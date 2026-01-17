10 młodych polskich aktorek i aktorów, do których będzie należał rok 2026

Każdy nowy rok w kinie pozwala na odkrycia, wśród tytułów na ekranie i ich twórców. W tym zestawieniu chcemy przewidzieć, jacy młodzi polscy aktorzy, którzy stoją u progu rozwoju, eksplodują talentem, robiąc kolejny poważny krok w kierunku kariery pełnej sukcesów. Nie mając do dyspozycji pełnego kalendarza rodzimych premier, patrzymy na ich dotychczasowe dokonania. Ci, którzy na różne sposoby zwrócili naszą uwagę w 2025, mogą więc liczyć na uwzględnienie w dziesiątce. Oto najjaśniej świecące młode gwiazdy srebrnego ekranu znad Wisły.
10 aktorów i aktorek, których kariery nabiorą tempa w 2026 roku
Ma za sobą role w filmach "Ostatni komers
", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
", "Napad
" i "Lany poniedziałek
" czy w serialach "Informacja zwrotna
", "Rojst
". Dla Nel Kaczmarek
otworzyła się droga ku paśmie karierowych sukcesów. Pierwszy krok postawiła za sprawą roli w "Utracie równowagi
". Na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" otrzymała nagrodę za aktorskie odkrycie. Wybór uzasadniono, przyznając laur za "kreację aktorską, która wymagała wgryzienia się w temat aż do bólu. Która trzyma widza w napięciu od pierwszej chwili pojawienia się na ekranie i pozostaje w pamięci długo po zakończeniu seansu". Zachwyty nad rolą Mai przeniosły się na kolejne ważne wydarzenie na filmowej mapie Polski. Z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Kaczmarek
wróciła z Wyróżnieniem Jury. Po takim paśmie sukcesów warto patrzeć też na jej nadchodzące projekty.
Pierwsza w tym zestawieniu nominowana do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego miała już okazję pokazać się szerokiej publiczności w odcinkach znanych seriali. Produkcje TVP "Polowanie na ćmy
", "Dom pod Dwoma Orłami
", "Krew z krwi
", a także "Gang Zielonej Rękawiczk
"od Netfliksa nie są jednak jedynymi tytułami, w których można oglądać Rzepę
. Sam 2025 był wypełniony karierowymi sukcesami. Aktorka wystąpiła m.in. w głośnym musicalu od Quebonafide
"Północ Południe
" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Emi Buchwald
. Drugi projekt przyniósł nie tylko wymienioną nominację do najważniejszego wyróżnienia dla młodych polskich aktorów, ale także nagrodę na Festiwalu w Gdyni – za "pełnowymiarową postać stworzoną minimalistycznymi środkami", ogłoszono w uzasadnieniu.
Laureatka nagrody dla najlepszej aktorki na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ma już za sobą niemały dorobek twórczy. Jej pierwsze rozpoznawalne role przypadły na produkcje telewizyjne: "Klangor
", "Chyłka
", "Warszawianka
", "Powrót
" i "Brokat
". Nim wystąpiła w wyróżnionej roli Agaty, niewidomej dziewczyny, która zakochuje się z wzajemnością w wziętym fotografie, miała swój udział w innej produkcji nagrodzonej na najważniejszym rodzimym festiwalu. Mogliśmy oglądać ją jako pocztylionkę u boku Jacka Braciaka
w "Kosie
" Pawła Maślony
, produkcji historycznej obsypanej deszczem statuetek w 2023. Kolejnym projektem w karierze aktorki był "Zamach na papieża
" Władysława Pasikowskiego
. Giegżno
miała okazję wcielić się w córkę "Bruna", głównego bohatera zagranego przez Bogusława Lindę
. Obecnie pojawia się w kolejnych odcinkach serialu "M jak miłość
". Kolejne laury zdobywane mimo młodego wieku zwracają uwagę, że trzeba śledzić dalszy rozwój tej obiecującej kariery.
Urodzony w 1996 roku aktor miał okazję wystąpić w dwóch niezwykle popularnych serialach ostatnich lat. Widzowie poznali go jako Stomila, jednego z głównych postaci w "Emigracji XD
" i "Edukacji XD", adaptacji prozy Malcolma XD
. Dodatkowo wcielił się w syna Jana Pawła (Bartłomiej Topa
) w hicie Netfliksa "1670
". Na koncie ma też produkcję międzynarodową "Disco Boy
" z Franzem Rogowskim
w roli głównej. Do CV może wpisać pokazywane na festiwalach: "LARP. Miłość, trolle i inne questy
", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa
", "Innego końca nie będzie
", "Imago
", "Kos
", "Capo
", "Freestyle
", "Hiacynt
", "Zaprawdę Hitler umarł
". W 2025 pojawił się też w serialu "Zatoka szpiegów
". Choć dotąd nie otrzymał indywidualnych nagród w świecie filmu, już niejednokrotnie udowodnił swój talent, zarówno jako aktor dramatyczny, jak i komediowy. Z niecierpliwością czekamy na jego kolejne projekty.
