Newsy 10 młodych polskich aktorek i aktorów, do których będzie należał rok 2026
Rankingi

10 młodych polskich aktorek i aktorów, do których będzie należał rok 2026

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/TOP+10%3A+m%C5%82odzi+polscy+aktorzy%2C+kt%C3%B3rych+kariery+eksploduj%C4%85+w+2026-164764
10 młodych polskich aktorek i aktorów, do których będzie należał rok 2026
źródło: East News
autor: Paweł Wodzyński
Każdy nowy rok w kinie pozwala na odkrycia, wśród tytułów na ekranie i ich twórców. W tym zestawieniu chcemy przewidzieć, jacy młodzi polscy aktorzy, którzy stoją u progu rozwoju, eksplodują talentem, robiąc kolejny poważny krok w kierunku kariery pełnej sukcesów. Nie mając do dyspozycji pełnego kalendarza rodzimych premier, patrzymy na ich dotychczasowe dokonania. Ci, którzy na różne sposoby zwrócili naszą uwagę w 2025, mogą więc liczyć na uwzględnienie w dziesiątce. Oto najjaśniej świecące młode gwiazdy srebrnego ekranu znad Wisły.   

10 aktorów i aktorek, których kariery nabiorą tempa w 2026 roku



Nel Kaczmarek




Ma za sobą role w filmach "Ostatni komers", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Napad" i "Lany poniedziałek" czy w serialach "Informacja zwrotna", "Rojst". Dla Nel Kaczmarek otworzyła się droga ku paśmie karierowych sukcesów. Pierwszy krok postawiła za sprawą roli w "Utracie równowagi". Na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" otrzymała nagrodę za aktorskie odkrycie. Wybór uzasadniono, przyznając laur za "kreację aktorską, która wymagała wgryzienia się w temat aż do bólu. Która trzyma widza w napięciu od pierwszej chwili pojawienia się na ekranie i pozostaje w pamięci długo po zakończeniu seansu". Zachwyty nad rolą Mai przeniosły się na kolejne ważne wydarzenie na filmowej mapie Polski. Z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Kaczmarek wróciła z Wyróżnieniem Jury. Po takim paśmie sukcesów warto patrzeć też na jej nadchodzące projekty.

Karolina Rzepa




Pierwsza w tym zestawieniu nominowana do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego miała już okazję pokazać się szerokiej publiczności w odcinkach znanych seriali. Produkcje TVP "Polowanie na ćmy", "Dom pod Dwoma Orłami", "Krew z krwi", a także "Gang Zielonej Rękawiczk"od Netfliksa nie są jednak jedynymi tytułami, w których można oglądać Rzepę. Sam 2025 był wypełniony karierowymi sukcesami. Aktorka wystąpiła m.in. w głośnym musicalu od Quebonafide "Północ Południe" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Drugi projekt przyniósł nie tylko wymienioną nominację do najważniejszego wyróżnienia dla młodych polskich aktorów, ale także nagrodę na Festiwalu w Gdyni – za "pełnowymiarową postać stworzoną minimalistycznymi środkami", ogłoszono w uzasadnieniu.

Matylda Giegżno




Laureatka nagrody dla najlepszej aktorki na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ma już za sobą niemały dorobek twórczy. Jej pierwsze rozpoznawalne role przypadły na produkcje telewizyjne: "Klangor", "Chyłka", "Warszawianka", "Powrót" i "Brokat". Nim wystąpiła w wyróżnionej roli Agaty, niewidomej dziewczyny, która zakochuje się z wzajemnością w wziętym fotografie, miała swój udział w innej produkcji nagrodzonej na najważniejszym rodzimym festiwalu. Mogliśmy oglądać ją jako pocztylionkę u boku Jacka Braciaka w "Kosie" Pawła Maślony, produkcji historycznej obsypanej deszczem statuetek w 2023. Kolejnym projektem w karierze aktorki był "Zamach na papieżaWładysława Pasikowskiego. Giegżno miała okazję wcielić się w córkę "Bruna", głównego bohatera zagranego przez Bogusława Lindę. Obecnie pojawia się w kolejnych odcinkach serialu "M jak miłość". Kolejne laury zdobywane mimo młodego wieku zwracają uwagę, że trzeba śledzić dalszy rozwój tej obiecującej kariery.

