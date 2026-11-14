Najlepsze role Johnny'ego Deppa. W jakich filmach zachwycał gwiazdor "Ebenezera"?

Krytyk Matt Zoller Seitz napisał kiedyś, że wielu amerykańskich aktorów chciałoby zasłużyć na porównanie z Marlonem Brando, ale jego zdaniem tylko Johnny Depp naprawdę na nie zapracował. Nie chodziło o fizyczne podobieństwo czy kopiowanie maniery, ale o podejście do zawodu.
Trudno o lepszy punkt wyjścia do rankingu, bo Depp
przez lata chętnie sięgał po role, które pozwalały mu pokazywać się z zupełnie różnych stron. Od ekscentrycznych outsiderów, przez bohaterów mrocznych i zagubionych, aż po jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego kina. Przy okazji premiery "Ebenezera
" - który jest powrotem aktora do hollywoodzkiego kina po latach spędzonych na sądowych bataliach z Amber Heard
- przypominamy jego najlepsze kreacje. A w tym przypadku wybór dziesiątki nie jest wcale łatwy.
Na start Johnny Depp
w wyciągniętym szlafroku, z przekąską pod ręką i blokadą twórczą. Już sam wygląd Morta Raineya jest odmianą od bardziej ekstrawaganckich postaci, z których słynie aktor. Pisarz przechodzi rozwód, nie potrafi napisać kolejnej książki, a na domiar złego pojawia się ktoś, kto oskarża go o plagiat. Depp
dobrze oddaje narastającą frustrację bohatera, a później także jego paranoję. Warto odświeżyć ten film choćby dla jego występu.
Dean Corso to handlarz starodrukami, który nie ma większych skrupułów, jeśli w grę wchodzi dobry zarobek. W filmie Romana Polańskiego
dostaje zlecenie związane z tajemniczą księgą rzekomo powstałą przy udziale samego diabła. Depp
świetnie odnajduje się w roli cynicznego kombinatora, który najchętniej trzymałby się z dala od kłopotów, ale nie potrafi odmówić sobie kolejnej okazji do zarobku. Nie ma w Corso nic z klasycznego filmowego bohatera. Jest niechlujny, podejrzliwy i kieruje się przede wszystkim własnym interesem. Aktor bawi się tą niejednoznacznością, nie próbując na siłę wzbudzać sympatii do swojej postaci. Depp
ma w dorobku kolekcję dziwaków i ekscentryków, ale James Matthew Barrie to zupełnie inne aktorskie wyzwanie. Szkocki dramaturg, który dzięki znajomości z Sylvią Llewelyn Davies (Kate Winslet
) i jej synami znajduje inspirację do napisania "Piotrusia Pana", jest człowiekiem, który żyje trochę we własnym świecie. Depp
gra go spokojnie i z wycofaniem, a zamiast charakterystycznych póz i gestów dostajemy subtelność, melancholię i sporo ciepła. To zupełnie inny Depp
niż ten, którego rok wcześniej oglądaliśmy w "Piratach z Karaibów
". Rola przyniosła mu drugą nominację do Oscara, a sam film niezmiennie wzrusza. Emir Kusturica
obsadził Deppa
w roli Axela Blackmara - młodego nowojorczyka, który trafia do Arizony na zaproszenie wuja (Jerry Lewis
). Na miejscu poznaje Elaine (Faye Dunaway
) i jej córkę Grace (Lili Taylor
), a jego życie błyskawicznie zamienia się w surrealistyczny sen na jawie. "Arizona Dream
" jest obrazem osobliwym, pełnym postaci żyjących własnymi obsesjami i fantazjami. Depp
znakomicie odnajduje się w tej konwencji. Jego Axel jest wycofany, zagubiony i bujający w obłokach, a jednocześnie niechętny podporządkowywaniu się cudzym planom. To jedna z najbardziej intrygujących ról z wczesnego okresu kariery aktora.
6. William Blake - "Truposz" (1995)
Księgowy na Dzikim Zachodzie nie brzmi jak bohater klasycznego westernu, prawda? Tymczasem u Jima Jarmuscha
to punkt wyjścia do hipnotyzującej podróży. William Blake przyjeżdża do miasteczka Machine w poszukiwaniu pracy, jednak zamiast posady czekają go strzelanina, rana postrzałowa i ucieczka przed pościgiem. Po drodze spotyka Indianina o imieniu Nobody, który bierze go za zmarłego poetę Williama Blake'a. Odtąd ich wędrówka nabiera coraz bardziej metafizycznego charakteru. Depp
gra tu wyjątkowo oszczędnie i z dużym dystansem, co świetnie współgra z czarno-białymi zdjęciami i powolną narracją Jarmuscha
.
Bagażnik pełen narkotyków, pustynia i wyjazd, który wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli - oto "Las Vegas Parano
". W filmie Terry'ego Gilliama Depp
wciela się w Raoula Duke'a - ekranowe alter ego pisarza Huntera S. Thompsona. Razem ze swoim prawnikiem (Benicio del Toro
) jedzie do Nevady relacjonować wyścigi motocyklowe, ale obowiązki zawodowe błyskawicznie schodzą na dalszy plan. Depp
przygotowywał się do roli, spędzając czas z samym Thompsonem, dzięki czemu przejął jego manierę mówienia, chód i specyficzną ekspresję. Nie poprzestaje jednak na zwykłym naśladowaniu pisarza. Tworzy postać groteskową, momentami komiczną, ale jednocześnie zaskakująco wiarygodną, utrzymując uwagę widza nawet w najbardziej absurdalnych scenach. W swojej karierze wystąpił jeszcze w "Dzienniku zakrapianym rumem
" na podstawie powieści Thompsona - to na planie tego filmu poznał zresztą Amber Heard
.
