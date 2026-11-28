Robert De Niro jako Jack Byrnes z serii zapoczątkowanej filmem "Poznaj mojego tatę" jest zapewne jednym z pierwszych bohaterów, którzy przychodzą na myśl, gdy mowa o filmowych teściach. To były agent CIA, który urządza swojemu zięciowi prawdziwy test wytrzymałości. A że rodzinne perypetie Fockerów doczekały się kolejnej odsłony ("Poznaj swojego teścia"), to dobry moment, by przypomnieć sobie innych pamiętnych teściów i teściowe - od nieznośnych, przez nadopiekuńczych, po takich, przy których zwykłe spotkanie rodzinne może zamienić się w koszmar. Uwaga - w poszczególnych opisach mogą pojawiać się spoilery.
Pamiętni filmowi teściowie
Konflikt Karola Krawczyka z jego teściową, Zofią Rudnik (Marta Lipińska
), to jeden z powracających motywów "Miodowych lat
". Matka Aliny od początku nie ukrywa, że zięć nie jest mężczyzną, jakiego widziałaby u boku swojej córki. Chętnie wytyka mu kolejne wady, a szczególną przyjemność sprawiają jej docinki dotyczące jego tuszy. Karol oczywiście nie pozostaje jej dłużny, dlatego ich spotkania rzadko kończą się spokojnie. Oboje mają do siebie wyraźną niechęć, więc ich interakcje stają się festiwalem złośliwości (który jednak daje widzom sporo okazji do śmiechu, także dzięki bezbłędnemu aktorstwu).
Nie każdy ojciec jest zachwycony wyborem partnera swojej córki, ale król Harold ma wyjątkowo duży problem z zaakceptowaniem Shreka. Trudno się zresztą dziwić - w jego wyobrażeniach księżniczka Fiona miała poślubić kogoś zupełnie innego niż ogr z bagna. Rodzinna kolacja w "Shreku 2
" szybko zamienia się więc w niezbyt przyjemne spotkanie, a sytuację dodatkowo komplikuje Wróżka Chrzestna, która również ma własny plan na przyszłość młodej pary. Harold daje się wciągnąć w jej intrygę, choć z czasem pokazuje, że nie jest po prostu złośliwym teściem, któremu zależy na uprzykrzaniu życia zięciowi. Ostatecznie zaczyna rozumieć, że szczęście córki jest ważniejsze niż jego własne ambicje i marzenia o idealnym mężu dla Fiony.
Bohater tej popularnej komedii romantycznej ma konkretną wizję świata, w której grecka tradycja i kultura stanowią odpowiedź na każdy problem. Nic więc dziwnego, że wiadomość o związku córki Touli z Ianem Millerem, Amerykaninem spoza ich kręgu, nie wywołuje u niego entuzjazmu. Przyszły zięć musi udowodnić swoją wartość nie tylko samemu Gusowi, ale i całemu, niezwykle licznemu klanowi Portokalosów. Gus bywa uparty i zaborczy, jednak jego zachowanie wynika przede wszystkim z głębokiego przywiązania do rodziny i obawy przed utratą tradycyjnych więzi.
Charlotte York marzy o idealnym małżeństwie, nie przewiduje jednak, że największym problemem w jej związku z Treyem okaże się jego matka. Bunny jest zamożna, wyniosła i przyzwyczajona do tego, że wszystko idzie po jej myśli. Ani myśli oddawać syna obcej kobiecie, więc Charlotte od początku słyszy między wierszami, że nie jest tu mile widziana. Bunny bez skrupułów wtrąca się w sprawy młodych, podważa decyzje synowej i wciąż próbuje sterować życiem dorosłego syna. Wystarczyło jej zaledwie dziesięć odcinków, żeby na dobre zapisać się w pamięci widzów.
Claude Verneuil jako konserwatywny katolik chciałby, żeby jego córki znalazły sobie mężów podzielających jego przekonania i pochodzących z podobnego środowiska. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna, bo jego zięciami zostają kolejno mężczyźni o arabskim, żydowskim i chińskim pochodzeniu. Najmłodsza córka wybiera co prawda czarnoskórego katolika, ale nie ułatwia to sprawy. Claude nieustannie wdaje się w utarczki słowne z zięciami, a podczas rodzinnych spotkań nie brakuje stereotypowego myślenia, uprzedzeń i wzajemnych uszczypliwości. Trudno nazwać go wzorowym teściem, choć oczywiście jest w tej postaci komediowy potencjał, co świetnie wykorzystuje Christian Clavier
.
