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10 filmów, które zakazano. Nawet klasyki nie uniknęły cenzury

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/TOP+10%3A+Kontrowersyjne+filmy%2C+kt%C3%B3re+zosta%C5%82y+zakazane+w+r%C3%B3%C5%BCnych+krajach-169232
10 filmów, które zakazano. Nawet klasyki nie uniknęły cenzury
Przemoc, kontrowersje religijne, erotyka, krytyka władzy - nie brakuje powodów, dla których niektóre filmy trafiały na czarną listę i nie docierały do widzów. Poniżej znajdziecie listę 10 wybranych przykładów takich właśnie zakazanych produkcji. Niektóre z nich przez lata nie mogły być legalnie wyświetlane, inne dopuszczano do dystrybucji dopiero po wycięciu najbardziej kontrowersyjnych scen. Znajdziecie tu i komedie, i horrory, i legendarne dzieła uznanych reżyserów. A jeden z tych filmów możecie aktualnie obejrzeć w kinie! 

TOP 10 - zakazane filmy



10
plakat filmu Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej

Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
2006
1h 24m

Komedia

USA

Komedia

Komedia Larry'ego Charlesa z Sachą Baronem Cohenem w roli fikcyjnego kazachskiego reportera podróżującego po Stanach Zjednoczonych wywołała międzynarodowy skandal. Film wyśmiewał uprzedzenia i stereotypy, a przy okazji przedstawiał Kazachstan w sposób, który nie spodobał się władzom tego kraju. Te ostro krytykowały produkcję, zarzucając jej szkalowanie narodowego wizerunku. Ostatecznie "Borat" został zakazany w prawie wszystkich krajach arabskich (z wyjątkiem Libanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, choć tam pokazano mocno ocenzurowaną wersję). Co ciekawe, po latach władze Kazachstanu w pewnym stopniu pogodziły się z tym tytułem, wykorzystując go w kampaniach turystycznych. Very nice.


9
plakat filmu Dziwolągi

Freaks
1932
1h 4m

Dramat

Horror

USA

Dramat

Horror

Dzisiaj dzieło Toda Browninga to absolutna klasyka grozy, ale w latach 30. omal nie zniszczyło mu kariery. Opowieść o cyrkowcach mszczących się na pięknej akrobatce zszokowała publiczność faktem, że obsadę tworzyli ludzie z realnymi niepełnosprawnościami i deformacjami ciała. Brytyjscy cenzorzy odrzucili film w 1932 roku i podtrzymali ten zakaz dwie dekady później, w 1952 roku. Wobec tego ich rodacy musieli czekać na oficjalną premierę aż do 1963 roku.


8
plakat filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa

The Last Temptation of Christ
1988
2h 44m

Dramat

Religijny

Kanada

USA

Dramat

Religijny

Przedstawienie Jezusa jako człowieka targanego wątpliwościami i ziemskimi pragnieniami ściągnęło na Martina Scorsese ogromną falę krytyki. Oburzenie środowisk religijnych doprowadziło do bojkotów kin, a w wielu krajach - m.in. w Grecji, Turcji, RPA, Meksyku, Argentynie, na Filipinach i w Singapurze - nałożono na film oficjalne zakazy lub poddano go cenzurze. W Chile sprawa przerosła samą branżę filmową: zakaz utrzymany w 1997 roku doprowadził do międzynarodowego sporu, a w 2001 roku Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka uznał cenzurę za naruszenie praw człowieka.


7
plakat filmu Imperium zmysłów

Ai no korîda
1976
1h 45m

Erotyczny

Melodramat

Francja

Japonia

Erotyczny

Melodramat

Historia Sady Abe, której intensywny związek erotyczny z kochankiem stopniowo przeradza się w obsesję, wyróżnia się dosłownymi scenami seksualnymi, które przekroczyły granice akceptowane przez ówczesną cenzurę. W Japonii przepisy dotyczące obsceniczności uniemożliwiały pokazanie filmu w pierwotnej postaci, dlatego tamtejsza wersja została ocenzurowana. W 1976 roku wszczęto także postępowanie dotyczące obsceniczności w związku z książką zawierającą kadry i scenariusz filmu. Nagisa Oshima został ostatecznie uniewinniony. "Imperium zmysłów" było jednak zakazywane (przynajmniej tymczasowo) także w innych krajach - pierwotnie choćby w USA i w Australii. Natomiast na terenie Europy oficjalny zakaz sądowy wprowadzono jedynie w Belgii - zniesiono go dopiero w 1994 roku.


6
plakat filmu Mechaniczna pomarańcza

A Clockwork Orange
1971
2h 16m

Dramat

Sci-Fi

USA

Wielka Brytania

Dramat

Sci-Fi

Legendarny film Stanleya Kubricka, który przeniósł na ekran powieść Anthony'ego Burgessa, tworząc dystopijną opowieść o młodym przestępcy Aleksie i eksperymencie mającym uczynić go niezdolnym do popełniania zła. Film zasłynął z brutalnych scen i niepokojącej estetyki, a po premierze pojawiły się oskarżenia, że przedstawiona w nim przemoc może inspirować naśladowców. W Wielkiej Brytanii produkcję wycofano z dystrybucji w 1973 roku, ale, co ciekawe, nie na skutek formalnego zakazu cenzury. To sam Kubrick poprosił Warner Bros. o usunięcie filmu z brytyjskich ekranów. Decyzję wiązano z doniesieniami o przestępstwach faktycznie przypominających zachowania bohaterów oraz groźbami kierowanymi pod adresem reżysera i jego rodziny. Film wrócił do brytyjskiej dystrybucji dopiero w 2000 roku. "Mechaniczna pomarańcza" zakazana była też m.in. w Singapurze, Irlandii, Brazylii, Korei Południowej i na Malcie.


