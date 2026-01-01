TOP: Najbardziej oczekiwane seriale 2026 roku według redakcji Filmwebu

Tydzień temu przedstawiliśmy Wam listę najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku. Teraz pora na seriale. W naszym zestawieniu znalazły się zarówno premierowe tytuły jak i kolejne sezony uwielbianych hitów. Są produkcje z USA i z Polski. Kolejność alfabetyczna. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami i dajcie znać, na co Wy czekacie.
Nie zawsze musimy znać szczegółowe informacje o projekcie, by dodać go do watch listy. Tak jest w tym przypadku. Słowo klucz: Blade Runner. Serial Prime Video ponownie przeniesie nas do świata znanego z arcydzieła Ridleya Scotta i bardzo dobrego sequela Denisa Villeneuve’a, a jego akcja będzie się toczyć w 2099 roku. W roli głównej Michelle Yeoh. Laureatka Oscara podobno wcieli się w replikantka, która nawiązuje nieoczekiwany sojusz z łowczynią androidów. Dokładna data premiery nie jest znana.
Eric Kripke od pierwszego odcinka "The Boys" konsekwentnie udowadniał, że nie bierze jeńców. Serwowana przez niego mieszanka przerysowanej przemocy i absurdalnego humoru stała się dla nas antidotum na naiwne, obliczone na przyciągnięcie przed ekrany młodszej widowni produkcje spod znaku Marvela. Dodajmy do tego odważny komentarz do aktualnej sytuacji politycznej oraz wybitnego w roli zdeprawowanego Ojczyznowsława Antony'ego (nomen omen) Starra… Czego chcieć więcej? Po gęstym czwartym sezonie (do dziś pamiętamy szok, jakim był dla nas ostatni odcinek) wystarczyłoby nam utrzymanie tego poziomu. Czujemy jednak w kościach, że dostaniemy coś znacznie lepszego. Twórca zapowiedział, że dopiero teraz, gdy nie musi "oszczędzać" żadnych postaci na kolejny sezon, zamierza odpiąć wrotki. Zapowiada się absolute cinema. Premiera 8 kwietnia w Prime Video.
"Euforia" rozbiła bank pierwszym sezonem i jeszcze tylko podbiła poprzeczkę dwoma specjalnymi odcinkami "covidowymi". A potem przyszedł sezon drugi – intrygujący, ale nierówny. Co więcej, twórca Sam Levinson w międzyczasie nadwyrężył zaufanie fanów dwoma dyskusyjnymi projektami: filmem "Malcolm i Marie" oraz serialem "Idol". Przed trzecim sezonem "Euforii" stoi więc nie lada wyzwanie: musi być bardzo dobry. Na pewno będzie co najmniej ciekawy. Gwiazdy wracają: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi i Sydney Sweeney ponownie wciela się w swoje postacie, tym razem jednak poza murami liceum. Coś nam jednak mówi, że "starsi" nie będzie znaczyło w ich przypadku "mądrzejsi". "Euforia" żywi się w końcu dramatami – i tego nie powinno zabraknąć w nowych odcinkach. Pozostaje nam liczyć na widzowską euforię. Premiera w kwietniu w HBO.
Zielona Latarnia miała swoje pięć minut na wielkim ekranie w 2011 roku – efekt był taki, że Ryan Reynolds do dziś sam kpi z widowiska "Green Lantern", którego był gwiazdą. Pora spróbować swoich sił na małym ekranie. Nowe uniwersum DC pod rządami Jamesa Gunna na razie rozkręca się obiecująco, także w wersji serialowej ("Koszmarne Komando", drugi sezon "Peacemakera"). Produkcja HBO Max "Lanterns" będzie jednak najmniej gunnowskim spośród dotychczasowych propozycji DC Studios. Dość powiedzieć, że wśród twórców są Chris Mundy ("Ozark"), Damon Lindelof ("Pozostawieni") i scenarzysta komiksowy Tom King, którzy powołują się na inspirację... serialem "Detektyw". Predestynowani raczej do kosmicznych przygód, obdarzeni cudownymi pierścieniami mocy bohaterowie mają tu odegrać dla nas policyjno-kumpleski dramat. Jako Hal Jordan wystąpi Kyle Chandler, a w roli Jona Stewarta zobaczymy Aarona Pierre'a. Zobaczymy, jak wysoko pofruną.
Choć przywracanie popularnych seriali po latach staje się obecnie coraz częstszą praktyką, powrót "Nocnego recepcjonisty" należy traktować w kategoriach sporego zaskoczenia. Emitowana w 2016 roku produkcja stanowiła w końcu zamkniętą, spełnioną całość, opierając się o motywy powieści mistrza kryminału, Johna le Carré. Ówczesna kreacja Toma Hiddlestona do tego stopnia spodobała się fanom, że wielu z nich zaczęło wyobrażać go sobie jako idealnego Agenta 007; łączącego niewymuszony urok osobisty z klasą i eleganckim profesjonalizmem. Choć aktorowi nigdy nie udało się ostatecznie założyć garnituru Bonda, dzięki twórcom "Nocnego recepcjonisty" będzie miał szansę znowu odwiedzić brytyjskie kwatery MI6. W nadchodzącej kontynuacji serialu nie stanie już co prawda naprzeciw Hugh Lauriego, ale twórcy zapewniają, że jego walka z bezwzględnym kolumbijskim handlarzem narkotykami okaże się nie mniej pasjonująca. Premiera 11 stycznia w Prime Video.