Michał Balicki




Urodzony w 1996 roku aktor miał okazję wystąpić w dwóch niezwykle popularnych serialach ostatnich lat. Widzowie poznali go jako Stomila, jednego z głównych postaci w "Emigracji XD" i "Edukacji XD", adaptacji prozy Malcolma XD. Dodatkowo wcielił się w syna Jana Pawła (Bartłomiej Topa) w hicie Netfliksa "1670". Na koncie ma też produkcję międzynarodową "Disco Boy" z Franzem Rogowskim w roli głównej. Do CV może wpisać pokazywane na festiwalach: "LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Innego końca nie będzie", "Imago", "Kos", "Capo", "Freestyle", "Hiacynt", "Zaprawdę Hitler umarł". W 2025 pojawił się też w serialu "Zatoka szpiegów". Choć dotąd nie otrzymał indywidualnych nagród w świecie filmu, już niejednokrotnie udowodnił swój talent, zarówno jako aktor dramatyczny, jak i komediowy. Z niecierpliwością czekamy na jego kolejne projekty.

Filip Zaręba




W drugim sezonie "1670" rolę Stanisława Adamczewskiego przejął Filip Zaręba, i podobnie jak pierwszy odtwórca tej postaci podbił ekran. Aktor jest na samym początku swojej ścieżki – dotąd grał w etiudach lub epizody w dłuższych produkcjach – ale jednym spektakularnym pokazem swoich umiejętności rozbudził widzowskie apetyty na więcej. Zagrał też w innej komediowej produkcji. W filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy" wcielił się w rolę głównego bohatera Sergiusza – niezrozumianego przez otoczenie nastolatka z liceum, zakochanego w nowej uczennicy i fantastyce. Te dwa znaczące występy każą malować przyszłość aktora w najjaśniejszych barwach. Czekamy na więcej.

Bartłomiej Deklewa




Choć edukację aktorską ukończył dopiero w 2024 roku, Deklewa pokazał się na ekranach w kilku znaczących projektach. Udało mu się zagrać w produkcjach, które składały się w większości z młodej obsady. W serialach "Absolutni debiutanci" i "#BringBackAlice" zdecydowanie wyróżniał się z tła, i tak też pracował na srebrnym ekranie. W "Światłoczułej" wcielił się w postać Igora, jednego z podopiecznych Agaty (Matylda Giegżno). W kinach mogliśmy oglądać go w "Rzeczach niezbędnych", "Idź pod prąd" i kolejnym horrorze Bartosza M. Kowalskiego "13 dni do wakacji". Jako posterunkowy Karol Mauer pojawił się też w serialu Disney+ "Breslau". W tym roku otrzymał najważniejszą nominację dla najświeższego pokolenia aktorów – do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, za rolę w czekającym na ogólnopolską premierę "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Ignacy Liss




Można powiedzieć, że wśród aktorów i aktorek z tej listy Ignacy Liss najodważniej puka do drzwi sławy. Jego bogaty dorobek, na który składają się m.in. seriale "Lepsza połowa", "Osiecka", "Warszawianka", "Otwórz oczy", "Teściowie" i "Sortownia", a także filmy "Znachor", "Idź pod prąd", "Fanfik", "Zadra", "Marzec ’68" i "Zieja", stawia go w rzędzie najbardziej wziętych aktorów młodego pokolenia. Występ w programie Amazon Prime LOL: Kto się śmieje ostatni potwierdził jego umiejętności w rozśmieszeniu na ekranie. Rola fotografa Roberta w filmie Tadeusza Śliwy "Światłoczuła" to najlepsze potwierdzenie, że mamy do czynienia z rozwijającym się talentem, którego pełnych możliwości jeszcze nie poznaliśmy. 

