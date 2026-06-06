Te gwiazdy zostały zwolnione z popularnych seriali

Niedawno internet rozgrzewały informacje o serialu "Strefa gangsterów" i zakulisowym konflikcie Toma Hardy’ego z twórcami. Pojawiały się sprzeczne doniesienia o tym, czy aktor został zwolniony i czy faktycznie zakończy przygodę z produkcją na drugim sezonie (szczegóły mogliście przeczytać na przykład tutaj). Nawet jeśli Hardy ostatecznie zostanie w obsadzie, to przecież nie pierwszy raz, kiedy gwiazda wielkiego formatu nagle żegna się z rolą. Poniżej dziesięć głośnych przykładów takich sytuacji. Niektórzy z niżej wymienionych aktorów zostali nagle zwolnieni, inni odeszli po konfliktach, które sprawiły, że dalsza współpraca stała się niemożliwa.
Na początek przykład lokalny. W 2021 roku Barbara Kurdej-Szatan
opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Post został uznany przez część opinii publicznej oraz media za kontrowersyjny, co doprowadziło do zakończenia współpracy aktorki z Telewizją Polską. W konsekwencji zniknęła ona z obsady serialu "M jak miłość
", a wątek jej bohaterki został wygaszony. Współpraca aktorki z publicznym nadawcą została wznowiona dopiero przy innych projektach rozrywkowych kilka lat później.
Choć Chevy Chase
nie został z dnia na dzień "wyrzucony" z "Community
", jego odejście było efektem wieloletnich napięć na planie. Aktor pozostawał w głębokim konflikcie z twórcą serialu Danem Harmonem
i coraz częściej krytykował kierunek, w jakim rozwijano postać Pierce’a Hawthorne’a. Kluczowy incydent miał miejsce podczas prac nad czwartym sezonem. Zirytowany rosnącą bigoterią swojego bohatera, Chase
wywołał awanturę na planie, podczas której - krytykując scenariusz - użył wulgarnego określenia rasowego (tak, tego na "n"). Choć aktor przeprosił obecnych na planie członków obsady, po tej sytuacji drogi jego i produkcji ostatecznie się rozeszły. Sam Chase
podkreślał, że powodem była po prostu jego niechęć do sitcomu i jego humoru, a nie jedna konkretna sytuacja.
W serialu "Ally McBeal
" Robert Downey Jr.
wcielał się w postać Larry’ego Paula, która została znakomicie przyjęta przez widzów i krytyków. Jednak jego ówczesne problemy z uzależnieniem doprowadziły w czasie emisji produkcji do głośnych zatrzymań przez policję. Twórcy serialu, mimo początkowych prób wspierania aktora, ostatecznie musieli zakończyć z nim współpracę, ponieważ jego sytuacja prawna uniemożliwiała stabilną pracę na planie. Nagłe zwolnienie gwiazdora wymusiło przepisanie scenariusza i pośpieszne dokrętki. Aktor wyszedł na prostą i odbudował swoją karierę dopiero kilka lat później, a dziś - jak doskonale wiemy - jest laureatem Oscara
i uwielbianą gwiazdą Marvela
.
Odejście Shannen Doherty
z "Czarodziejek
" po trzecim sezonie było efektem narastających napięć na planie - media informowały chociażby o konflikcie aktorki z Alyssą Milano
. Decyzja o rozstaniu zapadła w momencie, gdy serial osiągał najwyższą oglądalność. Twórcy zdecydowali się na odważny ruch fabularny - Prue Halliwell została uśmiercona w finale 3. sezonu, co otworzyło drogę do wprowadzenia nowej siostry, Paige, granej przez Rose McGowan
. Doherty
miała już wtedy reputację trudnej we współpracy, jako że w podobnym tonie wypowiadali się o niej wcześniej Darren Star
oraz Charles Rosin
, producenci "Beverly Hills, 90210
".
Grana przez Ginę Carano
Cara Dune była jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci dwóch pierwszych sezonów "The Mandalorian
", ale jej przygoda z serialem zakończyła się po serii kontrowersyjnych wpisów w mediach społecznościowych (gdzie wyśmiewała m.in. konieczność noszenia maseczek podczas pandemii). Czarę goryczy przelał post porównujący klimat polityczny w USA do prześladowań Żydów w latach 30. Carano
została wtedy odsunięta od franczyzy przez Disneya i Lucasfilm, a wszelkie plany dotyczące poświęconego jej spin-offu porzucono. Co istotne, postać Cary nie została uśmiercona; w trzecim sezonie serialu wyjaśniono po prostu, że bohaterka awansowała i dołączyła do sił specjalnych Nowej Republiki. Czy Disney i Carano
kiedyś się pogodzą?