Joanna Kulig, Kinga Preis, Agata Kulesza i Michał Żurawski w opartej na faktach historii młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja polskiej Erin Brokovich. Scenariusz na podstawie książki Michała Jędryki napisał Jakub Korolczuk ("Kruk", "Niebo. Rok w piekle"). Za kamerą stanął pochodzący z Górnego Śląska Maciej Pieprzyca ("Chce się żyć", "Kruk", "Idź przodem, bracie"). Premiera w pierwszym kwartale 2026 serwisie Netflix.
"The Pitt" był jednym z największych pozytywnych zaskoczeń 2025 roku. Istniały bowiem obawy, że będzie to powtórka z "Ostrego dyżuru" (za serial odpowiadają w końcu Noah Wyle i R. Scott Gemmill, którzy związani byli z tamtym hitem telewizyjnym). Rzeczywistość okazała się jednak dużo lepsza. SOR w jednym ze szpitali Pittsburgha to miejsce walki o życie, ludzkich dramatów, historii empatii, poświęcenia, strachu, miłości. Jesteśmy przekonani, że każdy, kto obejrzał pierwszy sezon, z niecierpliwością oczekuje kontynuacji. Twórcy stoją jednak przed bardzo trudnym wyzwaniem. Powiesili poprzeczkę tak wysoko, że o sukces może być ciężko. My jednak wierzymy, że druga odsłona "The Pitt" za 12 miesięcy będzie na liście najlepszych seriali 2026 roku. Premiera 9 stycznia w HBO Max.
Gdybyście spytali fanów świata Siedmiu Królestw o to, które postacie należą do ich ulubionych, to gwarantujemy Wam, że wiele z tych, które świat znają głównie z książek George'a R.R. Martina, odpowie bez wahania: Dunk i Jajo. Dunk to Duncan Wysoki, rycerz Siedmiu Królestw, który w przyszłości zostanie dowódcą Gwardii Królewskiej. Jajo to jego młody giermek, który w przyszłości stanie się królem Aegonem V. Bohaterowie pojawili się w trzech nowelach George'a R.R. Martina. Z miejsca zyskali olbrzymią popularność wśród fanów prozy pisarza. Są do tego stopnia lubiani, że nowele z ich udziałem zostały już przerobione na komiksy. A w 2026 roku na antenie HBO swoją premierę będzie mieć serialowa adaptacja. Znając opowiadania mamy absolutną pewność, że jeśli tylko twórcy "Rycerza Siedmiu Królestw" pozostaną wierni prozie Martina, dostaniemy wielki serialowy hit. Trzymamy więc kciuki, by rzeczywiście serial był adaptacją literackiego oryginału, a nie swobodną wariacją na temat postaci wymyślonych przez Martina. Premiera 19 stycznia w HBO Max.
Po "Sprawie Tomka Komendy" i "Heweliuszu" Jan Holoubek bierze na warsztat kolejną prawdziwą, wstrząsającą historię. Oparty na reportażu Wiesława Łuki serial HBO Max "Wśród nocnej ciszy" przedstawi kulisy jednej z najsłynniejszych spraw kryminalnych PRL-u, tzw. zbrodni połanieckiej. Wigilia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze na pasterkę: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale... matka ofiar i młody policjant Maczek nie wierzą w przypadek. On ryzykuje karierę, ona – wszystko, co jej zostało. Im głębiej kopią, tym więcej szokujących informacji wychodzi na powierzchnię. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo... Serial zapowiadany jest jako opowieść o zmowie milczenia, śmierci, która nie powinna była się wydarzyć, i o tych, którzy za wszelką cenę dążyli do prawdy i sprawiedliwości.
Nic w przyrodzie nie ginie. Choć bijące rekordy popularności "Yellowstone" zakończyło się po pięciu sezonach w cokolwiek napiętej atmosferze, twórcy na dobre zakorzenili ranczo Duttonów w serialowej panoramie zachodniej Ameryki. Wśród siedmiu zapowiedzianych lub realizowanych spin-offów, prequeli i sequeli, wiele zainteresowania budzi opowieść w całości skoncentrowana wokół postaci Kayce’a Duttona. W nowym serialu ulubieniec fanów "Yellowstone", zamiast relacji z ojcem, żoną czy synem, będzie w końcu miał okazję poświęcić czas samemu sobie. "Marshals: historia z Yellowstone" ma opowiedzieć o przyszłości bohatera poza ranczem, sięgając jednocześnie do ery jego militarnej przeszłości. Toczona przez niego walka z przestępcami w Montanie może okazać się pretekstem do opowiedzenia najbardziej klasycznej, westernowej gawędy w całej historii kowbojskiego świata Taylora Sheridana. Premiera serialu wiosną w SkyShowtime.