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Banana! Ranking pełnometrażowych filmów z Minionkami

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/TOP%3A+Ranking+pe%C5%82nometra%C5%BCowych+film%C3%B3w+z+Minionkami.+Gdzie+trafi%C5%82y+%22Minionki+i+straszyd%C5%82a%22-167395
Banana! Ranking pełnometrażowych filmów z Minionkami
Już od szesnastu lat Minionki regularnie goszczą na ekranach kin – czy to jako postaci drugoplanowe w filmach z serii "Despicable Me", czy główni bohaterowie w serii spin-offów. Najnowsza produkcja o tych charakterystycznych bohaterach trafiła na duże ekrany kilka dni temu, jest to więc dobra okazja, by przyjrzeć się całej serii. 

Poniżej znajdziecie ranking wszystkich filmów pełnometrażowych, których bohaterami (czy to pierwszo, czy drugoplanowymi) są Minionki – jest to oczywiście wybór subiektywny i niekoniecznie pokrywa się ze średnią oceną użytkowników Filmwebu.

7
plakat filmu Minionki

Minions
2015
1h 31m

Familijny

Animacja

Komedia

USA

Familijny

Animacja

Komedia

Pierwszy spin-off głównej serii, stawiający w centrum bohaterów, których dotąd trzymano raczej na drugim planie. Film jest prequelem "Jak ukraść księżyc" i przybliża nam historię Minionków (jak się okazuje, trwającą już od stuleci) oraz wycinek z ich przygód w latach 60. XX wieku. Fabuła jest tu mocno pretekstowa i służy raczej do tego, by eksploatować charakterystyczny dla serii slapstickowy humor, który zresztą nie zawsze trafia. Pomimo pięknej animacji, seans staje się z czasem męczący. Nie zapada też w pamięć główna antagonistka, która nie dostała szczególnie dużo przestrzeni - musiała bowiem (jak wszyscy) ustąpić tytułowym bohaterom.


6
plakat filmu Gru, Dru i Minionki

Despicable Me 3
2017
1h 36m

Animacja

Przygodowy

Komedia

USA

Animacja

Przygodowy

Komedia

Przy okazji tej części spróbowano wymieszać wiele rzeczy naraz: brata bliźniaka Gru, nowego złoczyńcę, problemy rodzinne oraz osobną mini-fabułę Minionków. Niestety w związku z tym żaden wątek nie może porządnie wybrzmieć, nawet teoretycznie ten, który powinien być emocjonalną osią filmu (czyli ten z bratem Gru). Najciekawszym elementem jest chyba złoczyńca, a i to ze względu na fakt, że towarzyszy mu sporo przebojów z lat 80., które zawsze miło sobie ponucić. Wątek Minionków jest rozrywkowy, ale niemal oderwany od głównej fabuły. Choć trzeba przyznać, że występ w talent show to jeden z najzabawniejszych momentów cyklu.


5
plakat filmu Gru i Minionki: Pod przykrywką

Despicable Me 4
2024
1h 35m

Animacja

Przygodowy

Komedia

USA

Animacja

Przygodowy

Komedia

To film lepszy od części trzeciej, ale czuć już przy nim zmęczenie materiału i brak pomysłu na dalsze prowadzenie historii Gru. Fabuła w pewnym sensie przetwarza to, co widzieliśmy już w poprzednich częściach (w tym wątki rodzicielskie), choć dodaje elementy kina szpiegowskiego i superbohaterskiego – te ostatnie w wątku Minionków, z którymi twórcy na tym etapie eksperymentują dosłownie i w przenośni. To solidna kontynuacja, ale nie wiem, czy jest po niej sens dalej ciągnąć historię Gru – jeśli twórcy chcą koniecznie eksplorować to uniwersum, lepiej postawić na przygody Minionków, o ile będą zrealizowane tak sprawnie, jak w tegorocznym spin-offie. Ale o nim trochę później.


