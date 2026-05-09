Fatality! Te postaci z "Mortal Kombat" są uwielbiane przez graczy i widzów

Mortal Kombat to nie tyle seria gier wideo i filmów, co cały fenomen kulturowy, który od 1992 roku jest nieodłącznym elementem gatunku bijatyk. Graczy (i widzów) do serii przyciągają nie tylko słynne fatalities czy kultowe cytaty, lecz także plejada barwnych i charyzmatycznych postaci. Każdy z nas ma swojego faworyta - kogoś, czyim stylem walki włada najlepiej lub czyja historia najbardziej chwyta za serce. Z okazji premiery "Mortal Kombat II" przedstawiamy nasz ranking ulubionych postaci z serii.
W grach Sonya
jest oficerem Sił Specjalnych, której życie kręci się wokół ścigania Kano
i ochrony wymiaru. Bridgette Wilson
w 1995 roku pokazała ją jako twardą, profesjonalną agentkę, która potrafi pokonać wrogów własnym sprytem (i absolutnie nie jest zdziwiona niczym, co staje na jej drodze podczas turnieju). Wersja z 2021 roku, zagrana przez Jessicę McNamee
, to zdeterminowaną postać, która mimo początkowego braku nadludzkich mocy, wywalczyła swoje miejsce wśród bogów i ninja. Kobieca siła w pełni!
Czteroręki książę Shokan przez 500 lat był niepokonanym mistrzem turnieju i swoistym murem, którego nie potrafił przebić żaden śmiertelnik. Twócy adaptacji z 1995 roku powołali go do życia za pomocą efektów praktycznych (które, choć nie idealne, były najlepszym VFX w filmie; na Reptile’a spuśćmy zasłonę milczenia). Wersja z 2021 roku postawiła już na cyfrowe CGI, pokazując Goro
jako bestię o niszczycielskiej sile, zdolną miażdżyć przeciwników samą masą. Tam jednak jego rola była znacznie mniejsza. Nie zmienia to faktu, że już sam jego wygląd czyni go jedną z najbardziej pamiętnych postaci całej serii.
Moralny kompas serii. W sadze gier Raiden
od niepamiętnych czasów jest protektorem Ziemi i robi wszystko, by uchroniić nasz świat przed zagładą. W filmie z 1995 roku zagrał go Christopher Lambert
, który niewątpliwie podszedł do swojej postaci z dużym luzem (jego śmiech rozbraja lepiej niż jakikolwiek cios). To w ekranizacji z 2021 roku zobaczyliśmy jego bardziej zdystansowane, surowe oblicze, skupione na poszukiwaniu nowych czempionów.
Jako mnich Shaolin Liu Kang
reprezentuje dyscyplinę i czystość serca, co w grach doprowadziło go do ostatecznego zwycięstwa w turniejach, a w najnowszych odsłonach nawet do boskości. Robin Shou
w 1995 roku stworzył prawdopodobnie najlepszą aktorską interpretację tej postaci, pokazując Liu Kanga
jako człowieka gnanego pragnieniem zemsty za śmierć brata i popisując się stylem walki kojarzącym się z wyczynami Bruce’a Lee
. Miał okazję powtórzyć tę rolę we wspominanym wyżej niesławnym sequelu. W filmie z 2021 roku rolę Kanga
przejął Ludi Lin
, który przedstawił go jako doświadczonego wojownika.
Podstępny czarnoksiężnik (w grach posługujący się m.in. zmiennokształtnością) jest charyzmatycznym złoczyńcą, który zapisał się w popkulturze dzięki kreacji Cary-Hiroyukiego Tagawy
z 1995 roku - była zresztą na tyle charakterystyczna, że późniejsze gry czerpały z jego wizerunku. Co ciekawe, Tagawa
wystąpił też w ekranizacji innej legendarnej bijatyki, konkretnie w "Tekkenie
", gdzie zagrał Heihachiego Mishimę. W filmie z 2021 roku w Tsunga wcielił się Chin Han
, który zaprezentował go jako mrocznego imperatora działającego z cienia. Myślę jednak, że każdy będzie brał jako podstawę interpretację z filmu Paula W.S. Andersona.
