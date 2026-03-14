Zaskoczeni? Przy tych słynnych zagranicznych filmach pracowali Polacy
Zaskoczeni? Przy tych słynnych zagranicznych filmach pracowali Polacy

Od wczoraj w kinach możemy oglądać film "Testament Ann Lee" ze znakomitą rolą Amandy Seyfried. Warto zauważyć, że za kostiumy w tej produkcji odpowiedzialna jest Polka - Małgorzata Karpiuk, która wcześniej pracowała m.in. przy "Strefie interesów".

Z okazji premiery "Testamentu Ann Lee" przyglądamy się popularnym filmom, przy których tworzeniu brali udział Polacy. Nie ma tutaj oczywistych typów, takich jak dzieła będące efektem współpracy Janusza Kamińskiego ze Stevenem Spielbergiem, czy koprodukcje w stylu wspomnianej "Strefy interesów". Stawiamy na tytuły, przy których udział Polaków może okazać się w większości zaskoczeniem. Czy tak będzie? Sprawdźcie sami.

Kolejność według liczby głosów użytkowników na Filmwebie.

Słynne filmy, przy których pracowali Polacy


"Wartość sentymentalna" to jeden z najbardziej cenionych filmów tego sezonu nagród (przez niektórych krytyków określany jako najlepsza tegoroczna produkcja). Ujmująca opowieść Joachima Triera o rodzinie, traumach i relacji między sztuką i życiem być może nie byłaby tak emocjonalna, gdyby nie wspaniała, subtelna muzyka Hani Rani. Polska kompozytorka idealnie podkreśla melancholijny, intymny ton całej opowieści. Gdy słucha się jej w oderwaniu od obrazu, trudno nie mieć przed oczami emocji wypisanych na twarzach Renaty Reinsve czy Stellana Skarsgårda. Zasłużona Europejska Nagroda Filmowa.


"Hamnet" to film, przy którym pracowało wielu Polaków (Jessie Buckley po zdobyciu Złotego Globu opowiadała nawet, że miała okazję zjeść zupę przygotowaną przez jednego z nich). Wśród nich był operator Łukasz Żal, który zachwycił swoją pracą już przy okazji m.in. "Strefy interesów" czy "Zimnej wojny". Swoim najnowszym dokonaniem po raz kolejny udowodnił, że potrafi przekształcać przestrzeń filmową w prawdziwie malarską opowieść. Każde ujęcie, każdy kadr są starannie przemyślane pod kątem światła i kompozycji, co sprawia, że film zachwyca zarówno wizualnie, jak i emocjonalnie.


Małgosia Turzańska jest w tym roku nominowana do Oscara za swoją pracę przy "Hamnecie", zaś w Hollywood pracuje już od lat, i to przy głośnych tytułach. To właśnie ona stworzyła kostiumy m.in. dla bohaterów "Stranger Things". Wśród jej dokonań znajduje się też "X", pierwsza część trylogii Ti Westa. Dzięki temu świetnie zrealizowanemu horrorowi Polka mogła przygotować kostiumy m.in. dla Mii Goth oraz Jenny Ortegi, stając się istotnym elementem tego, że film doskonale oddaje klimat lat 70. Z Westem Turzańska współpracowała także przy drugim filmie trylogii, "Pearl", gdzie z kolei mogła sprawdzić się jako autorka strojów z lat 50.


O "Rayu" pamięta się dziś głównie ze względu na nagrodzoną Oscarem rolę Jamiego Foxxa, ale warto zwrócić uwagę, że za zdjęcia do tej skądinąd udanej biografii odpowiedzialny był Paweł Edelman. I wyszło mu to świetnie - polski operator z powodzeniem oddał na ekranie zarówno blask scen koncertowych, jak i intymność prywatnego życia artysty.


Dariusz Wolski jako operator najbardziej kojarzy się prawdopodobnie z "Piratami z Karaibów", jednak w swojej filmografii ma także inne popularne i cenione tytuły - współpracował m.in. z Ridleyem Scottem, Timem Burtonem oraz Robertem Zemeckisem. Jednym z jego pierwszych hollywoodzkich dokonań były zdjęcia do "Kruka" Alexa Proyasa. Wolski za pomocą oświetlenia podkreślał mroczną scenerię i nadawał niemal nadprzyrodzoną aurę bohaterowi granemu przez Brandona Lee (który niestety zginął na planie). Korzystał też z makiet i zbliżeń, aby ukryć ograniczenia scenografii. W efekcie stworzył oprawę wizualną, która stała się jednym z najbardziej pamiętnych elementów tej kultowej produkcji z lat 90.


