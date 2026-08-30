Wiek to tylko liczba. Ci reżyserzy nakręcili filmy w późnym wieku

Reżyseria to zawód, w którym najwyraźniej trudno mówić o wieku emerytalnym. Niektórzy twórcy kończą kariery stosunkowo wcześnie, inni pracują w zasadzie do ostatnich lat życia. W historii kina znajdziemy sporo przykładów reżyserów, którzy stawali za kamerą nawet po osiemdziesiątce. Niektórzy wciąż tworzyli duże produkcje, pracowali z gwiazdami i podejmowali się wymagających tematów - najświeższym przykładem jest Ridley Scott, którego "Gwiazdozbiór Psa" trafił właśnie na ekrany kin.
Oto dziesięciu twórców, którzy wyjątkowo długo nie rozstawali (lub wciąż nie rozstają) się z kamerą. Przy nazwiskach podajemy ich wiek w momencie premiery ich najnowszych (lub ostatnich) filmów.
Martin Scorsese Getty Images © Shannon Finney
nie jest najstarszym reżyserem w tym zestawieniu, ale jego zaangażowanie w pracę robi wrażenie. Gdy w 2023 roku zadebiutował jego "Czas krwawego księżyca
", Scorsese
miał już 80 lat. A bynajmniej nie był to kameralny film, lecz trwający 3,5 godziny kolos. W przygotowaniu jest już kolejny projekt - psychologiczny horror "What Happens at Night
" z Leonardem DiCaprio
i Jennifer Lawrence
. Scorsese
wciąż pojawia się też przed kamerą jako aktor, ostatnio w serialu "Studio
". Można było go też usłyszeć w "Mandalorianie i Grogu
".
Akira Kurosawa Getty Images © Kurita KAKU
nakręcił swój ostatni film w 1993 roku. "Madadayo
" opowiada o emerytowanym profesorze, który pozostaje w kontakcie ze swoimi byłymi studentami. Kurosawa
miał wtedy 83 lata. Był to jego trzydziesty film fabularny i jednocześnie ostatni w karierze. Japoński reżyser nie próbował jednak wracać do rozmachu swoich najsłynniejszych produkcji. "Madadayo
" jest spokojniejszym filmem, skupionym na relacjach między bohaterami. Kurosawa
zmarł w 1998 roku, mając 88 lat.
Ingmar Bergman Getty Images © Li Erben
właściwie zakończył karierę filmową w 1982 roku, po premierze filmu "Fanny i Aleksander
". Wówczas miał zamiar skupić się już na reżyserowaniu sztuk teatralnych. Jak się jednak okazało, nie był to jego ostatni kontakt z kamerą. Stworzył kilka produkcji telewizyjnych, a w 2003 roku, gdy miał 85 lat, zadebiutował wyreżyserowany przez niego film "Saraband
". Film był kontynuacją "Scen z życia małżeńskiego
" z 1974 roku, reżyser wrócił więc do bohaterów, których stworzył trzy dekady wcześniej. Ostatecznie "Saraband
" stał się jego jego ostatnim filmem. Bergman
zmarł w 2007 roku.
Godard Getty Images © Leonardo Cendamo
przez całą karierę lubił eksperymentować z formą i pod koniec życia niewiele się pod tym względem zmieniło. W 2018 roku zaprezentował "Imaginacje
", film złożony między innymi z fragmentów innych dzieł, materiałów archiwalnych i komentarza reżysera. Godard
miał wówczas 87 lat. Film znalazł się w konkursie głównym festiwalu w Cannes
, gdzie otrzymał specjalną Złotą Palmę. "Imaginacje
" okazały się ostatnim pełnometrażowym dziełem Francuza. Godard
zmarł bowiem w 2022 roku, mając 91 lat.
Woody Allen Getty Images © Europa Press News
przez dekady przyzwyczaił widzów do wydawania filmu niemal co rok i w późnym wieku także nie odpuszcza kolejnych projektów. W 2023 roku premierę miała jego pięćdziesiąta fabuła - "Niewierni w Paryżu
". Allen
miał wtedy 87 lat. Był to również jego pierwszy film nakręcony w całości po francusku, z lokalną obsadą ."Niewierni w Paryżu
" pozostaje na razie jego ostatnim zrealizowanym projektem, choć według najnowszych doniesień reżyser przymierza się do realizacji kolejnego filmu - tym razem w Hiszpanii. Póki co nic nie wiadomo na temat obsady.
