Młodzi bohaterowie, bezwzględne zasady i świat, w którym trzeba walczyć o przetrwanie. Sukces "Igrzysk śmierci" sprawił, że kino i telewizja chętnie sięgały po podobne historie, stawiając postaci w obliczu śmiertelnych prób i opresyjnych systemów. Choć nie wszystkie te produkcje rozgrywają się na arenie i nie każda jest klasyczną dystopią, łączy je perspektywa młodych ludzi zmuszonych do walki o własną przyszłość. Przy okazji premiery "Wschodu słońca w dniu dożynek" wybraliśmy dziesięć filmów i seriali, które mogą przypaść do gustu widzom szukającym kolejnych opowieści w takim duchu.
Gdy młodzi ludzie w tajemniczy sposób nabywają potężnych mocy, rząd uznaje ich za zagrożenie i zamyka w specjalnych obozach. Ruby ucieka z jednego z nich i dołącza do grupy zbiegłych nastolatków. Choć film zebrał chłodne recenzje, dla spragnionych klimatu dystopii young adult może być w sam raz, jako że łączy motyw młodzieńczego buntu z walką o wolność.
Grupa nastolatek przeżywa katastrofę samolotu i trafia na pozornie bezludną wyspę, gdzie musi nauczyć się współpracować, by przetrwać. Szybko okazuje się jednak, że ich obecność w tym miejscu nie jest przypadkiem (nasuwają się skojarzenia z "Zagubionymi"), a dziewczyny stały się częścią społecznego eksperymentu. "Dzicz" stopniowo odsłania przeszłość bohaterek, a kolejne zwroty akcji sprawiają, że w końcu zaczynamy kwestionować niemal wszystko, co widzieliśmy na wyspie.
W niedalekiej przyszłości świat jest jednym wielkim slumsem - z wyjątkiem wyspiarskiego raju zamieszkiwanego przez 3% wybranych. Każdy ma tylko jedną szansę, by się tam dostać, ale najpierw musi przejść serię wyczerpujących testów sprawdzających inteligencję i bezwzględność w podejmowaniu trudnych decyzji. Jak sugeruje tytuł, cel osiąga zaledwie garstka kandydatów. Brazylijski serial sprawnie ogrywa motyw brutalnej selekcji, pokazując od środka system, który kusi wizją lepszego życia, a w rzeczywistości tylko betonuje społeczne podziały.
Grupa nastolatków wraca z wycieczki szkolnej i odkrywa, że wszyscy pozostali mieszkańcy ich miasta zniknęli, a wydostanie się z miejscowości jest niemożliwe. Serial szybko przywodzi na myśl "Władcę much" - pokazuje, jak błyskawicznie walka o władzę i kurczące się zasoby potrafi podzielić społeczność pozbawioną dotychczasowych reguł. "The Society" ciekawie portretuje młodych ludzi zmuszonych do nagłego dorośnięcia. Uważajcie tylko, żeby nie przywiązać się zanadto do bohaterów - Netflix skasował tytuł po pierwszym sezonie.
Po nuklearnej zagładzie resztki ludzkości żyją na stacji kosmicznej, ale kurczące się zasoby zmuszają władze do podjęcia ryzykownej decyzji. Na Ziemię zostaje wysłana setka młodocianych przestępców, którzy mają sprawdzić, czy planeta znów nadaje się do zamieszkania. Początkowo liczy się tylko zdobycie jedzenia i schronienia, ale szybko okazuje się, że powierzchnia wcale nie jest pusta. Z czasem serial rozrasta się w pełnokrwiste science fiction, w którym nie brakuje moralnych dylematów i walki między frakcjami.
Pięćdziesięciu nastolatków bierze udział w morderczym marszu, podczas którego nie wolno im zwolnić poniżej określonego tempa. Każde ostrzeżenie przybliża uczestnika do egzekucji, a zwycięzca może być tylko jeden. W ekranizacji powieści Stephena Kinga, wyreżyserowanej przez Francisa Lawrence'a (twórcę kilku części "Igrzysk śmierci"), na pierwszy plan wysuwa się stopniowe wyniszczanie bohaterów. Z każdym kolejnym kilometrem narastają zmęczenie, strach i napięcie między chłopakami, którzy z jednej strony ze sobą rywalizują, a z drugiej szukają oparcia w towarzyszach.
Co by się stało, gdyby Tokio nagle opustoszało, a pozostali w nim ludzie musieli walczyć o życie w serii śmiertelnych gier? Właśnie w takiej rzeczywistości pewnego dnia znajdują się Arisu i jego przyjaciele. Kolejne konkurencje wymagają zarówno kondycji, jak i sprytu czy odporności psychicznej, więc fani walk na arenie na pewno znajdą tu coś dla siebie. Japoński serial Netfliksa zaskakuje pomysłowością samych rozgrywek i angażuje w losy ciekawych postaci, ale równie mocno wciąga tajemnica wyludnionego miasta i powód, dla którego bohaterowie w ogóle tam trafili.
W dystopijnym Chicago społeczeństwo podzielono na pięć frakcji, z których każda reprezentuje inną cechę charakteru i styl życia. Podczas obowiązkowej próby szesnastoletnia Tris odkrywa, że wykazuje cechy kilku z nich, co czyni ją Niezgodną - osobą niebezpieczną dla systemu, który nie toleruje odstępstw od reguł. "Niezgodna" czerpie z tego samego źródła co "Igrzyska śmierci": stawia w centrum charyzmatyczną bohaterkę rzucającą wyzwanie opresyjnej władzy. Filmowa seria niestety nie doczekała się planowanego finału - ani filmowego, ani (choć był taki pomysł) serialowego.
Zanim "Igrzyska śmierci" trafiły na ekrany, Kinji Fukasaku nakręcił jeden z najważniejszych prekursorów podobnych opowieści, przedstawiając grupę japońskich uczniów zmuszoną do walki na śmierć i życie na odizolowanej wyspie. "Battle Royale" jest brutalniejsze i bardziej bezkompromisowe od późniejszych hollywoodzkich produkcji o podobnej tematyce, a szokująca przemoc służy tu ostrej satyrze społecznej. Wybrzmiewa tu motyw młodego pokolenia potraktowanego przez państwo jak zagrożenie, które należy zdyscyplinować strachem.
Thomas budzi się w tajemniczej Strefie, otoczonej ogromnym labiryntem, nie pamiętając niczego ze swojego wcześniejszego życia. Nie jest tam jednak sam - trafia do społeczności chłopców, którzy od dawna próbują znaleźć sposób na wydostanie się z tego miejsca. Choć udało im się stworzyć namiastkę normalnego życia, każdego dnia muszą mierzyć się z zagrożeniami kryjącymi się za murami labiryntu. "Więzień labiryntu" ma cechy dystopii YA, które mogą szczególnie przypaść do gustu fanom "Igrzysk śmierci": wyrazistych bohaterów, ograniczoną przestrzeń i czyhające niebezpieczeństwa.