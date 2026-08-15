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Dzięki tym filmom i serialom poczujecie dumę z polskiego wojska

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https://www.filmweb.pl/news/TOP%3A+filmy+i+seriale%2C+kt%C3%B3re+wywo%C5%82uj%C4%85+dum%C4%99+z+Wojska+Polskiego-168024
Dzięki tym filmom i serialom poczujecie dumę z polskiego wojska
Nie trzeba być fanem kina wojennego, żeby poczuć dumę, oglądając niektóre polskie filmy i seriale. Czasem powodem jest garstka żołnierzy, którzy wiedzą, że nie mają większych szans, ale mimo wszystko zostają na swoich stanowiskach. Innym razem - pilot wsiadający do myśliwca, marynarze ryzykujący życie podczas ucieczki czy żołnierz, który nawet po klęsce nie zamierza odłożyć broni. 

Polskie kino ma na koncie takie właśnie historie. Z okazji święta Wojska Polskiego wybraliśmy dziesięć filmów i seriali, przy których szczególnie mocno można poczuć dumę z ludzi, którzy walczyli za Polskę.

10
plakat filmu Misja Afganistan

2012
45m

Wojenny

Polska

Wojenny

Podczas gdy większość pozycji na tej liście wraca do historii sprzed lat, serial Macieja Dejczera zabiera nas do XXI wieku, ukazując codzienność polskich żołnierzy na zagranicznej misji. Produkcja skupia się na realiach oddziału: dogadywaniu się trudnych charakterów, zmęczeniu i ciągłym napięciu, jakie towarzyszyło żołnierzom. A przy tym przypomina, że służba wiąże się z realnym ryzykiem także wtedy, gdy w samym kraju panuje pokój.


9
plakat filmu Czerwone maki

2024
2h 2m

Dramat

Wojenny

Polska

Dramat

Wojenny

Bitwa o Monte Cassino z 1944 roku to jeden z najbardziej znanych epizodów w historii 2 Korpusu Polski i jedno z najbardziej zaciętych starć II wojny światowej. Fabuła filmu Krzysztofa Łukaszewicza kręci się wokół młodego chłopaka, który trafia w sam środek wojennej zawieruchy u boku żołnierzy generała Władysława Andersa (w tej roli Michał Żurawski). Reżyser ukazuje realia wojny i jednocześnie opowiada o przełamaniu własnych słabości. Nawet jeśli przyjęcie filmu przez krytyków (i widzów) było chłodne, w temat rankingu wpisuje się w sam raz.


8
plakat filmu Dywizjon 303. Historia prawdziwa

2018
1h 39m

Dramat

Wojenny

Polska

Wielka Brytania

Dramat

Wojenny

Polscy piloci podczas bitwy o Anglię w 1940 roku udowodnili, że przegrana kampania wrześniowa nie złamała ich ducha. "Dywizjon 303" skupia się na pilotach słynnej polskiej jednostki (jednej z najlepszych i najskuteczniejszych w czasie II wojny światowej!) i ich kolejnych starciach z Luftwaffe. Denis Delić opowiada o ludziach, którzy byli gotowi ryzykować życie. Ich skuteczność w powietrzu szybko zrobiła wrażenie na Brytyjczykach, a polscy lotnicy stali się jednymi z bohaterów bitwy. No i pamiętajcie - nie pomylcie tego filmu z produkcją "303. Bitwa o Anglię"!


7
plakat filmu Westerplatte

1967
1h 31m

Dramat

Wojenny

Polska

Dramat

Wojenny

Siedem dni obrony, mała załoga i potężna niemiecka armia po drugiej stronie. Stanisław Różewicz wykorzystał dramatyczne wydarzenia z początku II wojny światowej i skupił opowieść na psychologicznym starciu oraz narastającym napięciu między dowódcami - majorem Henrykiem Sucharskim (Zygmunt Hübner) a kapitanem Franciszkiem Dąbrowskim (Arkadiusz Bazak). Różewicz pokazuje ludzi postawionych w sytuacji bez wyjścia, którzy wiedzą, że pomoc nie nadejdzie, ale mimo to robią swoje do samego końca. "Westerplatte" nie jest kinem widowiskowym, ale i tak z powodzeniem trzyma przed ekranem.


6
plakat filmu Orzeł

1958
1h 44m

Dramat

Wojenny

Polska

Dramat

Wojenny

Film Leonarda Buczkowskiego z 1959 roku przedstawia autentyczną historię polskiego okrętu podwodnego ORP "Orzeł", który po wybuchu wojny zostaje internowany w Tallinnie. Załoga nie zamierza jednak czekać na rozwój wypadków i decyduje się na brawurową ucieczkę, co dla Polaków stało się potem symbolem walki z najeźdźcą. Buczkowski tworzy klimatyczny film o postaciach, które w krytycznej sytuacji zachowują chłodną głowę i profesjonalizm, a reżysera wspiera świetna obsada. O załodze okrętu opowiada także inny, dużo późniejszy film - "Orzeł. Ostatni patrol".


