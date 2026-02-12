Newsy Filmy TOP: Najlepsze filmy rozgrywające się na zimowych igrzyskach olimpijskich
W ostatnich dniach widzów na całym świecie rozgrzewają zimowe emocje sportowe – właśnie trwają igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Na arenach królują m.in. narciarstwo alpejskie, łyżwiarstwo figurowe, biathlon, hokej na lodzie i snowboard, a wraz z nimi historie pełne ambicji i spektakularnych zwrotów akcji. Przykuci do ekranów rozpamiętujemy, jak to sport od lat inspiruje kino, które potrafi uchwycić zarówno wielkie zwycięstwa, jak i dramatyczne porażki zawodników. Z tej okazji przypominamy najlepsze filmy o igrzyskach i sportowej rywalizacji.        

plakat filmu Cud w Lake Placid

Miracle
2004
2h 15m

Dramat

Sportowy

Kanada

USA

Dramat

Sportowy

Choć olimpijskie zmagania przebiegają w pokojowej atmosferze, igrzyska to doskonała okazja, by pokazać swoją dominację na arenie międzynarodowej. "Cud w Lake Placid" pokazuje kulisy zadziwiającego zwycięstwa hokejowej reprezentacji Stanów Zjednoczonych na olimpiadzie w 1980 roku. Złożona głównie ze studentów drużyna wydawała się nie mieć szans z niepokonaną reprezentacją ZSRR. Wydarzenia te zostały okrzyknięte cudem na lodzie. Jako Herb Brooks – trener, który poprowadził drużynę ubderdogów do chwały – Kurt Russell.



plakat filmu Jestem najlepsza. Ja, Tonya

I, Tonya
2017
1h 59m

Biograficzny

Dramat

Sportowy

USA

Biograficzny

Dramat

Sportowy

Kto powiedział, że bohaterka dramatu sportowego musi być szlachetna i stosować się do zasad fair play? Tonya Harding nie jest i się nie stosuje – co czyni z niej tym ciekawszą bohaterkę. W efekcie biografia osławionej łyżwiarki figurowej to zarazem fenomenalna czarna komedia w duchu braci Coenów, gorzka opowieść o toksycznych relacjach rodzinnych i niespełnionym amerykańskim śnie, a także celny komentarz na temat goniących za skandalem współczesnych mediów. Dodajcie do tego wybitne kreacje (nominowanej do Oscara) Margot Robbie i (wyróżnionej Oscarem) Allison Janney, rajdowe tempo akcji oraz przebojowy soundtrack, a otrzymacie film, który ogląda się z niesłabnącą frajdą przez dwie godziny seansu.

plakat filmu Reggae na lodzie

Cool Runnings
1993
1h 38m

Sportowy

Familijny

Komedia

USA

Sportowy

Familijny

Komedia

Można się oszukiwać, że liczą się tylko osiągi, rekordy i liczby po przecinku, ale spójrzmy prawdzie w oczy – sport to przede wszystkim historie i opowieści. Jedna z najbardziej nietuzinkowych, jaka wydarzyła się podczas zimowych igrzysk olimpijskich, bez wątpienia dotyczy jamajskich bobsleistów z 1998 roku. Choć pomysł, by mieszkańcy Karaibów, którym obcy jest śnieg, ścigali się o medale w tej dyscyplinie, brzmi jak efekt przedawkowania ich narodowej rośliny, paradoksalnie stał za nim czysto sportowy sens. Wszystko przez obserwację, że znakomite wyniki sprinterskie Jamajczyków mogą przełożyć się na dobre czasy w sporcie, w którym to właśnie pierwsze metry rozpędu okazują się kluczowe. Ta absurdalna historia mogła pozostać jedynie sportową anegdotą, lecz nieśmiertelność zapewnił jej dopiero Disney – "Reggae na lodzie" do dziś pozostaje jedną z najbardziej ukochanych aktorskich produkcji w historii wytwórni. Prawdziwe losy jamajskich bobsleistów niemal same ułożyły się w opowieść o optymistycznej determinacji i rywalizacji jako pozytywnej, zajawkowej sile, a nie kosztownej walce łamiącej kręgosłupy. Nawet jeśli bez medali, reprezentanci wyjechali bowiem z nagrodą pocieszenia –  nie tylko samych siebie, ale i całego wpatrzonego w nich świata.


plakat filmu Eddie zwany Orłem

Eddie the Eagle
2015
1h 45m

Sportowy

Biograficzny

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Sportowy

Biograficzny

Wielka Brytania nie kojarzy się nam ze skokami narciarskimi. A jednak swego czasu był na Wyspach ktoś, kto bardzo chciał być skoczkiem. To Michael Thomas Edwards. Sportowiec był aktywny w latach 80. i ostatecznie spełnił swoje marzenie – wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Calgary. Jego historia stanowi punkt wyjścia dla filmu Dextera Fletchera, w którym w skocza wcielił się Taron Egerton. "Eddie zwany Orłem" nie jest jednak opowieścią o tym, co wydarzyło się naprawdę. Fletcher luźno korzysta z faktów, by nakreślić sympatyczną historię o męskiej przyjaźni i walce o swoje marzenia wbrew całemu światu. Obok świetnego Egertona na ekranie pojawia się m.in. Hugh Jackman.



plakat filmu Ostrza chwały

Blades of Glory
2007
1h 33m

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

"Ostrza chwały" to jedna z naszych ulubionych komedii z Willem Ferrellem. Gwiazdor "Legendy telewizji" i "Braci przyrodnich" wciela się w Chazza Michaela Michaelsa - niewylewającego za kołnierz, rozbuchanego seksualnie, narcystycznego mistrza łyżwiarstwa, który na skutek bójki ze swoim największym rywalem  Jimmym MacElroyem (Jon Heder) zostaje na stałe wykluczony z zawodów indywidualnych i traci szansę na medal olimpijski. Kilka lat później zaciekli wrogowie postanawiają połączyć siły. Znajdują bowiem lukę w regulaminie, dzięki której udaje im się zakwalifikować do występu jako pierwsza męsko-męska para w historii. Tak zaczyna się wypełniona absurdalnymi gagami opowieść o dwóch sportowcach, którzy muszą przełamać zahamowania i wznieść się ponad uprzedzenia, by zatriumfować na lodowej tafli. 