Izabella Dudziak




Trójkę nominowanych do Nagrody im. Cybulskiego, dzielących ekran w "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" dopełnia Izabella Dudziak. Aktorka dotąd pojawiała się głównie w etiudach szkolnych, lecz ma też za sobą epizody w filmach "Jakoś to będzie", "Wesele", "Norwegian Dream". Widzowie mogą znać ją z seriali produkcji Netfliksa: "Aniela" i "Forst". Oprócz roli Nastki, która ustawiła ją w szeregu młodych obiecujących aktorów i aktorek, wrażenie robią też jej nadchodzące projekty. Aktorka zagra jedną z pierwszoplanowych ról w "Powiedz mi, co czujesz", nowym dziele Łukasza Rondudy, znajdującym się w programie 55. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie. Z kolei w 2027 na srebrny ekran ze swoim nowym filmem ma wrócić Jagoda Szelc. W ekranizacji powieści autorstwa Małgorzaty Lebdy pt. "Łakome" Dudziak zagra rolę główną. Premiery obu projektów będą wyczekiwanymi wydarzeniami, także ze względu na kolejne występy aktorki.

Zwiastun filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"



Wiktoria Kruszczyńska




Aktorka po raz pierwszy pojawiła się na ekranach we "Wszystkich naszych strachach" Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta. Jej CV uzupełniają: "Followers. Odpalaj lajwa", serial "Królowa", "Święta inaczej", "Masz ci los!", "Fanfik", trzeci sezon "Belfra", "Idź pod prąd", "Langer" czy "Wujek Foliarz". Aktorka performatywna, teatralna, twórczyni muzyki elektronicznej z każdym występem udowadnia, że ze względu na swoją wszechstronność warto czekać na jej kolejne występy. W 2026 zobaczymy ją na ekranach w "Królu dopalaczy", szalonej biografii z Tomaszem Włosokiem w roli głównej, oraz w "Opi", szalenie interesującym projekcie łączącym elementy folk horroru z dramatu o rodzinnych relacjach. Również ze względu na gatunkowy rozstrzał między tymi dwiema propozycjami, jesteśmy ciekawi, jak poradzi sobie w nich Kruszczyńska.

Pitry




Występująca pod takim pseudonimem Natalia Pitry występowała już w serialu Netfliksa "Otwórz oczy" (2021), a także jako Mycha w filmie "Apokawixa" (2022) Xawerego Żuławskiego. Przy okazji premiery "Anieli", komedio dramatu z Małgorzatą Kożuchowską, zaczęła występować pod nowym imieniem. Widzowie oglądający te wymienione produkcje są zgodni: nawet w towarzystwie gwiazd Pitry przyciąga naturalnym ekranowym magnetyzmem. W 2026 zobaczymy ją razem z Wiktorią Kruszczyńską w folkowym horrorze "Opi", którego obsadę dopełniają Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska i Iwona Bielska.

Powiązane artykuły Wiktoria Kruszczyńska

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Jennifer Lawrence mogła dwa razy zagrać u Tarantino. Teraz żałuje

13 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Transmisja gali Europejskich Nagród Filmowych na Filmwebie od 18:00

4 komentarze
Filmy

Nowy "Egzorcysta" i "Paranormal Activity" przerażą w 2027 roku

7 komentarzy
Filmy

Kathleen Kennedy ujawnia, które filmy Star Wars powstaną, a które nie

13 komentarzy

Polska w ogniu, a "Greenland 2" w kinach

6 komentarzy
Filmy

Warner Bros. ujawnia datę premiery nowej "Obecności"

14 komentarzy

Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego: zgłoś propozycję