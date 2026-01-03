Oto hity 2026 roku? 10 filmów, które mogą zarobić miliard

Właśnie przywitaliśmy Nowy Rok! W najbliższych dwunastu miesiącach na pewno czeka nas wiele filmowych niespodzianek – jakościowych produkcji, które zachwycą miliony widzów, a także mniejszych tytułów, ujmujących za serce nieliczną publikę. Ale w tym rankingu znajdziecie przede wszystkim pewniaki – wyczekiwane kontynuacje, nowe projekty uwielbianych twórców, czy propozycje dla najmłodszych. Dla tej dziesiątki zarezerwowane są tylko najwyższe miejsca w światowym box-offisie. Oto nadchodzące hity 2026 roku; ich zarobki będziemy liczyć w setkach milionów dolarów.
TOP: filmy, które mogą zarobić miliard dolarów w 2026 roku
Reżyser i współscenarzysta Denis Villeneuve, wraz z kolejnymi filmami z gatunku sci-fi, które tworzył, przekonywał, że w końcu wyraźnie zaznaczy się w historii kina. W 2026 domknie w końcu trylogię "Diuny", swojego wielkiego przedsięwzięcia, którym podbił ekrany i serca fanów fantastyki naukowej. Adaptacje prozy Franka Herberta we współczesnym wydaniu zarobiły dotąd odpowiednio 400 i 700 milionów dolarów na całym świecie. Oparta na powieści "Mesjasz Diuny" "Diuna: Część Trzecia" ma szanse w końcu przebić barierę miliarda na koncie. W końcu szykuje się kolejne wielkie widowisko, poparte również materiałem źródłowym, którego treść zapowiada porażający finał. W przyciągnięciu widzów do kin nie zaszkodzi też wypełniona gwiazdami obsada. W niej m.in.: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Robert Pattinson, Jason Momoa.
2026 zapamiętamy z powrotu "Gwiezdnych wojen" na ekrany kin. W maju, 49 lat po premierze "Nowej nadziei", na ekranach pojawi się "Mandalorian i Grogu" – kontynuacja serialu "The Mandalorian", który podbijał platformę Disney+. Główny bohater, samotny łowca nagród (Pedro Pascal), ponownie będzie przemierzał Zewnętrzne Rubieże galaktyki oddychającej po latach ucisku Imperium, teraz pod panowaniem Nowej Republiki. U boku będzie miał ulubieńca publiczności – małego kosmitę Gorgu. Pierwszy od 2019 roku film z uniwersum, poparty sukcesem serialu, może przynieść Disneyowi kolejny rekordowy zarobek. W końcu niemal cała saga może pochwalić się sukcesami w box office – jedynie "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" był finansowym rozczarowaniem. Być może widzowie, którzy nie są zapoznani z trzema sezonami show, całkowicie ominą film. Marka Star Wars to jednak siła o globalnym zasięgu – zapewniająca, że Moc będzie silna też z "Mandalorianem i Grogu".
Marvel również nie składa broni w walce o zainteresowanie widzów. Na 2026 rok przygotował aż dwie propozycje, które powinny podbić ekrany na wiele tygodni. Już latem zobaczymy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Czwarta odsłona serii o Peterze Parkerze w wydaniu Toma Hollanda ma zadatki na zostanie jednym z najpopularniejszych tytułów roku. W końcu "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił na świecie prawie dwa miliardy dolarów, stając się największym hitem czasów pandemii. Choć nowy film przywróci superbohatera do życia zwykłego nastolatka – Parker będzie starał się pomagać sąsiadom, pracując dorywczo i studiując – ponownie czeka na niego wielkie wyzwanie. Na ekranie nie zobaczymy trzech odtwórców roli Człowieka-pająka, ale możemy spodziewać się gościnnego występu znanego z serialu Netfliksa Punishera (Jon Bernthal), a także samego Hulka (Mark Ruffalo).