W komentarzach dotyczących tej odsłony przygód Spider-Mana przewijają się uwagi o tym, jak dobrze na ekranie został oddany kostium Mysterio. Tym bardziej cieszy, że za stroje odpowiedzialna była Polka. Anna Biedrzycka-Sheppard to kostiumolożka, która trzykrotnie w swojej karierze była nominowana do Oscara (za "Listę Schindlera", "Pianistę" oraz "Czarownicę"). Dwa razy miała też okazję projektować stroje do filmów z kinowego uniwersum Marvela - po raz pierwszy do "Kapitana Ameryki: Pierwszego starcia", a po latach ponownie właśnie przy okazji "Spider-Mana: Daleko od domu", udanej części przygód Petera Parkera, który tym razem wyrusza z klasą na wycieczkę po Europie.


Niewykluczone, że gdy myślimy o polskich kompozytorach w Hollywood, jako pierwszy przychodzi do głowy Jan A.P. Kaczmarek, laureat Oscara za ścieżkę dźwiękową do "Marzyciela". Nie zapominajmy jednak, że karierę za oceanem od lat prowadzi także Abel Korzeniowski. Trzymające w napięciu "Zwierzęta nocy" wiele zyskują na jego muzyce - idealnie współgra ona z akcją oraz psychologiczną głębią postaci, podkreślając emocjonalny wymiar opowieści.


Allan Starski to scenograf, który miał w swojej karierze okazję współpracować m.in. z Andrzejem Wajdą, Romanem Polańskim i Stevenem Spielbergiem - z tym ostatnim przy "Liście Schindlera", za którą Starski został zresztą nagrodzony Oscarem. W swojej filmografii ma także produkcję znacznie lżejszą, a przy tym kultową - komedię "EuroTrip". Fabuła o grupie Amerykanów podróżujących po Europie jest tylko pretekstem do żartów z kulturowych stereotypów oraz dość przaśnych gagów (dla samego Starskiego był pewnie oddechem po "Pianiście"), ale film z całą pewnością do dziś ma grono wiernych fanów.


Andrzej Sekuła ma w swojej filmografii film iście legendarny - "Pulp Fiction" Quentina Tarantino. Pięć lat później polski operator wziął udział w tworzeniu innej kultowej pozycji - "American Psycho" w reżyserii Mary Harron. Sekuła za pomocą precyzyjnie skomponowanych kadrów podkreśla pustkę świata Patricka Batemana, bohatera granego wybornie przez Christiana Bale’a. Dominują tu sterylne wnętrza i geometryczne kompozycje, które idealnie oddają obsesję Batemana na punkcie perfekcji. Dzięki temu zdjęcia Sekuły stają się ważnym elementem budowania psychologicznego portretu bohatera.


"Zakonowi Feniksa" nie można odmówić popularności, choć nie jest wymieniany wśród najlepszych części serii. Film Davida Yatesa jest dla nas jednak o tyle wyjątkowy, że za zdjęcia odpowiedzialny był Sławomir Idziak - operator, który od lat tworzy w Hollywood i współpracował m.in. z Ridleyem Scottem. Jego surowy styl wpisuje się w wizję Yatesa, który w piątej części przygód młodego czarodzieja wprowadza trochę mroku, podkreślając niepokój w świecie magii i dojrzewanie głównych bohaterów. Idziak świetnie poradził sobie także ze scenami akcji - pojedynek Voldemorta i Dumbledore'a to jedna z najbardziej pamiętnych sekwencji całego cyklu.


Wiedzieliście, że przy tych filmach pracowali Polacy? Czyja praca zrobiła na was największe wrażenie? Zapraszamy do komentowania!

Powiązane artykuły Testament Ann Lee

Testament Ann Lee  (2025)

Módlcie się! Ruszyły zdjęcia do "Egzorcysty"

Serialowy prequel cyklu "Piątek trzynastego" na zdjęciach

Kto zgarnie Oscara? Ogłaszamy wyniki Ankiety Oscarowej

Złote Maliny 2026: "Wojna światów" wielkim "zwycięzcą"

Ze statku kosmitów w kowbojskie siodło. Spielberg nakręci western

EFEKT WAJDY: jakim nauczycielem był Andrzej Wajda?

100.. i 1 dni do matury? Ekipa szykuje kontynuację kinowego hitu

