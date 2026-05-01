Najlepiej ubrane gwiazdy. Zendaya, Hepburn, Chalamet i inni

Styl gwiazd można określić jako coś więcej niż ubranie - to w zasadzie język, którym komunikują się z fanami, narzędzie budowania wizerunku, sposób promocji filmu. "Najlepiej ubrani" to nie ci, którzy noszą najdroższe rzeczy, ale ci, którzy potrafią stworzyć rozpoznawalną, konsekwentną estetykę i jednocześnie nie boją się ryzyka. Na tej podstawie można wymienić nazwiska - zarówno współczesne, jak i klasyczne - które regularnie trafiają na listy ikon stylu.
Przykłady takich najlepiej ubranych gwiazd prezentujemy poniżej.
Żywy dowód na to, że po sześćdziesiątce można wyglądać równie świeżo jak dwudziestolatek (albo i bardziej). Jeff Goldblum
zamiast klasycznych garniturów często wybiera wzorzyste koszule i spodnie oraz idealnie dopasowane skórzane kurtki. Bawi się modą, mieszając panterkę z paskami, nosząc odważną biżuterię i kapelusze, a wszystko to z taką pewnością siebie i charyzmą, że nawet najbardziej szalone połączenia wydają się zupełnie zasadne.
Stylizacje "naczelnego taty" Hollywood na czerwonych dywanach to często odejście od sztywnego dress code’u na rzecz wygody i tekstury. Gwiazda nadchodzącego "Mandaloriana i Grogu
" najwyraźniej uwielbia luźne dzianiny, szerokie spodnie i kardigany w intensywnych kolorach. Jego stylizacje pokazują, że aktor nie boi się odsłonić odrobiny ciała czy założyć butów na grubszej podeszwie. Mówiła o tym zresztą jego stylistka Julie Ragolia, która zapewniała, że Pascal nie zdaje się wyłącznie na nią i ma własne opinie na temat tego, co mu się podoba i w czym czuje się dobrze.
Polski akcent na liście. Magdalena Cielecka
konsekwentnie buduje swój wizerunek, stawiając na elegancję i minimalizm - rzadko widujemy ją w krzykliwych kolorach czy zbędnych zdobieniach. Na rodzimym gruncie uznawana za jedną z najlepiej ubranych kobiet, wybiera świetnie skrojone garnitury, minimalistyczne suknie i materiały wysokiej jakości. Ceniona jest za to, że nigdy nie krzyczy ubiorem, a mimo to zawsze przyciąga wzrok.
Chalamet
to kolejny aktor, po którym nie powinniśmy spodziewać się nudy na czerwonym dywanie. Podczas wystąpień zakładał już garnitury w kwiaty, bluzy z kryształkami albo stroje z odsłoniętymi plecami i zawsze robił to z niesamowitą pewnością siebie, nie przejmując się podziałem na to, co męskie, a co damskie. Oczywiście taki styl nie każdemu może się podobać, ale przynajmniej nikt nie zarzuci, że Chalamet
pozostawia obojętnym (zresztą nie tylko ze względu na stroje).
Aktor, który w swoich strojach stawiał na wyjątkowy luz. Podczas gdy inne gwiazdy szły w stronę przepychu, Newman
wybierał między innymi białe T-shirty, błękitne koszule i jeansy. Dzięki temu dorobił się reputacji kogoś, kto zawsze wyglądał świetnie, bo - paradoksalnie - nie sprawiał wrażenia, jakby spędzał przed lustrem więcej niż pięć minut. Nie zmienia to faktu, że potrafił nadać klasę nawet najprostszej stylizacji.
Aktorka, która na czerwonym dywanie wygląda nieraz jak postać z innej planety albo z bajki. Dzięki swojej nietypowej urodzie może założyć najbardziej odważne konstrukcje – od gigantycznych kapeluszy, przez "skrzydlate" suknie (jak wyżej), po metaliczne zbroje naszpikowane kolcami – i jakimś sposobem wciąż wyglądać w tym naturalnie. Taylor-Joy
często bawi się swoimi kreacjami, dopasowując je do klimatu filmów, które akurat promuje (tak było m.in. przy okazji "Furiosy
" czy "Super Mario Bros. Film
"). Jest po prostu jedną z tych aktorek, których wystąpień na czerwonym dywanie zawsze warto wypatrywać.
Kwintesencja stylu, ze sprawdzonym zestawem elementów swojego wizerunku - talia osy, głębokie dekolty i biżuteria, która podkreślała jej status filmowej bogini. Loren
udowodniła, że moda może być narzędziem budowania potęgi. Jej stylizacje, często projektowane przez Christiana Diora
czy dom mody Valentino, były luksusowe, odważne i pełne temperamentu. Nie minimalizm, lecz wielka skala - chyba się zgodzimy, że do takiej gwiazdy kina ten format pasuje idealnie.
Na podium nie mogło zabraknąć Grace Kelly
, kobiety, która z Hollywood trafiła na europejskie dwory królewskie. W swoich strojach stawiała na sztywne satyny, dopracowane kroje i słynne torebki. Jej styl był powściągliwy, ale niezwykle dopracowany w odbiorze. Każdy element, od rękawiczek po upięcie włosów, doprowadzony był do perfekcji. W efekcie powstał pewien standard klasycznej elegancji, aktualny do dziś, pomimo upływu wielu lat.
Relacja Hepburn
z Hubertem de Givenchy
była jedną z najważniejszych współprac na linii projektant-muza w historii mody. Można powiedzieć, że rewolucyjność jej stylu opierała się na odejmowaniu, a nie dodawaniu. W czasach, gdy Hollywood ociekało przepychem, ona postawiła na prostotę i naturalność. Między innymi to sprawiło, że Audrey Hepburn
jest po prostu ponadczasowa. Jej zdjęcia sprzed dekad nadal wyglądają świeżo i elegancko i pewnie długo się to nie zmieni. Przypomnnijmy przy tym, że z legendą Audrey
wkrótce będzie miała okazję zmierzyć się Lily Collins
, która zagra gwiazdę w filmie o tworzeniu "Śniadania u Tiffany'ego
".
Zendaya
to absolutna numer jeden współczesnej mody, która razem ze swoim stylistą Law Roachem
zamienia niemal każde wyjście w niemałe wydarzenie, szeroko dyskutowane w sieci. Gwiazda potrafi jednego dnia wyglądać jak robot z filmu science fiction, a drugiego jak diwa z lat 50. Nie boi się ryzyka i potrafi udźwignąć każdą, nawet najbardziej wymagającą kreację. Jest odważna, nowoczesna. Zawsze o krok przed resztą branży, stając się w ten sposób współczesną ikoną. Jej stylizacje często mają też dodatkową warstwę znaczeń - jak choćby odniesienia do klasycznych motywów typu "something old, something new, something borrowed, something blue" przy promocji "Dramy
". Pozostaje czekać, jak w tym roku wypadnie na premierze trzeciej "Diuny
" (swoją drogą zauważmy, że na tej liście znalazły się trzy osoby z obsady tej serii!). Czyje stylizacje robią na was największe wrażenie?
