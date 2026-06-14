Newsy Filmy Filmy, które krytykował Quentin Tarantino. Oberwało się nawet Kubrickowi
Rankingi / Filmy

Filmy, które krytykował Quentin Tarantino. Oberwało się nawet Kubrickowi

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/TOP+10%3A+Filmy%2C+kt%C3%B3re+krytykowa%C5%82+Quentin+Tarantino-167055
Filmy, które krytykował Quentin Tarantino. Oberwało się nawet Kubrickowi
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
W zeszłym tygodniu Quentin Tarantino wywołał niemałe poruszenie swoim artykułem, w którym otwarcie skrytykował filmy powstałe w czasach po pandemii. Reżyser przyznał, że w każdym nowym filmie znajduje liczne wady, a samo Hollywood określił jako "fabrykę pozbawionych smaku kiełbas". Nie był to pierwszy raz, gdy słynny twórca nie przebierał w słowach, wypowiadając się o dziełach swoich kolegów po fachu czy współczesnych trendach (negatywnie mówił choćby o "marvelizacji" Hollywood i twierdził, że współcześnie nie ma już gwiazd filmowych). W poniższym zestawieniu zbierzemy wybrane przykłady filmów, które otwarcie krytykował reżyser "Pulp Fiction".

10
plakat filmu Kryptonim U.N.C.L.E.

The Man from U.N.C.L.E.
2015
1h 56m

Akcja

Komedia

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia

Film Guya Ritchiego z Henrym Cavillem i Armiem Hammerem był adaptacją telewizyjnego szpiegowskiego serialu. Tarantino ma do niego cieplejszy stosunek niż do większości tytułów na tej liście – podobał mu się bowiem do połowy. Druga wzbudziła jednak większe wątpliwości. Pierwsza połowa była naprawdę świetna i zabawna, ale przez całą drugą zastanawiałem się, co się tam, ku*wa, wyprawia i czy mam się przejmować tą bombą. Reżyser stwierdził również, że "w ogóle nie podobała mu się ta dziewczyna", mając na myśli Alicię Vikander. Pochwalił za to Henry’ego Cavilla.


9
plakat filmu Mechaniczna pomarańcza

A Clockwork Orange
1971
2h 16m

Dramat

Sci-Fi

USA

Wielka Brytania

Dramat

Sci-Fi

Bądźmy uczciwi – nie jest tak, że Tarantino całkowicie skreśla legendarne dzieło Stanleya Kubricka. Szczególnie podoba mu się pierwsze 20 minut. Co ciekawe, to właśnie ten fragment filmu stał się dla Tarantino pretekstem, by skrytykować Kubricka. Quentin na łamach New York Timesa zauważa, że choć Kubrick deklarował, że nie robi filmu o przemocy, tylko film przeciw przemocy, to wyraźnie czerpał przyjemność z inscenizowania brutalnych scen (Tarantino mało subtelnie stwierdza: Obaj wiemy, że cały czas miałeś wzwód). Reżyser podkreśla, że fascynacja przemocą stoi w konflikcie z późniejszym tonem całości.


8
plakat filmu Krzyk

Scream
1996
1h 46m

Horror

USA

Horror

Horror, który tchnął nowe życie w podgatunek slashera. Tarantino bardzo chwalił autorski, świeży tekst Kevina Williamsona, ale uważał, że Wes Craven podszedł do reżyserii zbyt staroświecko i "sztywno", przez co film stracił szansę na bycie surowym, przerażającym thrillerem. W rozmowie z Vulture z 2015 roku stwierdził: Mógłbym nakręcić "Krzyk". Naprawdę uważałem, że Wes Craven był kotwicą, która ciągnęła ten film w dół. Myślałem, że scenariusz Kevina Williamsona był genialny, ale reżyseria Cravena była zbyt tradycyjna i przestarzała.


7
plakat filmu Północ - północny zachód

North by Northwest
1959
2h 16m

Thriller

Szpiegowski

USA

Thriller

Szpiegowski

Alfred Hitchcock to bez wątpienia jedna z najsłynniejszych i najbardziej cenionych postaci w historii kina, ale nie zdołał podbić serca Quentina Tarantino. Wśród filmów, które "oberwały" od reżysera, jest słynne "Północ- północny zachód" z Carym Grantem. Na łamach New York Timesa Tarantino stwierdził, że ludzie odkrywają ten film, gdy mają 22 lata i uznają go za świetny, podczas gdy w rzeczywistości to przeciętne kino. Quentin przyznał zresztą, że generalnie nie lubi dzieł Hitchcocka zrealizowanych w latach 50. (tak, także "Zawrotu głowy"!). Mają według niego "smród" tamtej dekady, "podobny do smrodu lat 80.". Niechęć Tarantino do Hitchcocka nie sprowadza się jednak tylko do lat 50. – także "Szał" z 1972 roku określił jako g*wno.


6
plakat filmu Miasteczko Salem

Salem's Lot
1979
3h 4m

Horror

USA

Horror

Za tę adaptację powieści Stephena Kinga z 1979 roku odpowiedzialny jest Tobe Hooper (autor słynnej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną"). Jego "Miasteczko Salem" nie trafiło do kin – to dwuodcinkowa produkcja telewizyjna. Choć dzieło Hoopera zebrało pozytywne recenzje, Tarantino nie należy do jego entuzjastów. W książce "Cinema Speculation" pisze: Kiedy w końcu to obejrzałem, byłem przygotowany na coś świetnego. Rany, ale rozczarowanie. To po prostu rozciągnięty film telewizyjny zrealizowany w bardzo telewizyjnym stylu (a ja lubię filmy telewizyjne). Kilka lat temu zrobiłem drugie podejście i było po prostu za nudno – wyłączyłem po jakichś 25 minutach.


