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Brad Pitt: najlepsze role gwiazdy "W sercu dziczy". Które występy trafiły na podium?

Filmweb autor: /
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Brad Pitt: najlepsze role gwiazdy &quot;W sercu dziczy&quot;. Które występy trafiły na podium?
W kinach możecie już oglądać "W sercu dziczy" Davida Ayera - kolejną po "Furii" współpracę reżysera z Bradem Pittem. Aktor już od niemal 40 lat gości na naszych ekranach, a od czasu przełomowej dla niego roli w "Thelmie & Louise"  konsekwentnie budował pozycję jednego z najpopularniejszych aktorów w Hollywood. W parze ze sławą idzie talent - Pitt ma na koncie wiele znakomitych ról. Poniżej przedstawiamy wybraną dziesiątkę, na którą warto szczególnie zwrócić uwagę.

Brad Pitt – najlepsze role


10. Tristan Ludlow - "Wichry namiętności"


"Wichry namiętności" to jeden z filmów, które najlepiej pokazują, dlaczego Pitt tak szybko stał się w latach 90. jedną z największych hollywoodzkich gwiazd. Jako Tristan Ludlow jest impulsywny i niepokorny, ale jednocześnie ma w sobie pewną romantyczną melancholię. Aktor dobrze wykorzystuje tę sprzeczność, dzięki czemu jego postać nie sprowadza się do roli hollywoodzkiego przystojniaka w kostiumowym melodramacie. To jedna z kreacji, które pomogły Pittowi przejść od obiecującego aktora do prawdziwej gwiazdy.

9. Sonny Hayes - "F1: Film"


To najpóźniejsza chronologicznie rola Pitta w tym rankingu. Sonny Hayes to doświadczony kierowca, którego karierę przed laty przerwał poważny wypadek i który daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego kierowcy. Pitt gra Hayesa z charakterystycznym dla siebie luzem, ironią i pewnością siebie, mając na tyle dużo charyzmy, że naturalnie przychodzi nam kibicowanie jego bohaterowi. Gdzieś w tej brawurze znalazło się jednak miejsce także na to, by Pitt pokazał się od wrażliwszej, bardziej emocjonalnej strony.

8. Louis de Pointe du Lac - "Wywiad z wampirem"


Tak jak w "F1" Pitt mógł wykorzystać swoją charyzmę, tak lata temu w "Wywiadzie z wampirem" musiał korzystać z innych aktorskich środków. Louis jest bohaterem pogrążonym w poczuciu winy i nieustannie kwestionującym własną naturę. Pitt potrafił nadać swojej postaci odpowiednią powściągliwość i melancholię, nie pozwalając, by bohater zginął w cieniu znacznie bardziej ekspresyjnego partnera ekranowego, jakim był Tom Cruise. 

7. Billy Beane - "Moneyball"


W "MoneyballPitt też nie dostał postaci, która może kraść sceny efektownymi monologami czy gwałtownymi wybuchami emocji. Billy jest człowiekiem, który większość uczuć trzyma w sobie, a aktor dobrze odgrywa tę powściągliwość, komunikując więcej spojrzeniem niż słowami. Dzięki temu "Moneyball" jest jednym z najlepszych przykładów Pitta jako aktora, który nie musi być najbardziej ekspresyjną osobą w kadrze, żeby utrzymać na sobie uwagę widza. Rola ta została doceniona nominacją do Oscara.

6. Early Grayce - "Kalifornia"


Dwa lata po przełomowym dla Pitta występie w "Thelmie i Louise" aktor zagrał jedną z ciekawszych ról w swojej karierze. Early Grayce jest atrakcyjny, a na pierwszy rzut oka wręcz sympatyczny. Problem polega na tym, że pod tą powierzchnią kryje się człowiek, którego obecność staje się coraz bardziej niepokojąca. Dla Pitta to jedna z ważniejszych ról w jego wczesnej karierze również dlatego, że pokazuje, jak świadomie mógł grać przeciwko oczekiwaniom związanym z własnym wyglądem.

