Dzięki tym filmom i serialom poczujecie dumę z polskiego wojska

"Dywizjon 303. Historia prawdziwa" - zwiastun

Polskie kino ma na koncie takie właśnie historie. Z okazji święta Wojska Polskiego wybraliśmy dziesięć filmów i seriali, przy których szczególnie mocno można poczuć dumę z ludzi, którzy walczyli za Polskę.Jakie inne tytuły przychodzą wam do głowy?