Getty Images © Kristy Sparow
Ridley Scott
po osiemdziesiątce absolutnie nie zwolnił tempa (a z jego własnych wypowiedzi
wynika zresztą, że nie zamierza przechodzić na emeryturę). W kinach można oglądać jego postapokaliptyczne science fiction "Gwiazdozbiór psa
", a w ostatnich latach Scott
nakręcił m.in. także "Ostatni pojedynek
", "Dom Gucci
" oraz "Napoleona
". Wrócił także do serii "Gladiator
". "Gwiazdozbiór Psa
" jest więc kolejnym już dużym projektem w jego filmografii. I to nie koniec! W przyszłości zobaczymy jego adaptację "Wyspy skarbów", a Scott
mówił i o tym, że chciałby zrealizować trzecią część "Gladiatora
" oraz kolejny film należący do serii "Obcy
", skupiony na Davidzie granym przez Michaela Fassbendera
.
Roman Polański Getty Images © Nur Photos
wszedł na plan filmu "The Palace
" w wieku 88 lat, ale zanim produkcja zadebiutowała na festiwalu w Wenecji, reżyser skończył dziewięćdziesiątkę. W obsadzie znaleźli się m.in. Mickey Rourke
, John Cleese
, Fanny Ardant
i Oliver Masucci
. Film zebrał chłodne recenzje (delikatnie mówiąc), ale sama realizacja tego projektu w tym wieku dobrze pokazuje reżyserską długowieczność Polańskiego
, którego kariera zaczynała się jeszcze w latach 60. od "Noża w wodzie
". Okaże się, czy 93-letni dziś Polański
jeszcze stanie za kamerą.
Andrzej Wajda Getty Images © Sean Gallup
przez kilka dekad należał do najbardziej aktywnych polskich reżyserów. Także w XXI wieku tworzył regularnie, dając widzom m.in. "Tatarak
", "Katyń
" i "Wałęsę. Człowieka z nadziei
". Jego ostatnim filmem były "Powidoki
" z 2016 roku, opowiadające o malarzu Władysławie Strzemińskim, którego zagrał Bogusław Linda
. Reżyser zmarł jeszcze przed polską kinową premierą filmu (ale już po festiwalowej - na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie pokazywany był w sekcji "Mistrzowie").
Clint Eastwood Getty Images © Prince Williams
ustanowił imponujący wynik. W 2024 roku premierę miał "Przysięgły nr 2
", jego czterdziesty film jako reżysera. Eastwood
miał wtedy 94 lata. Film z Nicholasem Houltem
zadebiutował ponad 50 lat po pełnometrażowym reżyserskim debiucie Eastwooda
(którym było "Zagraj dla mnie Misty
"). Dobrze przyjęta produkcja zamknęła karierę twórcy - w czerwcu tego roku jego syn zdradził, że Eastwood
przeszedł na emeryturę. Jako aktora ostatni raz widzieliśmy go nieco wcześniej, bo w "Cry Macho
" z 2021 roku.
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Pierwsze miejsce nie może należeć do nikogo innego. Portugalski reżyser Manoel de Oliveira
rozpoczął karierę w 1931 roku, kiedy kino nieme nie należało jeszcze do przeszłości, a wspominany w poprzednim punkcie Clint Eastwood
miał… roczek. Oliveira
pracował przez kolejne dekady i właściwie nigdy nie wyznaczył sobie momentu przejścia na emeryturę. Choć ostatni pełny metraż zrealizował w 2012 roku, nie był to jego ostatni ukończony projekt - w 2014 roku, mając 105 lat, zrealizował bowiem krótkometrażowy film "Starzec z Restelo
". Rok później zmarł w wieku 106 lat. Od pierwszego do ostatniego filmu w jego karierze minęły 83 lata! Czy ktoś z żyjących twórców na tej liście będzie w stanie mu dorównać? Czas pokaże.
"Gwiazdozbiór psa" - zwiastun filmu Ridleya Scotta