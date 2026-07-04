Banana! Ranking pełnometrażowych filmów z Minionkami

Już od szesnastu lat Minionki regularnie goszczą na ekranach kin – czy to jako postaci drugoplanowe w filmach z serii "Despicable Me", czy główni bohaterowie w serii spin-offów. Najnowsza produkcja o tych charakterystycznych bohaterach trafiła na duże ekrany kilka dni temu, jest to więc dobra okazja, by przyjrzeć się całej serii.
Poniżej znajdziecie ranking wszystkich filmów pełnometrażowych
, których bohaterami (czy to pierwszo, czy drugoplanowymi) są Minionki – jest to oczywiście wybór subiektywny i niekoniecznie pokrywa się ze średnią oceną użytkowników Filmwebu.
Zgadzacie się z moim rankingiem? A może postawilibyście na pierwszym miejscu inny tytuł? Koniecznie dajcie znać!
"Minionki i straszydła" - zwiastun