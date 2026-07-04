Banana! Ranking pełnometrażowych filmów z Minionkami

4 Minionki: Wejście Gru Minions: The Rise of Gru 2022 1h 30m Przygodowy Animacja Komedia Kyle Balda USA Przygodowy Animacja Komedia Steve Carell Pierre Coffin Niby spin-off o Minionkach, a w zasadzie można by było traktować jako element głównej serii (tak jakby twórcy nie mogli się zdecydować, czy chcą odejść od wątków związanych z Gru, czy jednak nie). Są i zalety takiego rozwiązania. W przeciwieństwie do pierwszego spin-offu, tutaj historia ma wyraźniejszy punkt zaczepienia, a jest nią młody Gru i jego próba wejścia do świata superzłoczyńców. Minionki nie są już tylko pretekstem do gagów, lecz aktywnym zespołem pomocników przyszłego złoczyńcy. Wciąż jednak jest to prosty, nastawiony na rozrywkę film, który choć porusza tematy dorastania i odnajdywania siebie, nie ma emocjonalnej głębi. Pozostaje podziwianie imponującej (co jest standardem w przypadku tego cyklu) animacji.

3 Minionki i straszydła Minions & Monsters 2026 1h 30m Przygodowy Animacja Familijny Pierre Coffin USA Przygodowy Animacja Familijny Pierre Coffin Romesh Ranganathan Dość zaskakująco "Minionki i straszydła" okazały się w moich oczach nie tylko najlepszym spin-offem głównej serii, lecz także jedną z najlepszych odsłon całego uniwersum. W przeciwieństwie choćby do "Minionków", faktycznie poczułem w tym wypadku jakąś więź z bohaterami i kibicowałem im w osiągnięciu celu. Bo " Minionki i straszydła " to pocieszna opowieść o dążeniu o spełnianiu marzeń, w dodatku osadzona w bardzo atrakcyjnym kontekście - akcja dzieje się w latach 20. XX wieku, a twórcy nie szczędzą nawiązań do historii kina. Być może dzięki temu zainteresują się nią młodsi widzowie? Mam nadzieję, że jest na to szansa. Cieszy też, że tym razem całość nie opiera się wyłącznie na slapstickowym humorze i że jest on dawkowany z głową.Ciekawostka - to właśnie ta odsłona cieszy się najwyższym wynikiem z całej serii w serwisie Rotten Tomatoes.

1 Minionki rozrabiają Despicable Me 2 2013 1h 38m Animacja Familijny Komedia Pierre Coffin Chris Renaud USA Animacja Familijny Komedia Steve Carell Kristen Wiig Najbardziej "kompletna" część całego cyklu. Sequel bierze wszystko, co działało w pierwszym filmie, i podnosi to do potęgi, ale bez utraty serca historii. Gru – który jako postać dojrzał już w pierwowzorze – jest tu rozwinięty nawet bardziej dzięki relacji z Lucy. A to sympatyczna bohaterka, która wprowadza do serii z jednej strony pewną lekkość, z drugiej emocjonalną stawkę. Fabuła z tajemniczym złodziejem i antyzłoczyńską organizacją nie jest przesadnie skomplikowana, ale dobrze napędza akcję. Minionki są tu natomiast idealnie wyważone – stanowią istotną część fabuły, ale nie dominują. Szkoda, że potem nie udało się już powtórzyć tych proporcji.

"Minionki i straszydła" - zwiastun

Poniżej znajdziecie ranking wszystkich filmów, których bohaterami (czy to pierwszo, czy drugoplanowymi) są Minionki – jest to oczywiście wybór subiektywny i niekoniecznie pokrywa się ze średnią oceną użytkowników Filmwebu.Zgadzacie się z moim rankingiem? A może postawilibyście na pierwszym miejscu inny tytuł? Koniecznie dajcie znać!