Najlepsze filmy o dziennikarzach na tropie afer. "Czwarta władza", "Stan gry" i co jeszcze?

10 Zawód: Reporter Professione: Reporter 1975 1h 59m Dramat Michelangelo Antonioni Francja Hiszpania Włochy Dramat Jack Nicholson Maria Schneider David Locke raczej nie wpisuje się w wyobrażenie o typowym dziennikarzu śledczym. W filmie Antonioniego Jack Nicholson wciela się w dokumentalistę, który podczas pracy w Afryce znajduje w hotelu zwłoki i pod wpływem impulsu postanawia przejąć tożsamość zmarłego. Szybko okazuje się, że mężczyzna był handlarzem bronią i miał powiązania z lokalnymi rebeliantami. Od tego momentu obserwujemy, jak Locke wplątuje się w cudze życie, próbując jednocześnie uciec od własnego. To zdecydowanie najspokojniejsza i najbardziej tajemnicza pozycja na liście - zamiast szybkiej akcji dostajemy powolne, gęste kino ze słynną, rewelacyjnie nakręconą sceną finałową.

"The Social Reckoning. W sieci konsekwencji" - zwiastun

Który z tych filmów cenicie najbardziej?