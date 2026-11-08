Reżyserzy kontra krytycy. 10 tworców, którzy atakowali recenzentów

Niedawno głośno było o wypowiedzi Taiki Waititiego, który w odpowiedzi na negatywne recenzje jego najnowszego filmu ("Klara i słońce") stwierdził w mediach społecznościowych, że krytycy to "smutne, zagubione dusze, którym nie udało się spełnić marzeń o zostaniu artystami, więc zostały krytykami" i stwierdził, że nadają się do kosza. To nie pierwszy raz, gdy twórca filmowy atakuje słownie (a nawet nie tylko słownie) recenzentów. Poniżej 10 przykładów takich sytuacji.
Pamiętne starcia twórców z krytykami
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Zestawienie otwiera Paul Verhoeven
, który może nie obrzucał dziennikarzy poważnymi obelgami, ale zarzucał im powierzchowność i brak umiejętności odczytywania ironii. Holenderski reżyser przez lata bronił swoich "Żołnierzy kosmosu
", tłumacząc, że amerykańscy krytycy błędnie uznali film za pochwałę faszyzmu, przegapiając jego satyryczny charakter. Z kolei odnosząc się do fatalnych ocen "Showgirls
", Verhoeven
sugerował, że recenzenci byli tak bardzo rozproszeni widokiem nagich piersi na ekranie, iż nie dostrzegli kryjącej się w filmie krytyki społecznej i obyczajowej.
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Gdy w 2000 roku Roger Ebert
opublikował recenzję rozszerzonej wersji "Egzorcysty
", sugerując, że wprowadzone zmiany i dodatkowe sceny wynikają raczej z chłodnej kalkulacji marketingowej niż autentycznej potrzeby artystycznej, reżyser nie przyjął tego najlepiej. Friedkin
zadzwonił bezpośrednio do krytyka i w emocjonalny sposób bronił swoich decyzji montażowych, wyraźnie dając mu do zrozumienia, że nie zgadza się z jego oceną. Osiemnaście lat później, w wywiadzie dla "The Guardian", twórca stwierdził z kolei, że współcześnie "byle głupek z iPhonem jest krytykiem filmowym". Zastanawiał się również, dlaczego miałby bardziej wierzyć recenzji jednej osoby niż drugiej.
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podważał autorytet recenzentów, sugerując swoją intelektualną wyższość nad tym gronem. Podczas promocji "Bękartów wojny
" w 2009 roku, odpowiadając w magazynie "GQ" na chłodniejsze opinie po pokazie w Cannes, oświadczył, że wie o kinie więcej niż większość osób piszących o jego filmach. Tarantino
dodał, że uważa się za lepszego pisarza od większości recenzentów i z łatwością potrafiłby tworzyć od nich lepsze teksty krytycznofilmowe. Przypomnijmy, że pierwotnie dziesiąty film reżysera miał mieć tytuł "The Movie Critic" - plany na jego realizację jednak nie wypaliły.
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Lepiej nie drażnić również Jamesa Camerona
. W 1998 roku, po negatywnej recenzji "Titanica
" napisanej przez Kennetha Turana z "Los Angeles Times", reżyser opublikował w tej samej gazecie ostry list, zarzucając krytykowi elitaryzm i prowokacyjnie pytając, jak doprowadzić do jego odwołania ze stanowiska. Z kolei w 2024 roku, odpierając zarzuty dotyczące słabych dialogów w swoich scenariuszach, Cameron
skwitował sprawę na łamach magazynu "Empire": "Pokażcie mi trzy z czterech najbardziej dochodowych filmów w historii, a potem porozmawiamy o skuteczności dialogów".
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poszedł o krok dalej, podważając wrażliwość i profil demograficzny recenzentów. Twórca sukcesu serialu "This Is Us
", po chłodnym przyjęciu filmu "To właśnie życie
" w 2018 roku, w rozmowie z "Los Angeles Times" bronił swojego podejścia do opowiadania historii, zestawiając je z cynizmem części krytyków. W jednym z wywiadów zasugerował, że negatywne recenzje jego filmu pochodziły przede wszystkim od białych mężczyzn, którzy "nie lubią czegokolwiek, co ma emocje". Wypowiedź wywołała kontrowersje, ponieważ nieprzychylne opinie publikowali również recenzenci o innym profilu demograficznym.
