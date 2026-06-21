"Toy Story": ranking wszystkich filmów z serii

Rex to pamiętna, choć zawsze pozostająca na drugim planie postać. W ramach krótkometrażówki należącej co cyklu "Toy Story Toons" twórcy "podarowali" mu kilka minut, w których jest głównym bohaterem i gdzie ma sposobność rozkręcić niemałą imprezę… w łazience. Dla twórców to okazja aby po pierwsze stworzyć imponującą pod kątem audiowizualnym scenę, a po drugie wprowadzić nowy typ zabawek - a konkretnie te łazienkowe. Całość to raczej jednak ciekawostka i zbiór gagów adekwatnych dla postaci Rexa.