4
plakat filmu Minionki: Wejście Gru

Minions: The Rise of Gru
2022
1h 30m

Przygodowy

Animacja

Komedia

USA

Przygodowy

Animacja

Komedia

Niby spin-off o Minionkach, a w zasadzie można by było traktować jako element głównej serii (tak jakby twórcy nie mogli się zdecydować, czy chcą odejść od wątków związanych z Gru, czy jednak nie). Są i zalety takiego rozwiązania. W przeciwieństwie do pierwszego spin-offu, tutaj historia ma wyraźniejszy punkt zaczepienia, a jest nią młody Gru i jego próba wejścia do świata superzłoczyńców. Minionki nie są już tylko pretekstem do gagów, lecz aktywnym zespołem pomocników przyszłego złoczyńcy. Wciąż jednak jest to prosty, nastawiony na rozrywkę film, który choć porusza tematy dorastania i odnajdywania siebie, nie ma emocjonalnej głębi. Pozostaje podziwianie imponującej (co jest standardem w przypadku tego cyklu) animacji.


3
plakat filmu Minionki i straszydła

Minions & Monsters
2026
1h 30m

Przygodowy

Animacja

Familijny

USA

Przygodowy

Animacja

Familijny

Dość zaskakująco "Minionki i straszydła" okazały się w moich oczach nie tylko najlepszym spin-offem głównej serii, lecz także jedną z najlepszych odsłon całego uniwersum. W przeciwieństwie choćby do "Minionków", faktycznie poczułem w tym wypadku jakąś więź z bohaterami i kibicowałem im w osiągnięciu celu. Bo "Minionki i straszydła" to pocieszna opowieść o dążeniu o spełnianiu marzeń, w dodatku osadzona w bardzo atrakcyjnym kontekście - akcja dzieje się w latach 20. XX wieku, a twórcy nie szczędzą nawiązań do historii kina. Być może dzięki temu zainteresują się nią młodsi widzowie? Mam nadzieję, że jest na to szansa. Cieszy też, że tym razem całość nie opiera się wyłącznie na slapstickowym humorze i że jest on dawkowany z głową.Ciekawostka - to właśnie ta odsłona cieszy się najwyższym wynikiem z całej serii w serwisie Rotten Tomatoes.


2
plakat filmu Jak ukraść Księżyc

Despicable Me
2010
1h 35m

Komedia

Animacja

Familijny

USA

Komedia

Animacja

Familijny

Pierwsza część cyklu - który dziś kojarzy się głównie z Minionkami – skupia się przede wszystkim na Gru, przesuwając żółte stworki na drugi plan. I wychodzi to filmowi na dobre. Minionki służą przede wszystkim jako comic relief, zaś sama historia Gru to całkiem ciekawa i ujmująca droga złoczyńcy przechodzącego przemianę ze względu na dzieci, które pojawiają się w jego życiu. Jest to zaskakująco szczere i ma emocjonalną wagę. W "Jak ukraść księżyc" nie ma takiego natężenia gagów i chaosu, jak w późniejszych częściach, więc dziś może wydawać się mniej "szalony" niż kolejne odsłony. Jest najbardziej uporządkowanym filmem w serii. A Steve Carell jest znakomity jako Gru! Zresztą w polskiej wersji Marek Robaczewski też wypada świetnie.


1
plakat filmu Minionki rozrabiają

Despicable Me 2
2013
1h 38m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Najbardziej "kompletna" część całego cyklu. Sequel bierze wszystko, co działało w pierwszym filmie, i podnosi to do potęgi, ale bez utraty serca historii. Gru – który jako postać dojrzał już w pierwowzorze – jest tu rozwinięty nawet bardziej dzięki relacji z Lucy. A to sympatyczna bohaterka, która wprowadza do serii z jednej strony pewną lekkość, z drugiej emocjonalną stawkę. Fabuła z tajemniczym złodziejem i antyzłoczyńską organizacją nie jest przesadnie skomplikowana, ale dobrze napędza akcję. Minionki są tu natomiast idealnie wyważone – stanowią istotną część fabuły, ale nie dominują. Szkoda, że potem nie udało się już powtórzyć tych proporcji.


Zgadzacie się z moim rankingiem? A może postawilibyście na pierwszym miejscu inny tytuł? Koniecznie dajcie znać!

"Minionki i straszydła" - zwiastun



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