W drugim sezonie "1670
" rolę Stanisława Adamczewskiego przejął Filip Zaręba
, i podobnie jak pierwszy odtwórca tej postaci podbił ekran. Aktor jest na samym początku swojej ścieżki – dotąd grał w etiudach lub epizody w dłuższych produkcjach – ale jednym spektakularnym pokazem swoich umiejętności rozbudził widzowskie apetyty na więcej. Zagrał też w innej komediowej produkcji. W filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" wcielił się w rolę głównego bohatera Sergiusza – niezrozumianego przez otoczenie nastolatka z liceum, zakochanego w nowej uczennicy i fantastyce. Te dwa znaczące występy każą malować przyszłość aktora w najjaśniejszych barwach. Czekamy na więcej.
Choć edukację aktorską ukończył dopiero w 2024 roku, Deklewa
pokazał się na ekranach w kilku znaczących projektach. Udało mu się zagrać w produkcjach, które składały się w większości z młodej obsady. W serialach "Absolutni debiutanci
" i "#BringBackAlice
" zdecydowanie wyróżniał się z tła, i tak też pracował na srebrnym ekranie. W "Światłoczułej
" wcielił się w postać Igora, jednego z podopiecznych Agaty (Matylda Giegżno
). W kinach mogliśmy oglądać go w "Rzeczach niezbędnych
", "Idź pod prąd
" i kolejnym horrorze Bartosza M. Kowalskiego
"13 dni do wakacji
". Jako posterunkowy Karol Mauer pojawił się też w serialu Disney+ "Breslau
". W tym roku otrzymał najważniejszą nominację dla najświeższego pokolenia aktorów – do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, za rolę w czekającym na ogólnopolską premierę "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
".
Można powiedzieć, że wśród aktorów i aktorek z tej listy Ignacy Liss
najodważniej puka do drzwi sławy. Jego bogaty dorobek, na który składają się m.in. seriale "Lepsza połowa
", "Osiecka
", "Warszawianka
", "Otwórz oczy
", "Teściowie
" i "Sortownia
", a także filmy "Znachor
", "Idź pod prąd
", "Fanfik
", "Zadra
", "Marzec ’68
" i "Zieja
", stawia go w rzędzie najbardziej wziętych aktorów młodego pokolenia. Występ w programie Amazon Prime LOL: Kto się śmieje ostatni
potwierdził jego umiejętności w rozśmieszeniu na ekranie. Rola fotografa Roberta w filmie Tadeusza Śliwy
"Światłoczuła
" to najlepsze potwierdzenie, że mamy do czynienia z rozwijającym się talentem, którego pełnych możliwości jeszcze nie poznaliśmy.
Trójkę nominowanych do Nagrody im. Cybulskiego, dzielących ekran w "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" dopełnia Izabella Dudziak
. Aktorka dotąd pojawiała się głównie w etiudach szkolnych, lecz ma też za sobą epizody w filmach "Jakoś to będzie
", "Wesele
", "Norwegian Dream
". Widzowie mogą znać ją z seriali produkcji Netfliksa: "Aniela
" i "Forst
". Oprócz roli Nastki, która ustawiła ją w szeregu młodych obiecujących aktorów i aktorek, wrażenie robią też jej nadchodzące projekty. Aktorka zagra jedną z pierwszoplanowych ról w "Powiedz mi, co czujesz
", nowym dziele Łukasza Rondudy
, znajdującym się w programie 55. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie. Z kolei w 2027 na srebrny ekran ze swoim nowym filmem ma wrócić Jagoda Szelc
. W ekranizacji powieści autorstwa Małgorzaty Lebdy pt. "Łakome
" Dudziak
zagra rolę główną. Premiery obu projektów będą wyczekiwanymi wydarzeniami, także ze względu na kolejne występy aktorki.
Zwiastun filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Aktorka po raz pierwszy pojawiła się na ekranach we "Wszystkich naszych strachach
" Łukasza Rondudy
i Łukasza Gutta
. Jej CV uzupełniają: "Followers. Odpalaj lajwa
", serial "Królowa
", "Święta inaczej
", "Masz ci los!
", "Fanfik
", trzeci sezon "Belfra
", "Idź pod prąd
", "Langer
" czy "Wujek Foliarz
". Aktorka performatywna, teatralna, twórczyni muzyki elektronicznej z każdym występem udowadnia, że ze względu na swoją wszechstronność warto czekać na jej kolejne występy. W 2026 zobaczymy ją na ekranach w "Królu dopalaczy
", szalonej biografii z Tomaszem Włosokiem
w roli głównej, oraz w "Opi
", szalenie interesującym projekcie łączącym elementy folk horroru z dramatu o rodzinnych relacjach. Również ze względu na gatunkowy rozstrzał między tymi dwiema propozycjami, jesteśmy ciekawi, jak poradzi sobie w nich Kruszczyńska
.
Występująca pod takim pseudonimem Natalia Pitry
występowała już w serialu Netfliksa "Otwórz oczy
" (2021), a także jako Mycha w filmie "Apokawixa
" (2022) Xawerego Żuławskiego
. Przy okazji premiery "Anieli
", komedio dramatu z Małgorzatą Kożuchowską
, zaczęła występować pod nowym imieniem. Widzowie oglądający te wymienione produkcje są zgodni: nawet w towarzystwie gwiazd Pitry
przyciąga naturalnym ekranowym magnetyzmem. W 2026 zobaczymy ją razem z Wiktorią Kruszczyńską
w folkowym horrorze "Opi
", którego obsadę dopełniają Gabriela Muskała
, Magdalena Boczarska
i Iwona Bielska
.