5
plakat filmu Przesłuchanie

1982
1h 51m

Dramat

Polityczny

Polska

Dramat

Polityczny

Przykład z rodzimego podwórka. Ryszard Bugajski bez upiększeń pokazał bezwzględność aparatu bezpieczeństwa, co po negatywnej ocenie władz skończyło się natychmiastowym zablokowaniem filmu i zabezpieczeniem kopii. "Przesłuchanie" stało się najsłynniejszym polskim „półkownikiem”, krążącym latami wyłącznie na tajnych pokazach i kasetach z drugiego obiegu. Sam Bugajski musiał wyemigrować z kraju, a oficjalna premiera kinowa odbyła się dopiero w grudniu 1989 roku. Z kolei w 1990 roku film został doceniony w Cannes - Krystyna Janda otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki. Zasłużenie, prawda?


4
plakat filmu Diabły

The Devils
1971
1h 51m

Biograficzny

Dramat historyczny

Wielka Brytania

Biograficzny

Dramat historyczny

Ken Russell wziął na warsztat historię z XVII-wiecznej Francji, gdzie oskarżenia o opętanie w zakonie doprowadziły do spalenia na stosie księdza Urbaina Grandiera. Elementy erotyczne i przemoc obecna w filmie sprawiły, że brytyjscy cenzorzy wpuścili go do kin dopiero po wycięciu kilku kluczowych minut, a część lokalnych rad miejskich i tak zakazała pokazów. W USA wytwórnia skróciła film o kolejne kilka minut, by wywalczyć kategorię R zamiast X, która ograniczała możliwości dystrybucji. Teraz "Diabły" wróciły na polskie ekrany w wersji najbardziej zbliżonej do pierwotnej wizji reżysera.


3
plakat filmu Nadzy i rozszarpani

Cannibal Holocaust
1980
1h 35m

Horror

Włochy

Horror

Ruggero Deodato nakręcił historię o ekipie dokumentalistów w dżungli w formule found footage bardzo realistycznie. Do tego stopnia, że musiał potem udowadniać, że faktycznie nie dopuścił się morderstwa. We Włoszech film skonfiskowano zaledwie dziesięć dni po premierze, a reżyser został oskarżony o obsceniczność. Zakaz dystrybucji zniesiono dopiero w 1984 roku, po kilkuletniej batalii sądowej. W Wielkiej Brytanii produkcja trafiła na listę tzw. video nasties, czyli kaset uznanych za potencjalnie obsceniczne, i została wycofana z legalnego obiegu. Do dystrybucji wróciła w 2001 roku w wersji skróconej. Film zakazywano także m.in. w Australii (tam w 2005 dopuszczono wersję z kategorią R18+), Norwegii, Finlandii, Islandii, Nowej Zelandii, Singapurze i Republice Południowej Afryki.


2
plakat filmu A Serbian film

Srpski film
2010
1h 50m

Horror

XXX

Serbia

Horror

XXX

Debiut fabularny Srđjana Spasojevicia opowiada o byłym aktorze filmów dla dorosłych, który przyjmuje propozycję udziału w tajemniczym projekcie. Szybko okazuje się, że został wciągnięty w produkcję opartą na przemocy, manipulacji i skrajnych nadużyciach. Australijczycy i Nowozelandczycy odmówili przyznania filmowi klasyfikacji, blokując dystrybucję, a w Brazylii sędziowie tymczasowo wstrzymali pokazy. W Hiszpanii sprawa trafiła do prokuratury: sąd zablokował seans na festiwalu w San Sebastián, a dyrektor festiwalu w Sitges usłyszał zarzuty za udostępnianie treści pedofilskich (sprawę ostatecznie umorzono). W Wielkiej Brytanii wpuszczono do kin wyłącznie wersję okrojoną o ponad 4 minuty. 


1
plakat filmu Salo, czyli 120 dni Sodomy

Salò o le 120 giornate di Sodoma
1975
1h 57m

Dramat

Francja

Włochy

Dramat

Pier Paolo Pasolini przeniósł prozę de Sade’a do faszystowskich Włoch, używając skrajnych scen jako metafory totalitarnej władzy nad człowiekiem. Efekt? Włoski sąd cofnął zgodę na wyświetlanie filmu zaledwie kilka tygodni po premierze, a producent stanął przed sądem pod zarzutem obsceniczności.  W Wielkiej Brytanii komisja BBFC odmówiła klasyfikacji w 1976 roku, a nieocenzurowany pokaz w londyńskim klubie filmowym zakończył się interwencją policji. Pełna wersja trafiła do regularnej dystrybucji dopiero w 2000 roku. Film zakazano również w Australii i Nowej Zelandii. W Australii zakaz zniesiono na krótko w latach 90., po czym przywrócono go w 1998 roku; dopiero w 2010 roku dopuszczono wydanie DVD z dodatkowym materiałem kontekstowym. W Nowej Zelandii film początkowo zakazano w 1976 roku, a nieocenzurowaną wersję wydano dopiero na nośnikach.


Czy któryś z powyższych filmów oburzył także was?

"Diabły" - zwiastun



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