5. David Mills - "Siedem"


David Mills z "Siedem" należy do najważniejszych ról Pitta z pierwszej połowy lat 90. Aktor świetnie wypada jako ambitny detektyw, któremu śledztwo stopniowo odbiera poczucie kontroli i stanowi doskonały kontrast do Somerseta granego przez Morgana Freemana. Mills jest impulsywny, reaguje emocjonalnie i często działa zanim pomyśli. Pitt może pokazać energię, która w innych filmach służyła mu do budowania charyzmatycznych bohaterów, tutaj natomiast staje się źródłem pewnego napięcia. Nie bez powodu to właśnie emocjonalna reakcja Millsa w finałowej części filmu stała się jednym z najbardziej pamiętnych momentów jego kariery. Z Davidem Fincherem Pitt współpracował też przy okazji "Ciekawego przypadku Benjamina Buttona" oraz "Dalszych perypetii Cliffa Bootha" (ten ostatni wciąż czeka na premierę). Jeszcze jeden brakujący przykład zostawimy na deser. 

4. Mickey O'Neil - "Przekręt"


Mickey O'Neil to kolejna z ról, w których Pitt doskonale wykorzystuje własny wizerunek, tym razem jednak deformując go na ekranie. Niby mamy tu blondyna o charakterystycznym uśmiechu i ogromnej pewności siebie, ale nie jest to klasyczny hollywoodzki bohater, a bokser mówiący w sposób, który dla większości pozostałych bohaterów filmu jest właściwie nie do rozszyfrowania. Pitt pokazuje tu swój komediowy talent i siłę ekranowej obecności - nie potrzeba wiele, by Mickey skradł kolejne sceny.

3. Jeffrey Goines - "12 małp"


Jeffrey Goines jest jednym z najlepszych dowodów na to, że Brad Pitt nie zamierzał przez całą karierę grać po prostu Brada Pitta. W "12 małpach" wciela się w ekscentrycznego pacjenta szpitala psychiatrycznego, który pojawia się na ekranie z niepohamowaną energią. Buduje postać nieprzewidywalną, ale i świetnie pasującą do świata Terry’ego Gilliama. Rola przyniosła Pittowi pierwszą nominację do Oscara i do dziś pozostaje jednym z jego najbardziej wyrazistych aktorskich popisów.



Po świetnej współpracy z Tarantino przy "Bękartach wojny" (tak, Aldo Raine to też jedna z jego najlepszych ról!), Pitt zagrał u reżysera rolę, która przyniosła mu pierwszego aktorskiego Oscara. Aktor wydaje się jednocześnie korzystać ze wszystkich swoich wcześniejszych doświadczeń i świetnie bawić własnym wizerunkiem. Jest przystojny, opanowany, pewny siebie i sprawia wrażenie człowieka, który praktycznie niczym się nie przejmuje. Jednocześnie pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych postaci. Pitt znakomicie wykorzystuje tutaj komediowy timing (szczególnie w niezapomnianym finale), a jego Cliff przyciąga uwagę w każdej sekundzie na ekranie. Fantastyczna postać i rola. Ciekawe, jak Pitt wypadnie w "Dalszych perypetiach Cliffa Bootha"!

1. Tyler Durden - "Podziemny krąg"


Tyler Durden jest prawdopodobnie najsłynniejszą rolą w karierze Brada Pitta. Fincher dał mu postać, która pozwalała wykorzystać praktycznie wszystko, z czym aktor był kojarzony - urodę, charyzmę, fizyczność, pewność siebie i umiejętność przyciągania uwagi. Pitt zrobił z tego mieszankę, której trudno się oprzeć i każdą scenę gra tak, że całkowicie przejmuje kontrolę. Nawet kiedy Tyler nic szczególnego nie robi, jego obecność jest wyczuwalna.
"Podziemny krąg" stał się z czasem jednym z najważniejszych filmów w dorobku Pitta, a Durden urósł - także dzięki jego interpretacji - do rangi popkulturowej ikony. 

"W sercu dziczy" - zwiastun



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