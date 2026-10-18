Najlepsze filmy z nurtu animal attack. Człowiek kontra rekiny, niedźwiedzie i aligatory

Kino grozy przez lata zgromadziło całą galerię monstrów, ale czasem największy strach w filmach sieją zwierzęta, które dobrze znamy z realnego świata. Rekiny, krokodyle, niedźwiedzie, wilki czy pająki od dawna potrafią skutecznie uprzykrzyć życie ekranowym bohaterom, a reżyserzy chętnie biorą na warsztat nasze lęki, grając na nich na różne sposoby.
Z okazji premiery “Upadku wieloryba
” - w którym główny bohater próbuje nie dać się pożreć tytułowemu ssakowi - przygotowaliśmy ranking 10 wartych uwagi filmów z nurtu animal attack. Są tu absolutne klasyki, które budowały historię kina, ale i mniej oczywiste pozycje. Nie wszystkie są dziełami sztuki (bynajmniej!), ale każdy zapewnia rozrywkę.
Na te filmy z nurtu animal attack warto zwrócić uwagę
"Upadek wieloryba" - zwiastun