Newsy Fatality! Te postaci z "Mortal Kombat" są uwielbiane przez graczy i widzów
Rankingi

Fatality! Te postaci z "Mortal Kombat" są uwielbiane przez graczy i widzów

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/TOP+10%3A+Ulubione+postaci+z+%22Mortal+Kombat%22.+Johnny+Cage%2C+Raiden%2C+Scorpion%2C+Sub-Zero+i+inni-166425
Fatality! Te postaci z &quot;Mortal Kombat&quot; są uwielbiane przez graczy i widzów
Mortal Kombat to nie tyle seria gier wideo i filmów, co cały fenomen kulturowy, który od 1992 roku jest nieodłącznym elementem gatunku bijatyk. Graczy (i widzów) do serii przyciągają nie tylko słynne fatalities czy kultowe cytaty, lecz także plejada barwnych i charyzmatycznych postaci. Każdy z nas ma swojego faworyta - kogoś, czyim stylem walki włada najlepiej lub czyja historia najbardziej chwyta za serce. Z okazji premiery "Mortal Kombat II" przedstawiamy nasz ranking ulubionych postaci z serii.



W grach Sonya jest oficerem Sił Specjalnych, której życie kręci się wokół ścigania Kano i ochrony wymiaru. Bridgette Wilson w 1995 roku pokazała ją jako twardą, profesjonalną agentkę, która potrafi pokonać wrogów własnym sprytem (i absolutnie nie jest zdziwiona niczym, co staje na jej drodze podczas turnieju). Wersja z 2021 roku, zagrana przez Jessicę McNamee, to zdeterminowaną postać, która mimo początkowego braku nadludzkich mocy, wywalczyła swoje miejsce wśród bogów i ninja. Kobieca siła w pełni!

9. Goro


Czteroręki książę Shokan przez 500 lat był niepokonanym mistrzem turnieju i swoistym murem, którego nie potrafił przebić żaden śmiertelnik. Twócy adaptacji z 1995 roku powołali go do życia za pomocą efektów praktycznych (które, choć nie idealne, były najlepszym VFX w filmie; na Reptile’a spuśćmy zasłonę milczenia). Wersja z 2021 roku postawiła już na cyfrowe CGI, pokazując Goro jako bestię o niszczycielskiej sile, zdolną miażdżyć przeciwników samą masą. Tam jednak jego rola była znacznie mniejsza. Nie zmienia to faktu, że już sam jego wygląd czyni go jedną z najbardziej pamiętnych postaci całej serii.



Moralny kompas serii. W sadze gier Raiden od niepamiętnych czasów jest protektorem Ziemi i robi wszystko, by uchroniić nasz świat przed zagładą. W filmie z 1995 roku zagrał go Christopher Lambert, który niewątpliwie podszedł do swojej postaci z dużym luzem (jego śmiech rozbraja lepiej niż jakikolwiek cios). To w ekranizacji z 2021 roku zobaczyliśmy jego bardziej zdystansowane, surowe oblicze, skupione na poszukiwaniu nowych czempionów.



Jako mnich Shaolin Liu Kang reprezentuje dyscyplinę i czystość serca, co w grach doprowadziło go do ostatecznego zwycięstwa w turniejach, a w najnowszych odsłonach nawet do boskości. Robin Shou w 1995 roku stworzył prawdopodobnie najlepszą aktorską interpretację tej postaci, pokazując Liu Kanga jako człowieka gnanego pragnieniem zemsty za śmierć brata i popisując się stylem walki kojarzącym się z wyczynami Bruce’a Lee. Miał okazję powtórzyć tę rolę we wspominanym wyżej niesławnym sequelu. W filmie z 2021 roku rolę Kanga przejął Ludi Lin, który przedstawił go jako doświadczonego wojownika.



Podstępny czarnoksiężnik (w grach posługujący się m.in. zmiennokształtnością) jest charyzmatycznym złoczyńcą, który zapisał się w popkulturze dzięki kreacji Cary-Hiroyukiego Tagawy z 1995 roku - była zresztą na tyle charakterystyczna, że późniejsze gry czerpały z jego wizerunku. Co ciekawe, Tagawa wystąpił też w ekranizacji innej legendarnej bijatyki, konkretnie w "Tekkenie", gdzie zagrał Heihachiego Mishimę. W filmie z 2021 roku w Tsunga wcielił się Chin Han, który zaprezentował go jako mrocznego imperatora działającego z cienia. Myślę jednak, że każdy będzie brał jako podstawę interpretację z filmu Paula W.S. Andersona.



