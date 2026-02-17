Newsy Filmy Podobały ci się "Ołowiane dzieci"? Koniecznie zobacz te filmy
Opowieść o walecznej postawie Jolanty Wadowskiej-Król przedstawiona w serialu Netflixa "Ołowiane dzieci" przypomniała nam o innych bohaterach i bohaterkach, którzy poświęcili swój komfort, rodziny, kariery, a nawet ryzykowali życiem, by stanąć do walki z pozornie bezkarnymi gigantami. A kino zna ich całe mnóstwo. I kocha im kibicować. 

W naszej Topce znajdziecie prawników, policjantów, a także pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia obywateli i obywatelki, którzy podjęli niewygodną decyzję, by nie pozostać obojętnym na jawną niesprawiedliwość i krzywdę innych. Gdy serialowa Wadowska-Król grana przez Joannę Kulig zapytana, dlaczego zajmuje się sprawą chorujących przy hucie dzieci, odpowiada: Bo tak trzeba, dreszcz przechodzi po ciele. Gdy patrzymy na podobne ekranowe historie, chce się za nią powtarzać: Bądźmy przyzwoici, bo tak właśnie trzeba. 

Film Sidneya Lumeta to oparta na faktach historia młodego, bezkompromisowego policjanta z Nowego Jorku. Pełen ideałów absolwent Akademii Policyjnej zderza się z rzeczywistością, w której króluje korupcja. Mimo zagrożenia podejmuje ryzyko i staje do walki z przekupnymi kolegami po fachu. Choć tytułową rolę uznaje się za jedną z najlepszych w karierze Ala Pacino (przyniosła mu m.in. Złotego Globa i nominację do Oscara), aktor początkowo nie był przekonany do występu w filmie. Przekonało go dopiero spotkanie z prawdziwym Frankiem Serpico. Po obejrzeniu "Serpico" pierwowzór głównego bohatera miał zresztą przyznać, że Pacino był w swojej roli bardziej przekonujący niż on sam.




Tytułowa bohaterka to zwykła kobieta, która musi poradzić sobie z wymogami życia i samotnym wychowywaniem dzieci. W znalezieniu pracy nie pomaga jej pewność siebie, ekscentryczny styl i głośne wypowiadanie swojego zdania. Świat w końcu o niej usłyszy, gdy jako pracownica kancelarii adwokackiej postanowi wbrew wszystkim stanąć w szranki z wielką korporacją zatruwającą wodę w prowincjonalnym miasteczku. W "Erin Brockovich" wcielająca się w główną rolę Julia Roberts zaprezentowała być może jedną z najbardziej bezczelnych ról swojej kariery. Jej idealistyczna bohaterka w walce z wielkim kapitałem nieprzerwanie gna na złamanie karku tam, gdzie innych zniechęcają instytucjonalne i biurokratyczne progi zwalniające. Tym samym wybija się na obywatelską sprawczość w czasach społecznej dezintegracji i przytłaczającego ciężaru imposybilizmu – i być może właśnie dlatego to właśnie za rolę Erin Brockovich otrzymała swoją jedyną dotychczasową nagrodę Akademii. Reżyser Steven Soderbergh z kolei dokonał wyczynu na miarę bohaterki swojego filmu, walkę o Oscara przegrywając z... samym sobą.




Smażysz sobie jajecznicę z ekologicznych jajek od kurek z wolnego wybiegu karmionych paszą bez GMO na patelni z teflonu... Samo zdrowie? Pomyślmy. Bohater filmu "Mroczne wody" dowozi niezbitych dowodów, że nieświadomi niczego jesteśmy truci we własnej kuchni. Za wszystkim stoi chemiczny gigant, który nie zamierza przyznać się do swoich przewin, choć jego mordercza działalność sięga znacznie dalej – truje glebę, wodę i powietrze. Wcielający się w prawnika Roberta Bilotta Mark Ruffalo nie ma wątpliwości, że to nic innego jak środowiskowe ludobójstwo. Film dokumentuje jego uporczywe próby ujawnienia prawdy, mimo że władze milczą, kary dla korporacji są śmiesznie niskie, a osoby odpowiedzialne nie ponoszą właściwych konsekwencji. "Mroczne wody" poruszają też trudne pytania o odpowiedzialność korporacji, etykę zawodową i moralne wybory w konfrontacji z ogromną siłą przemysłu. W obsadzie oprócz Ruffalo są Anne Hathaway, Tim Robbins i Bill Pullman.




Dziś nikt nie ma wątpliwości, że przemysł tytoniowy jest źródłem produktów uzależniających i szkodliwych dla zdrowia. Jednak bardzo długo wiedza ta nie była powszechnie dostępna. A każda próba naświetlenia problemu kończyła się ostrą reakcją ze strony największych koncernów tytoniowych. Wszystko zmienili dziennikarze programu publicystycznego "60 Minutes", którzy przekonali Jeffreya Wiganda, byłego pracownika koncernu Brown & Williamson, by ujawnił światu całą prawdę o szkodliwości wyrobów tytoniowych. Walka, by wywiad ujrzał światło dzienne, nie była łatwa. Film "Informator" odsłania kulisy tej sprawy. Obraz nie był wielkim przebojem kasowym, ale został doceniony przez widzów i krytyków. Dziś uważany jest za jeden z wzorcowych filmów opowiadających historię walki jednostki z systemem. A role Ala Pacino i Russella Crowe'a są powszechnie uważane za wybitne.




Nominowane do Oscara Charlize Theron i Frances McDormand w inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami opowieści o walce ze zmową milczenia Po zakończeniu nieudanego małżeństwa Josey Aimes (Theron) wraca do swojego rodzinnego miasteczka w północnej Minnesocie z nadzieją, że uda jej się zbudować lepsze życie dla siebie i dwójki dzieci. Zachęcona przez przyjaciółkę Glory, jedną z nielicznych w mieście kobiet pracujących w zawodzie górnika, Josey zatrudnia się w lokalnej kopalni. Jest przygotowana na wyczerpującą i często niebezpieczną pracę, ale radzenie sobie z molestowaniem, jakiego doświadczają ona i jej koleżanki ze strony męskiej części załogi okazuje się dużo większym wyzwaniem. Próby dorobienia się lepszej przyszłości dla jej rodziny stawiają Josey w konflikcie z dziećmi, nie pochwalającymi jej poczynań rodzicami i ze społecznością miasta. Właśnie w tych zmaganiach Josey odnajduje odwagę, żeby walczyć o to, w co wierzy. W rezultacie jej podróż doprowadza ją dalej niż mogłaby sobie wymarzyć i daje inspirację innym naśladowczyniom. "Daleka północ" to hollywoodzkie kino w starym dobrym stylu: poruszające kino społeczne, wciągający dramat sądowy oraz hymn na cześć kobiecej solidarności.