Isaiah Washington
został zwolniony z "Chirurgów
" po głośnym konflikcie na planie serialu ABC (który aktualnie liczy sobie już ponad 20 lat!). Podczas kłótni z Patrickiem Dempseyem
aktor użył wobec T.R. Knighta
(grającego wówczas postać George’a) obraźliwego, homofobicznego określenia. Sprawa szybko trafiła do mediów. Choć produkcja początkowo próbowała załagodzić sytuację, presja opinii publicznej oraz napięcia wewnątrz obsady doprowadziły do usunięcia Washingtona
z serialu po trzecim sezonie. Jego bohater, doktor Preston Burke, został nagle wycofany, co wpłynęło zresztą na jeden z głównych wątków miłosnych. Aktor powrócił do serialu gościnnie dopiero po latach, w dziesiątym sezonie. Nicollette Sheridan
grała jedną z kluczowych postaci w "Gotowych na wszystko
", ale jej odejście było ogromnym zaskoczeniem dla widzów. W 2009 roku jej bohaterka, Edie Britt, została nagle uśmiercona. Sheridan
od początku twierdziła, że usunięcie jej z obsady było niesprawiedliwe i wynikało z osobistego konfliktu z twórcą serialu, Markiem Cherrym
. Sprawa przerodziła się w długotrwały proces sądowy, który oczywiście nie przeszedł bez echa w mediach. Aktorka zarzuciła producentowi napaść fizyczną na planie, a stacji ABC - bezprawne zwolnienie w ramach odwetu za to, że zgłosiła sprawę przełożonym. Batalii w sądzie ostatecznie nie wygrała.
W przypadku Roseanne Barr
sytuacja była o tyle wyjątkowa, że dotyczyła serialu, którego była współtwórczynią i twarzą. W 2018 roku, przy okazji rebootu "Roseanne
", aktorka opublikowała na ówczesnym Twitterze wpis dotyczący byłej doradczyni Baracka Obamy
, Valerie Jarrett. Post został powszechnie uznany za rasistowski i wywołał natychmiastową reakcję stacji ABC, która w odpowiedzi anulowała cały serial, pomimo jego popularności (i po wcześniejszej decyzji o przedłużeniu go na kolejny sezon). Produkcję reaktywowano jako "The Conners
", jednak już bez udziału Barr
, a jej bohaterka została uśmiercona na samym początku nowej serii. Charlie Sheen
przez lata był najlepiej opłacanym aktorem telewizyjnym w USA, ale jego odejście z "Dwóch i pół
" było efektem długotrwałej eskalacji problemów. Kluczowym momentem było publiczne wystąpienie medialne w 2011 roku, w którym Sheen
atakował producenta Chucka Lorre'a
, używając bardzo agresywnego języka. W tym samym czasie pojawiały się doniesienia o jego uzależnieniach i chaotycznym trybie życia, które utrudniały pracę na planie. CBS i Warner Bros. najpierw zawiesiły zdjęcia, a następnie wyrzuciły gwiazdora, zaś jego bohater zniknął z serialu. Choć w finale serii rozważano gościnny powrót aktora, ostatecznie do tego nie doszło. Nową gwiazdą produkcji stał się Ashton Kutcher
, co wywołało skrajne emocje wśród fanów.
Sprawa Kevina Spaceya
i "House of Cards
" odbiła się bardzo głośnym echem. W 2017 roku, w trakcie narastającej fali oskarżeń wobec wielu osób z branży filmowej, Anthony Rapp
publicznie oskarżył Spaceya
o to, że ten w przeszłości dopuścił się niewłaściwych zachowań na tle seksualnym. W kolejnych dniach pojawiały się następne relacje, co doprowadziło do ogromnej presji na Netfliksa. Platforma wstrzymała produkcję serialu i wkrótce ogłosiła całkowite zerwanie współpracy z aktorem. Nie zobaczyliśmy go w finałowym sezonie. Postać Franka Underwooda została uśmiercona poza ekranem, a ostatnia seria została przepisana tak, by to Claire Underwood przejęła centralną rolę (finał nie spotkał się jednak z pozytywnym przyjęciem).
"Strefa gangsterów" - zwiastun