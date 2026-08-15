Dzięki tym filmom i serialom poczujecie dumę z polskiego wojska

Nie trzeba być fanem kina wojennego, żeby poczuć dumę, oglądając niektóre polskie filmy i seriale. Czasem powodem jest garstka żołnierzy, którzy wiedzą, że nie mają większych szans, ale mimo wszystko zostają na swoich stanowiskach. Innym razem - pilot wsiadający do myśliwca, marynarze ryzykujący życie podczas ucieczki czy żołnierz, który nawet po klęsce nie zamierza odłożyć broni.
Polskie kino ma na koncie takie właśnie historie. Z okazji święta Wojska Polskiego wybraliśmy dziesięć filmów i seriali, przy których szczególnie mocno można poczuć dumę z ludzi, którzy walczyli za Polskę.
Jakie inne tytuły przychodzą wam do głowy?
"Dywizjon 303. Historia prawdziwa" - zwiastun