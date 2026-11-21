10 Mroczne umysły The Darkest Minds 2018 1h 45m Thriller Sci-Fi Jennifer Yuh Nelson USA Thriller Sci-Fi Amandla Stenberg Mandy Moore Gdy młodzi ludzie w tajemniczy sposób nabywają potężnych mocy, rząd uznaje ich za zagrożenie i zamyka w specjalnych obozach. Ruby ucieka z jednego z nich i dołącza do grupy zbiegłych nastolatków. Choć film zebrał chłodne recenzje, dla spragnionych klimatu dystopii young adult może być w sam raz, jako że łączy motyw młodzieńczego buntu z walką o wolność.

9 Dzicz The Wilds 2020 - 2022 52m Dramat John Polson Alison Maclean USA Dramat Shannon Berry Mia Healey Grupa nastolatek przeżywa katastrofę samolotu i trafia na pozornie bezludną wyspę, gdzie musi nauczyć się współpracować, by przetrwać. Szybko okazuje się jednak, że ich obecność w tym miejscu nie jest przypadkiem (nasuwają się skojarzenia z " Zagubionymi "), a dziewczyny stały się częścią społecznego eksperymentu. " Dzicz " stopniowo odsłania przeszłość bohaterek, a kolejne zwroty akcji sprawiają, że w końcu zaczynamy kwestionować niemal wszystko, co widzieliśmy na wyspie.

8 3 Percent 3% 2016 - 2020 49m Thriller Sci-Fi César Charlone Philippe Barcinski Brazylia Thriller Sci-Fi João Miguel Bianca Comparato W niedalekiej przyszłości świat jest jednym wielkim slumsem - z wyjątkiem wyspiarskiego raju zamieszkiwanego przez 3% wybranych. Każdy ma tylko jedną szansę, by się tam dostać, ale najpierw musi przejść serię wyczerpujących testów sprawdzających inteligencję i bezwzględność w podejmowaniu trudnych decyzji. Jak sugeruje tytuł, cel osiąga zaledwie garstka kandydatów. Brazylijski serial sprawnie ogrywa motyw brutalnej selekcji, pokazując od środka system, który kusi wizją lepszego życia, a w rzeczywistości tylko betonuje społeczne podziały.

6 The 100 2014 - 2020 43m Dramat Sci-Fi Bharat Nalluri P.J. Pesce USA Dramat Sci-Fi Eliza Taylor Paige Turco Po nuklearnej zagładzie resztki ludzkości żyją na stacji kosmicznej, ale kurczące się zasoby zmuszają władze do podjęcia ryzykownej decyzji. Na Ziemię zostaje wysłana setka młodocianych przestępców, którzy mają sprawdzić, czy planeta znów nadaje się do zamieszkania. Początkowo liczy się tylko zdobycie jedzenia i schronienia, ale szybko okazuje się, że powierzchnia wcale nie jest pusta. Z czasem serial rozrasta się w pełnokrwiste science fiction, w którym nie brakuje moralnych dylematów i walki między frakcjami.

4 Alice in Borderland Imawa no Kuni no Alice 2020 - 2025 58m Thriller Sci-Fi Shinsuke Sato Japonia Thriller Sci-Fi Kento Yamazaki Tao Tsuchiya Co by się stało, gdyby Tokio nagle opustoszało, a pozostali w nim ludzie musieli walczyć o życie w serii śmiertelnych gier? Właśnie w takiej rzeczywistości pewnego dnia znajdują się Arisu i jego przyjaciele. Kolejne konkurencje wymagają zarówno kondycji, jak i sprytu czy odporności psychicznej, więc fani walk na arenie na pewno znajdą tu coś dla siebie. Japoński serial Netfliksa zaskakuje pomysłowością samych rozgrywek i angażuje w losy ciekawych postaci, ale równie mocno wciąga tajemnica wyludnionego miasta i powód, dla którego bohaterowie w ogóle tam trafili.

3 Niezgodna Divergent 2014 2h 23m Akcja Sci-Fi Neil Burger USA Akcja Sci-Fi Shailene Woodley Theo James W dystopijnym Chicago społeczeństwo podzielono na pięć frakcji, z których każda reprezentuje inną cechę charakteru i styl życia. Podczas obowiązkowej próby szesnastoletnia Tris odkrywa, że wykazuje cechy kilku z nich, co czyni ją Niezgodną - osobą niebezpieczną dla systemu, który nie toleruje odstępstw od reguł. " Niezgodna " czerpie z tego samego źródła co " Igrzyska śmierci ": stawia w centrum charyzmatyczną bohaterkę rzucającą wyzwanie opresyjnej władzy. Filmowa seria niestety nie doczekała się planowanego finału - ani filmowego, ani (choć był taki pomysł) serialowego.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun