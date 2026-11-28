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Pamiętni filmowi teściowie

10. Zofia Rudnik - "Miodowe lata"

9. Król Harold - "Shrek 2"

8. Gus Portokalos - "Moje wielkie greckie wesele"

7. Bunny MacDougal - "Seks w wielkim mieście"

5. Jay Pritchett - "Współczesna rodzina"

4. Mary Louise Wright - "Wielkie kłamstewka"

3. Dean i Missy Armitage - "Uciekaj!"

2. Teściowie - "Teściowie"

1. Viola Fields – "Sposób na teściową"

"Poznaj swojego teścia" - zwiastun