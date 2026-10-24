10 filmów, które zakazano. Nawet klasyki nie uniknęły cenzury

TOP 10 - zakazane filmy

9 Dziwolągi Freaks 1932 1h 4m Dramat Horror Tod Browning USA Dramat Horror Wallace Ford Leila Hyams Dzisiaj dzieło Toda Browninga to absolutna klasyka grozy, ale w latach 30. omal nie zniszczyło mu kariery. Opowieść o cyrkowcach mszczących się na pięknej akrobatce zszokowała publiczność faktem, że obsadę tworzyli ludzie z realnymi niepełnosprawnościami i deformacjami ciała. Brytyjscy cenzorzy odrzucili film w 1932 roku i podtrzymali ten zakaz dwie dekady później, w 1952 roku. Wobec tego ich rodacy musieli czekać na oficjalną premierę aż do 1963 roku.

8 Ostatnie kuszenie Chrystusa The Last Temptation of Christ 1988 2h 44m Dramat Religijny Martin Scorsese Kanada USA Dramat Religijny Willem Dafoe Harvey Keitel Przedstawienie Jezusa jako człowieka targanego wątpliwościami i ziemskimi pragnieniami ściągnęło na Martina Scorsese ogromną falę krytyki. Oburzenie środowisk religijnych doprowadziło do bojkotów kin, a w wielu krajach - m.in. w Grecji, Turcji, RPA, Meksyku, Argentynie, na Filipinach i w Singapurze - nałożono na film oficjalne zakazy lub poddano go cenzurze. W Chile sprawa przerosła samą branżę filmową: zakaz utrzymany w 1997 roku doprowadził do międzynarodowego sporu, a w 2001 roku Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka uznał cenzurę za naruszenie praw człowieka.

7 Imperium zmysłów Ai no korîda 1976 1h 45m Erotyczny Melodramat Nagisa Ôshima Francja Japonia Erotyczny Melodramat Tatsuya Fuji Eiko Matsuda Historia Sady Abe, której intensywny związek erotyczny z kochankiem stopniowo przeradza się w obsesję, wyróżnia się dosłownymi scenami seksualnymi, które przekroczyły granice akceptowane przez ówczesną cenzurę. W Japonii przepisy dotyczące obsceniczności uniemożliwiały pokazanie filmu w pierwotnej postaci, dlatego tamtejsza wersja została ocenzurowana. W 1976 roku wszczęto także postępowanie dotyczące obsceniczności w związku z książką zawierającą kadry i scenariusz filmu. Nagisa Oshima został ostatecznie uniewinniony. " Imperium zmysłów " było jednak zakazywane (przynajmniej tymczasowo) także w innych krajach - pierwotnie choćby w USA i w Australii. Natomiast na terenie Europy oficjalny zakaz sądowy wprowadzono jedynie w Belgii - zniesiono go dopiero w 1994 roku.

3 Nadzy i rozszarpani Cannibal Holocaust 1980 1h 35m Horror Ruggero Deodato Włochy Horror Salvatore Basile Luca Barbareschi found footage bardzo realistycznie. Do tego stopnia, że musiał potem udowadniać, że faktycznie nie dopuścił się morderstwa. We Włoszech film skonfiskowano zaledwie dziesięć dni po premierze, a reżyser został oskarżony o obsceniczność. Zakaz dystrybucji zniesiono dopiero w 1984 roku, po kilkuletniej batalii sądowej. W Wielkiej Brytanii produkcja trafiła na listę tzw. video nasties, czyli kaset uznanych za potencjalnie obsceniczne, i została wycofana z legalnego obiegu. Do dystrybucji wróciła w 2001 roku w wersji skróconej. Film zakazywano także m.in. w Australii (tam w 2005 dopuszczono wersję z kategorią R18+), Norwegii, Finlandii, Islandii, Nowej Zelandii, Singapurze i Republice Południowej Afryki. Ruggero Deodato nakręcił historię o ekipie dokumentalistów w dżungli w formulebardzo realistycznie. Do tego stopnia, że musiał potem udowadniać, że faktycznie nie dopuścił się morderstwa. We Włoszech film skonfiskowano zaledwie dziesięć dni po premierze, a reżyser został oskarżony o obsceniczność. Zakaz dystrybucji zniesiono dopiero w 1984 roku, po kilkuletniej batalii sądowej. W Wielkiej Brytanii produkcja trafiła na listę tzw. video nasties, czyli kaset uznanych za potencjalnie obsceniczne, i została wycofana z legalnego obiegu. Do dystrybucji wróciła w 2001 roku w wersji skróconej. Film zakazywano także m.in. w Australii (tam w 2005 dopuszczono wersję z kategorią R18+), Norwegii, Finlandii, Islandii, Nowej Zelandii, Singapurze i Republice Południowej Afryki.

2 A Serbian film Srpski film 2010 1h 50m Horror XXX Srdjan Spasojević Serbia Horror XXX Sergej Trifunović Srdjan 'Zika' Todorović Debiut fabularny Srđjana Spasojevicia opowiada o byłym aktorze filmów dla dorosłych, który przyjmuje propozycję udziału w tajemniczym projekcie. Szybko okazuje się, że został wciągnięty w produkcję opartą na przemocy, manipulacji i skrajnych nadużyciach. Australijczycy i Nowozelandczycy odmówili przyznania filmowi klasyfikacji, blokując dystrybucję, a w Brazylii sędziowie tymczasowo wstrzymali pokazy. W Hiszpanii sprawa trafiła do prokuratury: sąd zablokował seans na festiwalu w San Sebastián, a dyrektor festiwalu w Sitges usłyszał zarzuty za udostępnianie treści pedofilskich (sprawę ostatecznie umorzono). W Wielkiej Brytanii wpuszczono do kin wyłącznie wersję okrojoną o ponad 4 minuty.

1 Salo, czyli 120 dni Sodomy Salò o le 120 giornate di Sodoma 1975 1h 57m Dramat Pier Paolo Pasolini Francja Włochy Dramat Paolo Bonacelli Giorgio Cataldi Pier Paolo Pasolini przeniósł prozę de Sade’a do faszystowskich Włoch, używając skrajnych scen jako metafory totalitarnej władzy nad człowiekiem. Efekt? Włoski sąd cofnął zgodę na wyświetlanie filmu zaledwie kilka tygodni po premierze, a producent stanął przed sądem pod zarzutem obsceniczności. W Wielkiej Brytanii komisja BBFC odmówiła klasyfikacji w 1976 roku, a nieocenzurowany pokaz w londyńskim klubie filmowym zakończył się interwencją policji. Pełna wersja trafiła do regularnej dystrybucji dopiero w 2000 roku. Film zakazano również w Australii i Nowej Zelandii. W Australii zakaz zniesiono na krótko w latach 90., po czym przywrócono go w 1998 roku; dopiero w 2010 roku dopuszczono wydanie DVD z dodatkowym materiałem kontekstowym. W Nowej Zelandii film początkowo zakazano w 1976 roku, a nieocenzurowaną wersję wydano dopiero na nośnikach.

"Diabły" - zwiastun

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