minutę, a wszystko prowadzi do ekscytującego tie-breaku.



plakat filmu Przeminęło z wiatrem

Przeminęło z wiatrem

Gone with the Wind
1939
3h 46m

Kostiumowy

Melodramat

USA

Kostiumowy

Melodramat

Jeden z najbardziej dochodowych filmów w historii kina dziś raczej wzbudza dyskusje o różnych formach dystrybuowania tekstów kultury, których treść odbiega od norm przyjętych współcześnie. Niespełna czterogodzinny romans został rozpisany na planie trójkąta. Na szczycie – piękna Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), która wzdycha do przyszłego męża swojej kuzynki Ashleya Wilkesa (Leslie Howard). W jej życiu, przedzielanym różnymi nieszczęściami, w tym wojną secesyjną, pojawia się jednak przystojny żołnierz Rhett Butler (Clark Gable). Losy kobiety rozdartej między dwoma mężczyznami nadal pozostają przejmującym przykładem epickiego melodramatu, gatunku, którego wraz z upływem czasu w Hollywood produkowało się coraz mniej. Ekranizacja powieści Margaret Mitchell – oprócz skali przedsięwzięcia, udanych ról i dramaturgicznej struktury – ma jeszcze w zanadrzu świetną puentę: jedno z najsłynniejszych zakończeń w historii kina.