W grach Kitana przez wieki służyła Shao Kahnowi jako jego przybrana córka, zanim odkryła prawdę o swoich korzeniach i zamordowanym ojcu. W kultowym "Mortal Kombat" z 1995 roku pojawiła się na ekranie w interpretacji Talisy Soto - napisano ją tam jako postać, której rolą jest pomoc głównym bohaterom (Soto powtórzyła rolę w niesławnym sequelu "Mortal Kombat 2: Unicestwienie", o którym chyba woleliby zapomnieć wszyscy, którzy są z nim powiązani). W "Mortal Kombat" z 2021 roku Kitana nie pojawiła się osobiście, ale fani mogli dostrzec charakterystyczny stalowy wachlarz - broń, która w grach potrafi ciąć przeciwników z zabójczą precyzją. W nowej części bohaterkę zagra Adeline Rudolph.

4. Kano


W grach Kano jest najemnikiem z cybernetycznym okiem, który sprzeda każdego za odpowiednią cenę. To właśnie filmy miały ogromny wpływ na jego rozwój - rola Trevora Goddarda z 1995 roku była na tyle charakterystyczna, że twórcy gier zmienili narodowość Kano na australijską. W 2021 roku (gdzie zagrał go Josh Lawson) kradnie dla siebie ekran nawet w większym stopniu - aktor wyraźnie znakomicie się bawi, gdy może się powściekać i poprzeklinać.



To postać, która do brutalnego świata "Mortal Kombat" wnosi sporą dozę lekkości. Cage zadebiutował w grach jako gwiazdor kina akcji chcący udowodnić swoją wartość, ale z czasem dojrzał, stając się jednym z najbardziej oddanych obrońców Ziemi i ojcem Cassie Cage. Filmowa wersja z lat 90. (w interpretacji Lindena Ashby’ego) była z jednej strony comic reliefem, z drugiej - bohaterem, który faktycznie umiał walczyć i dał widzom dwa pamiętne starcia (Goro popełnił błąd, gdy zniszczył jego okulary!). W "Mortal Kombat II" postać tę gra Karl Urban, a recenzje zgodnie twierdzą, że aktor jest jednym z najjaśniejszych punków tej produkcji.



W grach Bi-Han, pierwszy Sub-Zero, był bezwzględnym zabójcą, który po śmierci odrodził się jako mroczny Noob Saibot, podczas gdy jego brat, Kuai Liang, przywdział błękit, by oczyścić imię klanu Lin Kuei i stać się sojusznikiem Ziemi. Film z 1995 roku potraktował go dość powierzchownie (tak jak i Scorpiona) - jako lodowego wojownika pod komendą czarnoksiężnika - ale wersja z 2021 roku uczyniła z niego realne zagrożenie. Joe Taslim wykreował Bi-Hana jako sadystycznego, chłodnego (a jakże!) i niemal niepokonanego łowcę, stanowiącego idealnego przeciwnika dla Scorpiona.



W świecie gier Hanzo Hasashi jest nieumarłym upiorem, który powrócił z Czeluści, by pomścić swój klan Shirai Ryu i zamordowaną rodzinę. Jak już nadmieniłem, w filmie z 1995 roku nie był rozbudowaną postacią - jego rola ograniczyła się do tego, że ma wyglądać i walczyć (jego starcie z Johnnym jest zresztą wyjątkowo pamiętne). Co innego w ekranizacji z 2021 - tam zobaczyliśmy go jako kochającego ojca i mistrza miecza w feudalnej Japonii, co nadało jego historii głębszy wymiar (nie zaszkodził też na pewno fakt obsadzenia w tej roli niesamowicie charyzmatycznego Hiroyukiego Sanady). W obu interpretacjach mogliśmy za to usłyszeć kultowe "Get over here!", co na pewno ucieszyło fanów cyklu.

Którego z tych bohaterów lubicie najbardziej?

"Mortal Kombat II" - zwiastun



Powiązane artykuły Mortal Kombat II

Zobacz wszystkie artykuły

Mortal Kombat  (2021)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat  (1995)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat II  (2026)

 Mortal Kombat II

Mortal Kombat 2: Unicestwienie  (1997)

 Mortal Kombat 2: Unicestwienie

Najnowsze Newsy

"Outlander" spotyka "Grę o Tron" w nowej książce Ilony Andrews

Filmy

Kto nakręci dla DC "Bane'a i Deathstroke'a"? Jest kandydat

2 komentarze
Filmy

Gerard Butler uratuje finały mistrzostw świata w piłce nożnej

Filmy

Ile zarobiły gwiazdy "Diabeł ubiera się u Prady 2"? Te kwoty robią wrażenie

3 komentarze
Filmy

"Whiplash" w świecie kolarstwa? W obsadzie Natalie Portman

5 komentarzy
Inne Seriale

Tak świat świętuje 100 lat Davida Attenborough

9 komentarzy
Gry

PlayStation: Więcej, lepiej, szybciej. Dzięki AI

9 komentarzy