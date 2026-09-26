Brad Pitt: najlepsze role gwiazdy "W sercu dziczy". Które występy trafiły na podium?

W kinach możecie już oglądać "W sercu dziczy" Davida Ayera - kolejną po "Furii" współpracę reżysera z Bradem Pittem. Aktor już od niemal 40 lat gości na naszych ekranach, a od czasu przełomowej dla niego roli w "Thelmie & Louise" konsekwentnie budował pozycję jednego z najpopularniejszych aktorów w Hollywood. W parze ze sławą idzie talent - Pitt ma na koncie wiele znakomitych ról. Poniżej przedstawiamy wybraną dziesiątkę, na którą warto szczególnie zwrócić uwagę.
Brad Pitt – najlepsze role
"Wichry namiętności
" to jeden z filmów, które najlepiej pokazują, dlaczego Pitt
tak szybko stał się w latach 90. jedną z największych hollywoodzkich gwiazd. Jako Tristan Ludlow jest impulsywny i niepokorny, ale jednocześnie ma w sobie pewną romantyczną melancholię. Aktor dobrze wykorzystuje tę sprzeczność, dzięki czemu jego postać nie sprowadza się do roli hollywoodzkiego przystojniaka w kostiumowym melodramacie. To jedna z kreacji, które pomogły Pittowi
przejść od obiecującego aktora do prawdziwej gwiazdy.
To najpóźniejsza chronologicznie rola Pitta
w tym rankingu. Sonny Hayes to doświadczony kierowca, którego karierę przed laty przerwał poważny wypadek i który daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego kierowcy. Pitt
gra Hayesa z charakterystycznym dla siebie luzem, ironią i pewnością siebie, mając na tyle dużo charyzmy, że naturalnie przychodzi nam kibicowanie jego bohaterowi. Gdzieś w tej brawurze znalazło się jednak miejsce także na to, by Pitt
pokazał się od wrażliwszej, bardziej emocjonalnej strony.
Tak jak w "F1
" Pitt mógł wykorzystać swoją charyzmę, tak lata temu w "Wywiadzie z wampirem
" musiał korzystać z innych aktorskich środków. Louis jest bohaterem pogrążonym w poczuciu winy i nieustannie kwestionującym własną naturę. Pitt
potrafił nadać swojej postaci odpowiednią powściągliwość i melancholię, nie pozwalając, by bohater zginął w cieniu znacznie bardziej ekspresyjnego partnera ekranowego, jakim był Tom Cruise.
W "Moneyball
" Pitt
też nie dostał postaci, która może kraść sceny efektownymi monologami czy gwałtownymi wybuchami emocji. Billy jest człowiekiem, który większość uczuć trzyma w sobie, a aktor dobrze odgrywa tę powściągliwość, komunikując więcej spojrzeniem niż słowami. Dzięki temu "Moneyball
" jest jednym z najlepszych przykładów Pitta
jako aktora, który nie musi być najbardziej ekspresyjną osobą w kadrze, żeby utrzymać na sobie uwagę widza. Rola ta została doceniona nominacją do Oscara
.
Dwa lata po przełomowym dla Pitta
występie w "Thelmie i Louise
" aktor zagrał jedną z ciekawszych ról w swojej karierze. Early Grayce jest atrakcyjny, a na pierwszy rzut oka wręcz sympatyczny. Problem polega na tym, że pod tą powierzchnią kryje się człowiek, którego obecność staje się coraz bardziej niepokojąca. Dla Pitta
to jedna z ważniejszych ról w jego wczesnej karierze również dlatego, że pokazuje, jak świadomie mógł grać przeciwko oczekiwaniom związanym z własnym wyglądem.
David Mills z "Siedem
" należy do najważniejszych ról Pitta
z pierwszej połowy lat 90. Aktor świetnie wypada jako ambitny detektyw, któremu śledztwo stopniowo odbiera poczucie kontroli i stanowi doskonały kontrast do Somerseta granego przez Morgana Freemana
. Mills jest impulsywny, reaguje emocjonalnie i często działa zanim pomyśli. Pitt
może pokazać energię, która w innych filmach służyła mu do budowania charyzmatycznych bohaterów, tutaj natomiast staje się źródłem pewnego napięcia. Nie bez powodu to właśnie emocjonalna reakcja Millsa w finałowej części filmu stała się jednym z najbardziej pamiętnych momentów jego kariery. Z Davidem Fincherem Pitt
współpracował też przy okazji "Ciekawego przypadku Benjamina Buttona
" oraz "Dalszych perypetii Cliffa Bootha
" (ten ostatni wciąż czeka na premierę). Jeszcze jeden brakujący przykład zostawimy na deser.
Mickey O'Neil to kolejna z ról, w których Pitt
doskonale wykorzystuje własny wizerunek, tym razem jednak deformując go na ekranie. Niby mamy tu blondyna o charakterystycznym uśmiechu i ogromnej pewności siebie, ale nie jest to klasyczny hollywoodzki bohater, a bokser mówiący w sposób, który dla większości pozostałych bohaterów filmu jest właściwie nie do rozszyfrowania. Pitt
pokazuje tu swój komediowy talent i siłę ekranowej obecności - nie potrzeba wiele, by Mickey skradł kolejne sceny.
Jeffrey Goines jest jednym z najlepszych dowodów na to, że Brad Pitt
nie zamierzał przez całą karierę grać po prostu Brada Pitta
. W "12 małpach
" wciela się w ekscentrycznego pacjenta szpitala psychiatrycznego, który pojawia się na ekranie z niepohamowaną energią. Buduje postać nieprzewidywalną, ale i świetnie pasującą do świata Terry’ego Gilliama. Rola przyniosła Pittowi
pierwszą nominację do Oscara
i do dziś pozostaje jednym z jego najbardziej wyrazistych aktorskich popisów.
Po świetnej współpracy z Tarantino
przy "Bękartach wojny
" (tak, Aldo Raine
to też jedna z jego najlepszych ról!), Pitt
zagrał u reżysera rolę, która przyniosła mu pierwszego aktorskiego Oscara
. Aktor wydaje się jednocześnie korzystać ze wszystkich swoich wcześniejszych doświadczeń i świetnie bawić własnym wizerunkiem. Jest przystojny, opanowany, pewny siebie i sprawia wrażenie człowieka, który praktycznie niczym się nie przejmuje. Jednocześnie pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych postaci. Pitt
znakomicie wykorzystuje tutaj komediowy timing (szczególnie w niezapomnianym finale), a jego Cliff przyciąga uwagę w każdej sekundzie na ekranie. Fantastyczna postać i rola. Ciekawe, jak Pitt
wypadnie w "Dalszych perypetiach Cliffa Bootha
"!
Tyler Durden jest prawdopodobnie najsłynniejszą rolą w karierze Brada Pitta
. Fincher
dał mu postać, która pozwalała wykorzystać praktycznie wszystko, z czym aktor był kojarzony - urodę, charyzmę, fizyczność, pewność siebie i umiejętność przyciągania uwagi. Pitt
zrobił z tego mieszankę, której trudno się oprzeć i każdą scenę gra tak, że całkowicie przejmuje kontrolę. Nawet kiedy Tyler nic szczególnego nie robi, jego obecność jest wyczuwalna.
"Podziemny krąg
" stał się z czasem jednym z najważniejszych filmów w dorobku Pitta
, a Durden urósł - także dzięki jego interpretacji - do rangi popkulturowej ikony.
"W sercu dziczy" - zwiastun