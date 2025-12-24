Najbardziej oczekiwane filmy w 2026 roku. 26 filmów, których redakcja Filmwebu nie może się doczekać

Prezenty zapakowane. Dania przygotowane. Lista filmów do obejrzenia ustalona. Tak, to ten czas w roku, kiedy króluje optymizm, dzielenie się wspólną radością i pełne nadziei spoglądanie w przyszłość. Na Filmwebie tradycją Świąt Bożego Narodzenia jest lista najbardziej wyczekiwanych w redakcji premier filmowych, które w dystrybucji kinowej lub streamingowej pojawią się w Polsce w ciągu następnych 12 miesięcy. W każdym razie taką mamy nadzieję. Sprawdźcie, jakich filmów nie możemy się już doczekać. W komentarzach podzielcie się swoimi listami z najbardziej oczekiwanymi tytułami.
Oczekiwane filmy 2026. Na co mogli głosować członkowie redakcji Filmwebu
Lista najbardziej oczekiwanych filmów powstała na bazie indywidualnych list przygotowanych przez członków redakcji. Każda z osób głosujących została poproszona o przygotowanie osobistej listy 20 filmów, na które czeka najbardziej w nadchodzącym roku. Na podstawie pozycji na liście filmom przyznane zostały punkty. Ich suma zdecydowała o ostatecznym kształcie redakcyjnego zestawienia.
Członkowie redakcji mogli głosować na:
– filmy znajdujące się w planach dystrybucyjnych na rok 2026 dystrybutorów oraz platform streamingowych, co oznacza, że można było głosować na filmy mające swoją światową premierę w 2025 roku, jeśli oficjalnie do polskiej dystrybucji trafią w 2026 roku;
– filmy, które na świecie będą miały premierę w 2026 roku, nawet jeśli ich premiera w Polsce nie jest znana;
– filmy, które nie mają jeszcze wyznaczonych dat premier, ale bardzo liczymy, że będziemy je mogli obejrzeć w 2026 roku.
Głosujący członkowie redakcji liczą na obejrzenie całkiem sporej liczby filmów. W sumie przynajmniej raz wytypowanych zostało aż 60 tytułów. Jednak tylko 26 z nich zdobyło wymaganą liczbę głosów i znalazło się w głównym zestawieniu.
Zanim jednak przedstawimy Wam tę listę, mamy kilka honorowych wyróżnień
. To filmy, na które zagłosowały co najmniej dwie osoby, lecz liczba zdobytych punktów okazała się niewystarczająca, by zapewnić im miejsce na głównej liście. "Bez wyjścia"
, reż. Chan-wook Park "Lalka"
, reż. Maciej Kawalski "The Entertainment System Is Down"
, reż. Ruben Östlund "Pillion"
, reż. Harry Lighton "The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew"
, reż. Greta Gerwig
Najbardziej oczekiwane filmy w 2026 roku przez redakcję portalu Filmweb (miejsca od 26. do 11.)
26. "The Social Reckoning
"
25. "Possible Love"
24. "Flowervale Street
"
23. "Krzyk 7
"
22. "Artificial
"
21. "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
"
20. "I Want Your Sex
"
19. "Projekt Hail Mary
"
18. "28 lat później. Świątynia kości
"
17. "Wild Horse Nine
"
16. "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
"
15. "Digger
"
14. "Tajny agent
"
13. "Wichrowe wzgórza
"
12. "Werwulf
"
11. "1949
"
TOP 10 OCZEKIWANYCH FILMÓW ROKU WEDŁUG REDAKCJI FILMWEBU