5
plakat filmu Indiana Jones i ostatnia krucjata

Indiana Jones and the Last Crusade
1989
2h 7m

Przygodowy

USA

Przygodowy

Trzecia część serii przez wielu uznawana jest za tę najlepszą, ale Tarantino ma odmienną opinię. W wywiadzie z ReelBlend wypowiedział zdanie, które może wywołać zawrót głowy u wiernych fanów cyklu o słynnym archeologu: Bardziej podoba mi się "Królestwo Kryształowej Czaszki". Odsłonę z Seanem Connerym w roli ojca Indiany nazwał nudną, wbijając przy okazji szpilę w samą postać Henry’ego seniora i określając ją jako zwyczajnie nieciekawą. Całość porównał do filmu "Stój, bo mamuśka strzela".


4
plakat filmu Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną

Twin Peaks: Fire Walk with Me
1992
2h 15m

Dramat

Thriller

Francja

USA

Dramat

Thriller

Filmowy prequel kultowego serialu Davida Lyncha podzielił widzów, a wśród tych zdecydowanie na "nie" był Quentin Tarantino. Po seansie w 1992 roku stwierdził: Nie chcę nikogo obrażać, ale po tym, jak zobaczyłem "Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną" w Cannes, stwierdzam, że David Lynch odleciał tak głęboko we własny tyłek, że nie mam ochoty oglądać żadnego innego jego filmu, dopóki nie usłyszę, że zrobił coś zupełnie innego. A przecież go uwielbiałem. Uwielbiałem go.


3
plakat filmu Matrix Reaktywacja

The Matrix Reloaded
2003
2h 18m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Sequele "Matrixa" często uznawane są za znacznie słabsze od oryginału, także Tarantino nie ma innego zdania – o "Reaktywacji" (a także "Rewolucjach") wypowiadał się następująco: Był czas, gdy "Matrix" był na drugim miejscu mojej listy wszech czasów po "Battle Royale". Było to jednak zanim pojawiły się część 2. i 3. i zrujnowały tę mitologię. To one były powodem, dla których oryginalny "Matrix" spadł niżej na liście. Nie jestem w stanie już tak samo myśleć o tym filmie. W jednym z wywiadów sprzed lat twórca opowiadał, że z drugą częścią serii Wachowskich w kinach mierzył się jego "Kill Bill". Na początku pojedynek ten martwił reżysera, ale, jak sam opowiada, po seansie "Reaktywacji" w dniu otwarcia pomyślał: To o TO się martwiłem?.


2
plakat filmu Brewster McCloud

1970
1h 45m

Komedia

Fantasy

USA

Komedia

Fantasy

Film Roberta Altmana opowiada o zamkniętym w sobie chłopaku, który mieszka w piwnicy gigantycznego stadionu w Houston i potajemnie buduje parę skrzydeł, by móc latać, podczas gdy w mieście dochodzi to serii zagadkowych morderstw. Tarantino szanuje ogólny dorobek Altmana, jednak ta konkretna produkcja była dla niego całkowicie nieudana. "Brewster McCloud" to jeden z najgorszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Ekwiwalent ptaka srającego ci na głowę. Tarantino krytykował też inny film Altmana – "Kwintet".


1
plakat filmu Urodzeni mordercy

Natural Born Killers
1994
2h 2m

Dramat

Thriller

Romans

USA

Dramat

Thriller

Romans

Historia pary psychopatycznych kochanków, Mickeya i Mallory, którzy ruszają w krwawą podróż przez Amerykę, mordując przypadkowych ludzi. Ich zbrodnie stają się medialną sensacją, a ogarnięta żądzą kontrowersji telewizja robi z nich celebrytów. Quentin napisał oryginalny scenariusz do tego filmu, ale Oliver Stone drastycznie go przerobił (ostatecznie Tarantino jest podpisany jako autor historii). Tarantino nigdy mu nie wybaczył, że zamiast czarnej komedii i precyzyjnej satyry na media stworzył psychodeliczny, teledyskowy film akcji. Podkreślał, że fani jego filmów nie powinni oglądać "Urodzonych morderców", a on sam nigdy nie widział dzieła Stone'a w całości, bo po prostu go nienawidzi.


Zgadzacie się z którąś z opinii Tarantino?

"Urodzeni mordercy" – zwiastun



Powiązane artykuły Quentin Tarantino

Zobacz wszystkie artykuły

Kryptonim U.N.C.L.E.  (2015)

 Kryptonim U.N.C.L.E.

Matrix Reaktywacja  (2003)

 Matrix Reaktywacja

Krzyk  (1996)

 Krzyk

Mechaniczna pomarańcza  (1971)

 Mechaniczna pomarańcza

Najnowsze Newsy

Filmy

Wiemy, kto nakręci "Lilo & Stitcha 2". To legenda animacji

Filmy

James Franco wraca do kina. Co na to Seth Rogen?

3 komentarze
Filmy

Russell Crowe wie, dlaczego "Gladiator II" się nie udał

13 komentarzy
Filmy

"Straszny film" zarobił fortunę. Ile dostała jego gwiazda?

12 komentarzy
Filmy

"Królestwo Kryształowej Czaszki" to najgorszy "Indiana Jones"?

51 komentarzy
Filmy

Dlaczego Jesse Eisenberg nie chciał już grać Marka Zuckerberga?

10 komentarzy

Jak Zendaya zareagowała na finał "Euforii"?

14 komentarzy