Kolejna mniej ekscentryczna rola. Depp
gra agenta FBI, który pod pseudonimem Donnie Brasco przenika do nowojorskiej mafii. Zadanie polega na zdobyciu zaufania gangsterów, ze szczególnym uwzględnieniem Lefty'ego Ruggiera (Al Pacino
). Problem pojawia się wtedy, gdy między mężczyznami rodzi się relacja przypominająca układ ojciec-syn. Depp
wypada w tej realistycznej roli bardzo przekonująco. Nie próbuje przyćmić Pacino
, a narastający konflikt i ciężar podwójnego życia pokazuje głównie za pomocą drobnych gestów i spojrzeń. Z Pacino Depp
spotkał się wiele lat później na planie "Modì, Three Days on the Wing of Madness
" - tym razem jednak pełniąc funkcję reżysera.
Zanim wypłynął na szerokie wody jako ikona kina rozrywkowego, Depp
zagrał Gilberta - młodego mężczyznę uwięzionego w małym miasteczku, który próbuje utrzymać swoją rodzinę w całości. Na jego głowie spoczywa opieka nad matką oraz niepełnosprawnym bratem Arniem (niesamowity Leonardo DiCaprio
). Gilbert nie jest bohaterem krystalicznym – bywa sfrustrowany, zmęczony i przytłoczony codziennością. Depp
świetnie oddaje jego wewnętrzne rozdarcie, łącząc poczucie obowiązku i przywiązanie do rodziny z narastającą frustracją. To naturalna i bardzo poruszająca kreacja, kolejna, która potwierdza talent Deppa
do dramatycznych ról.
Początek wieloletniej, kultowej współpracy Deppa
z Timem Burtonem
. Aktor wciela się w niedokończoną postać stworzoną przez wynalazcę, który zamiast dłoni pozostawił jej wielkie ostrza. Trafiając z odosobnienia w sam środek amerykańskiego przedmieścia, Edward początkowo wzbudza ciekawość mieszkańców, by z czasem stać się obiektem ich lęku i odrzucenia. Depp
buduje tę rolę niemal bez słów - całą wrażliwość, naiwność i tragizm postaci przekazuje spojrzeniem oraz mową ciała i jest przy tym niezwykle poruszający. Podobnie zresztą jak sam film - scena z tańcem Winony Ryder
w akompaniamencie muzyki Danny'ego Elfmana
jest niezapomniana. Depp
zagrał u Burtona
jeszcze niejedną świetną rolę - wymieńmy chociaż "Eda Wooda
", "Jeźdźca bez głowy
", "Charliego i fabrykę czekolady
" czy "Sweeneya Todda
".
Postać, która zrosła się z nazwiskiem Deppa
na zawsze i najbardziej ikoniczna rola w jego dorobku. Jack Sparrow
mógł być kolejnym typowym piratem z szablą i butelką rumu, ale aktor postanowił pójść w zupełnie innym kierunku. Zamiast pewnego siebie awanturnika stworzył chwiejącego się na nogach, nieprzewidywalnego rockandrollowego cwaniaka. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Siłą Sparrowa
jest to, że nigdy nie wiadomo, czy jego ruchy to przejaw geniuszu, czy wyłącznie czysty przypadek. Depp
gra go z taką lekkością i urokiem osobistym, że łatwo wybaczyć jego bohaterowi nawet te bardziej egoistyczne wybryki. Nominacja do Oscara
za rolę w czysto rozrywkowym blockbusterze najlepiej świadczy o skali tego osiągnięcia. Sparrow
do tej pory pojawił się na wielkim ekranie pięć razy - czy doczekamy się szóstego? Czas pokaże.
Które role Deppa też zasługują na naszą uwagę?
Poza wymienioną dziesiątką wspomnijmy jeszcze kilka udanych kreacji Johnny'ego Deppa
. W "Bennym i Joon
" (1993) aktor wcielił się w Sama, nieporadnego miłośnika kina niemego, który naśladuje Charliego Chaplina
i Bustera Keatona
. To jedna z jego ciekawszych ról komediowych, oparta w dużej mierze na mimice i ruchu. W "Beksie
" (1990) Johna Watersa
z powodzeniem zagrał z kolei rockandrollowego buntownika, a w "Blow
" (2001) stworzył wyrazisty portret George'a Junga, handlarza narkotyków, którego kariera prowadzi od wielkich pieniędzy do bolesnego upadku. Na uwagę zasługują też Fred Abberline z "Z piekła rodem
" (2001), John Dillinger z "Wrogów publicznych
" (2009) oraz Whitey Bulger z "Paktu z diabłem
" (2015) - trzy zupełnie różne wcielenia, pokazujące, że Depp
potrafił odnaleźć się również w kinie kryminalnym. W początkach swojej kariery też zresztą był blisko tej tematyki, występując w serialu "21 Jump Street
". Którą rolę Deppa wy cenicie najbardziej?
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