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Reżyser dramatu "Imigrantka
" z 2013 roku podczas festiwalu w Marrakeszu publicznie zaatakował recenzenta "The Guardian", Petera Bradshawa. Gray
oświadczył, że tekst Bradshawa to "jedna z najgłupszych recenzji, jakie kiedykolwiek przeczytał", a samego dziennikarza nazwał porażką w dziedzinie krytyki filmowej i zarzucił mu nierzetelność. Głównym powodem wściekłości twórcy były błędy faktograficzne - Bradshaw skrytykował scenę śpiewu Carusa dla imigrantów jako nierealistyczną, nie wiedząc, że opierała się ona na autentycznym wydarzeniu historycznym. Krytyk przeprosił, choć negatywną opinię na temat tej sceny podtrzymał.
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O ile Gray
skupił się na błędach w tekście, o tyle Kevin Smith
dopuścił się bulwersujących porównań i ataku na zasady działania branży. Po fali miażdżących opinii o komedii "Cop Out: Fujary na tropie
" z 2010 roku reżyser opublikował na ówczesnym Twitterze wpis, w którym porównał pisanie negatywnych recenzji do znęcania się nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Smith
publicznie podważał sens organizowania bezpłatnych przedpremierowych pokazów dla krytyków i sugerował, że dziennikarze powinni płacić za bilety, jeśli chcą oceniać jego pracę. W rozmowie z "The Guardian" wyznał, że odbierał teksty osobiście, ponieważ recenzenci wyśmiewali nie tylko jego twórczość, ale również wygląd i sposób ubierania się.
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Jeszcze większy poziom agresji wykazał Alex Proyas
, u którego frustracja przerodziła się w festiwal wyzwisk. Po klęsce filmu "Bogowie Egiptu
" z 2016 roku reżyser zamieścił na Facebooku wpis, w którym nazwał krytyków "obłąkanymi idiotami" oraz "chorymi sępami". Zarzucił środowisku dziennikarskiemu brak własnego zdania i powielanie opinii krążących w sieci, twierdząc, że recenzenci wykorzystali kontrowersje wokół obsady, by bezmyślnie zmiażdżyć jego projekt. Proyas
podsumował, że współczesna krytyka traci jakikolwiek sens, porównując piszących do sępów dziobiących zwłoki.
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Przed samym szczytem zestawienia melduje się Vincent Gallo
i jego osobista wojna ze słynnym krytykiem. Gdy po pokazie filmu "Brązowy królik
" na festiwalu w Cannes w 2003 roku Roger Ebert
uznał go za najgorszy film w historii imprezy (nie był zresztą odosobniony w negatywnej opinii), Gallo
przeszedł do skrajnego ataku. Nazwał Eberta
"grubą świnią", publicznie ogłosił, że rzuca na niego klątwę (życzył mu raka), a w wypowiedziach porównywał wygląd recenzenta do handlarza niewolnikami. Ebert
zripostował, że jego własna kolonoskopia była bardziej zajmująca niż seans filmu. Później krytyk obejrzał ponownie przemontowaną (i skróconą) wersję obrazu i opublikował kolejną recenzję, w której odniósł się do zmian wprowadzonych przez reżysera - tym razem był już zdecydowanie bardziej przychylny.
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Na samym szczycie rankingu nie mógł się znaleźć nikt inny - bo i nikt inny nie wyzwał krytyków na dosłowny pojedynek. Niemiecki reżyser, sfrustrowany powtarzającymi się negatywnymi recenzjami i zarzucający dziennikarzom, że oceniają jego dzieła bez ich oglądania, w 2006 roku wyzwał swoich najostrzejszych krytyków na oficjalne pojedynki bokserskie w Vancouver. Do ringu weszło czterech przeciwników, wśród nich dziennikarze Jeff Sneider i Chris Alexander, a także twórcy internetowi Richard Kyanka i Nelson Chance Minter (ten ostatni nie był przeciwnikiem twórczości reżysera, po prostu chciał się z nim zmierzyć). Boll
wygrał wszystkie cztery walki. Po wszystkim oświadczył, że zaczął darzyć swoich przeciwników sympatią za odwagę, z jaką przyjęli wyzwanie. Nagrania z pojedynków trafiły do materiałów dodatkowych wydania DVD filmu "Postal
", a większość uczestników walk pojawiła się również w gotowej produkcji. Boll
wciąż nie zjednał sobie krytyków - jego najnowszy film "Citizen Vigilante
" także został zmiażdżony w recenzjach.
Uwe Boll vs. Jeff Sneider - nagranie z pojedynku