5
plakat filmu Hubal

1973
2h 6m

Wojenny

Biograficzny

Polska

Wojenny

Biograficzny

Major Henryk Dobrzański po prostu nie przyjął do wiadomości faktu, że Polska przegrała kampanię wrześniową. Film Bohdana Poręby z 1973 roku to wyrazisty portret żołnierza, którego oddział uznawany jest za pierwszy polski oddział partyzancki II wojny światowej. W tytułowej roli wystąpił Ryszard Filipski, wcielając się w twardego człowieka, dla którego wojskowa przysięga stała ponad polityką. "Hubal" to opowieść o walce do samego końca. Co ciekawe, w czołówce nie ma nazwiska scenarzysty - Jan Józef Szczepański wycofał się bowiem po zmianach wprowadzonych przez Porębę dotyczących kilku scen.


4
plakat filmu Katyń

2007
1h 57m

Wojenny

Dramat historyczny

Polska

Wojenny

Dramat historyczny

To bynajmniej nie jest film, który kończymy oglądać w dobrym nastroju, wręcz przeciwnie. Andrzej Wajda opowiedział historię z góry pozbawioną nadziei na szczęśliwe zakończenie, dotykając jednej z najbardziej bolesnych ran w naszej historii. Pamięć o wojsku to jednak nie tylko wygrane bitwy, ale też szacunek dla tych, którzy zostali zamordowani i przez lata mieli zostać wymazani z historii. Wspomagając się gwiazdorską obsadą, Wajda stworzył film cichy i przejmujący, ukazując obraz żołnierzy, którzy do samego koszmarnego końca zachowali godność.


3
plakat filmu Czas honoru

2008 - 2013
50m

Przygodowy

Wojenny

Polska

Przygodowy

Wojenny

Realizowany z gwiazdorską obsadą serial, który przez lata przyciągał przed telewizory miliony widzów, śledzi losy polskich żołnierzy i konspiratorów wykonujących kolejne zadania dla podziemia. Każda akcja może skończyć się więc aresztowaniem albo śmiercią, ale mimo to bohaterowie nie wycofują się i są wobec siebie lojalni. Ich historia nie sprowadza się więc tylko do walki z okupantem, ale staje się też opowieścią o przyjaźni i wierności ludziom, z którymi dzielą wyjątkowo trudne momenty. Jeden z sezonów opowiadał o Powstaniu Warszawskim - przy okazji wspomnijmy tu inny tytuł poświęcony temu rozdziałowi historii, "Miasto 44" Jana Komasy.


2
plakat filmu Czterej pancerni i pies

1966 - 1970
53m

Przygodowy

Wojenny

Polska

Przygodowy

Wojenny

"Deszcze niespokojne potargały sad...". Produkcja Konrada Nałęckiego dawno wyszła poza ramy zwykłego serialu i weszła do klasyki polskiej popkultury. Dzieje załogi czołgu Rudy 102 oraz piosenkę z czołówki znają współcześnie nie tylko ci, którzy regularnie śledzili ich losy. Dzisiaj trzeba patrzeć na ten tytuł z dystansem do realiów epoki, w której powstawał, ale sam rdzeń opowieści wciąż działa. Ekipa na czele z Januszem Gajosem (Janek) i Franciszkiem Pieczką (Gustlik) ma mnóstwo ekranowej energii, a historia o żołnierskiej przyjaźni i wspólnym wychodzeniu z kłopotów broni się i sprawia przyjemność do dziś.


1
plakat filmu Pan Wołodyjowski

1969
2h 28m

Historyczny

Przygodowy

Polska

ZSRR

Historyczny

Przygodowy

Na koniec cofamy się w czasie o kilkaset lat. W "Panu Wołodyjowskim" Jerzego Hoffmana tytułowy bohater trafia do Kamieńca Podolskiego, gdzie razem z innymi żołnierzami staje do walki z Turkami. Obrona twierdzy szybko staje się coraz bardziej rozpaczliwa, ale Wołodyjowski nie zamierza się poddać i choć jest świadom konsekwencji, zostaje ze swoimi ludźmi do końca. Adaptacja prozy Sienkiewicza w rękach Hoffmana to pełne przygód widowisko, w którym nie brakuje pojedynków, bitew i wielkich emocji, a mały rycerz w doskonałej interpretacji Tadeusza Łomnickiego to znakomity przykład żołnierskiego honoru w polskim kinie.


Jakie inne tytuły przychodzą wam do głowy?

"Dywizjon 303. Historia prawdziwa" - zwiastun



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