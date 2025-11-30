TOP: Kino kocha miłosne trójkąty. Nie tylko w "Eternity"

Miłosne trójkąty wracają na ekran wraz z premierą "Eternity. Wybieram Ciebie", który stawia bohaterów przed trudnymi wyborami, pragnieniami i niespełnionymi fantazjami. Tym razem chodzi o graną przez Elizabeth Olsen Joan rozdartą między miłością życia (Miles Teller) a pierwszym ukochanym (Callum Turner) – klasyczny motyw, który wciąż działa, bo dotyka najprostszych, a jednocześnie najtrudniejszych emocji.
A skoro "Eternity" przypomina, jak emocjonalnie pojemne potrafią być takie historie, przygotowaliśmy zestawienie filmów, które pokazują to z różnych stron.
"Eternity. Wybieram Ciebie" – zobacz zwiastun Przed Wami TOP filmów o trójkątach miłosnych.
TOP: Miłosne trójkąty na ekranie