Filmy, które krytykował Quentin Tarantino. Oberwało się nawet Kubrickowi

W zeszłym tygodniu Quentin Tarantino wywołał niemałe poruszenie swoim artykułem, w którym otwarcie skrytykował filmy powstałe w czasach po pandemii. Reżyser przyznał, że w każdym nowym filmie znajduje liczne wady, a samo Hollywood określił jako "fabrykę pozbawionych smaku kiełbas". Nie był to pierwszy raz, gdy słynny twórca nie przebierał w słowach, wypowiadając się o dziełach swoich kolegów po fachu czy współczesnych trendach (negatywnie mówił choćby o "marvelizacji" Hollywood i twierdził, że współcześnie nie ma już gwiazd filmowych). W poniższym zestawieniu zbierzemy wybrane przykłady filmów, które otwarcie krytykował reżyser "Pulp Fiction".
Zgadzacie się z którąś z opinii Tarantino
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"Urodzeni mordercy" – zwiastun