W grach Kitana
przez wieki służyła Shao Kahnowi
jako jego przybrana córka, zanim odkryła prawdę o swoich korzeniach i zamordowanym ojcu. W kultowym "Mortal Kombat
" z 1995 roku pojawiła się na ekranie w interpretacji Talisy Soto
- napisano ją tam jako postać, której rolą jest pomoc głównym bohaterom (Soto
powtórzyła rolę w niesławnym sequelu "Mortal Kombat 2: Unicestwienie
", o którym chyba woleliby zapomnieć wszyscy, którzy są z nim powiązani). W "Mortal Kombat
" z 2021 roku Kitana
nie pojawiła się osobiście, ale fani mogli dostrzec charakterystyczny stalowy wachlarz - broń, która w grach potrafi ciąć przeciwników z zabójczą precyzją. W nowej części bohaterkę zagra Adeline Rudolph
.
W grach Kano
jest najemnikiem z cybernetycznym okiem, który sprzeda każdego za odpowiednią cenę. To właśnie filmy miały ogromny wpływ na jego rozwój - rola Trevora Goddarda
z 1995 roku była na tyle charakterystyczna, że twórcy gier zmienili narodowość Kano
na australijską. W 2021 roku (gdzie zagrał go Josh Lawson
) kradnie dla siebie ekran nawet w większym stopniu - aktor wyraźnie znakomicie się bawi, gdy może się powściekać i poprzeklinać.
To postać, która do brutalnego świata "Mortal Kombat
" wnosi sporą dozę lekkości. Cage
zadebiutował w grach jako gwiazdor kina akcji chcący udowodnić swoją wartość, ale z czasem dojrzał, stając się jednym z najbardziej oddanych obrońców Ziemi i ojcem Cassie Cage
. Filmowa wersja z lat 90. (w interpretacji Lindena Ashby’ego
) była z jednej strony comic reliefem, z drugiej - bohaterem, który faktycznie umiał walczyć i dał widzom dwa pamiętne starcia (Goro popełnił błąd, gdy zniszczył jego okulary!). W "Mortal Kombat II
" postać tę gra Karl Urban
, a recenzje zgodnie twierdzą, że aktor jest jednym z najjaśniejszych punków tej produkcji.
W grach Bi-Han, pierwszy Sub-Zero
, był bezwzględnym zabójcą, który po śmierci odrodził się jako mroczny Noob Saibot, podczas gdy jego brat, Kuai Liang, przywdział błękit, by oczyścić imię klanu Lin Kuei i stać się sojusznikiem Ziemi. Film z 1995 roku potraktował go dość powierzchownie (tak jak i Scorpiona
) - jako lodowego wojownika pod komendą czarnoksiężnika - ale wersja z 2021 roku uczyniła z niego realne zagrożenie. Joe Taslim
wykreował Bi-Hana jako sadystycznego, chłodnego (a jakże!) i niemal niepokonanego łowcę, stanowiącego idealnego przeciwnika dla Scorpiona
.
W świecie gier Hanzo Hasashi jest nieumarłym upiorem, który powrócił z Czeluści, by pomścić swój klan Shirai Ryu i zamordowaną rodzinę. Jak już nadmieniłem, w filmie z 1995 roku nie był rozbudowaną postacią - jego rola ograniczyła się do tego, że ma wyglądać i walczyć (jego starcie z Johnnym
jest zresztą wyjątkowo pamiętne). Co innego w ekranizacji z 2021 - tam zobaczyliśmy go jako kochającego ojca i mistrza miecza w feudalnej Japonii, co nadało jego historii głębszy wymiar (nie zaszkodził też na pewno fakt obsadzenia w tej roli niesamowicie charyzmatycznego Hiroyukiego Sanady
). W obu interpretacjach mogliśmy za to usłyszeć kultowe "Get over here!", co na pewno ucieszyło fanów cyklu.
Którego z tych bohaterów lubicie najbardziej?
"Mortal Kombat II" - zwiastun