Kolejny przykład serialowy. Jay Pritchett jest człowiekiem sukcesu, ma silny charakter i nie przepada za okazywaniem emocji. Szczególnie trudno przychodzi mu zaakceptowanie Phila Dunphy'ego, męża córki Claire. W jego oczach Phil jest zbyt dziecinny, niepoważny i mało zaradny, by być odpowiednim partnerem dla córki - nie ukrywa zresztą tych opinii. Phil z kolei bardzo chciałby zdobyć uznanie teścia, co niejednokrotnie prowadzi do zabawnych sytuacji. Pod powierzchnią tych docinków kryje się jednak relacja, która z czasem staje się coraz cieplejsza. Jay uczy się doceniać Phila, a ten stopniowo przestaje tak bardzo zabiegać o jego aprobatę. Ich wspólne sceny należą do najzabawniejszych elementów "Współczesnej rodziny
".
Mary Louise (grana przez znakomitą Meryl Streep
) pojawia się w drugim sezonie serialu, by po śmierci syna wesprzeć Celeste (Nicole Kidman
) i zaopiekować się wnukami. Szybko jednak okazuje się, że jej intencje nie są tak bezinteresowne, jak mogłoby się początkowo wydawać. Mary Louise nie potrafi zaakceptować wersji wydarzeń dotyczącej śmierci Perry'ego i zaczyna podważać wiarygodność synowej. Ma również zastrzeżenia do tego, w jaki sposób kobieta wychowuje jej wnuki. Z czasem konflikt przybiera coraz poważniejszą formę, a Mary Louise podejmuje kroki, które mogą doprowadzić do odebrania Celeste opieki nad synami. Słowem - teściowa niebezpieczna. Nawet nie dlatego, że jest głośna czy wybuchowa, ale dlatego, że potrafi zachowywać pozory troski i rozsądku, jednocześnie działając na szkodę.
Trochę naginamy zasady, bo tym razem mowa o potencjalnie przyszłych teściach i to takich, u których wizyta zmienia się w koszmar dla głównego bohatera - Chrisa. Dean i Missy Armitage początkowo sprawiają wrażenie sympatycznych, otwartych ludzi, szybko jednak pojawiają się sygnały, że coś jest nie tak. Dziwne zachowanie pracowników posiadłości, niepokojące rozmowy i coraz bardziej osobliwe reakcje gospodarzy sprawiają, że Chris zaczyna czuć się jak intruz. Wkrótce odkrywa, że za uprzejmymi uśmiechami kryje się przerażający sekret rodziny Armitage'ów. Jordan Peele
w swoim pełnometrażowym debiucie przewrotnie wykorzystuje dobrze znany motyw wizyty u rodziców partnerki, zamieniając go w rasowy (i bardzo udany) horror.
Prawdziwa kumulacja teściów! W filmie Jakuba Michalczuka
poznajemy dwie rodziny, które łączy właściwie tylko to, że ich dzieci miały właśnie wziąć ślub. Kiedy pan młody w ostatniej chwili rezygnuje z ceremonii, rodzice niedoszłych małżonków muszą zmierzyć się z niezręczną sytuacją i zdecydować, co zrobić z przygotowanym weselem. Wanda i Tadeusz, rodzice panny młodej, reprezentują zupełnie inny świat niż Małgorzata i Andrzej, rodzice pana młodego. Różnią ich pochodzenie, status materialny, wykształcenie i sposób bycia. Początkowo próbują zachować pozory dobrego wychowania, ale z każdą kolejną rozmową na jaw wychodzą wzajemne pretensje, kompleksy i uprzedzenia. Izabela Kuna
, Adam Woronowicz
, Maja Ostaszewska
i Marcin Dorociński
tworzą znakomity kwartet i świetnie, że przy okazji trzeciej części znów mogli spotkać się razem na planie (w drugiej - najmniej udanej - zabrakło Dorocińskiego
).
Podręcznikowy przykład pamiętnej teściowej z piekła rodem, dlatego Viola Fields zasłużyła na pierwsze miejsce. Była gwiazda telewizji grana przez Jane Fondę
nie potrafi zaakceptować faktu, że jej syn Kevin ma poślubić Charlie – dziewczynę, którą ledwie poznała. Viola jest przekonana, że żadna kobieta nie dorówna jej synowi, a pojawienie się narzeczonej traktuje jako osobistą zniewagę. Zamiast budować relację, rozpoczyna serię wyrafinowanych i bezwzględnych intryg, mających na celu rozbicie tego związku. Starcie obu kobiet napędza fabułę, a Fonda
i Jennifer Lopez
tworzą niezwykle wyrazisty duet.
"Poznaj swojego teścia" - zwiastun