Premiera "Minions 3" w lipcu 2026 jest efektem zmian w kalendarzu premier Universala. Pierwotnie tę datę miała zajmować piąta odsłona serii "Shrek", która ostatecznie pojawi się w czerwcu 2027. Oba tytuły to wielkie niewiadome – poza obsadą i nazwiskami twórców o filmach nie wiemy prawie nic. Jeśli spośród nich wybrać jedną produkcję z szansą na wielki sukces, wyścig muszą wygrać "Minionki". Rozpoznawalna marka składa się z sześciu filmów kinowych, z których pięć przekroczyło granicę 900 milionów w światowym box offisie. Tak jak dwa lata temu, gdy do kin wchodzili "Gru i Minionki: Pod przykrywką", premierę zaplanowano na początek lata. Oznacza to zatem, że wśród propozycji dla najmłodszych widzów ekrany będą zdominowane przez żółte stworki studia Illumination. Na stołku reżysera ponownie zasiądzie Pierre Coffin, reżyser pięciu filmów serii i aktor podkładający głos Minionkom.
W zapowiedziach na 2026 rok nie mogło zabraknąć kolejnego przedstawiciela trendu zmieniania animacji w filmy aktorskie. Tym razem odświeżeniu została poddana "Vaiana: Skarb oceanu". Disney zabierze nas w kolejną podróż po oceanach wraz z tytułową bohaterką i półbogiem Mauim. W tytułową rolę wcieli się Catherine Laga'aia. Dla młodej aktorki będzie to debiut na wielkim ekranie. Jej kompana zagra Dwayne Johnson, który użyczał głosu postaci w animacji. Dotychczasowe próby opowiedzenia tych samych historii w nowej odsłonie zbierały przed ekranami wielomilionową publikę. Ostatni "Lilo & Stich" zarobił na świecie ponad miliard, podobnie jak kontynuacja animowanej "Vaiany" z 2024 roku. Projekt w reżyserii Thomasa Kaila stoi na przecięciu popularnego trendu z popularną marką. Na drodze do sukcesu może stanąć tylko konkurencja – "Vaiana" będzie walczyła o uwagę widzów w trakcie wypełnionych blockbusterami wakacji.
Wiosną do kin trafi kontynuacja przygód najsłynniejszych hydraulików świata. Oprócz "Minions 3" studio Illumination przygotowało na ten rok "Super Mario Galaxy Film". I tym razem bracia będą musieli zmierzyć się z wielkim zagrożeniem, teraz pod postacią Wario i Bowsera Juniora. W wersji anglojęzycznej powracają: Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako Księżniczka Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Keegan-Michael Key jako Toad oraz Kevin Michael Richardson jako Kamek. Twórcy przynajmniej spróbują nawiązać do wielkiego sukcesu "Super Mario Bros. Film" z 2023 roku. Z wynikiem 1,36 mld dolarów został trzecią najbardziej kasową animacją w historii. Nawet bez powtórzenia skali tego triumfu finansowy wynik filmu będzie co najmniej świetny.
2026 rokiem animacji? Ta lista potwierdza przypuszczenia: najbliższe 12 miesięcy będą wypełnione wieloma rozpoznawalnymi produkcjami skierowanymi do szerokiego grona odbiorców. W tym gronie znajduje się jeszcze jedna ważna pozycja – "Toy Story 5" od Pixara. Seria z długą tradycją łamania rekordów i przekraczania barier będzie próbowała pokonać kolejną przeszkodę. Tym razem cykl musi dorosnąć do poziomu poprzedników, którzy przekroczyli barierę miliarda dolarów wpływu z kin. Dla wielu ta kontynuacja to niepotrzebne rozciąganie i tak długiej serii, kończonej już w częściach trzeciej i czwartej. Ale w tej odsłonie zabawki będą mierzyły się z nowymi wyzwaniami – tym razem z nowymi technologiami, które od początku życia zajmują najmniejsze dzieci i ich uwagę. Film stanie do walki z "Minionkami", które trafią do kin dwa tygodnie później.
Choć złote czasy filmów komiksowych mogą wydawać się przeszłością, kolejny film z serii "Avengers" musi rozpalać widzów. "Doomsday" będzie na nowo otwierał uniwersum Marvela, zapowiadając, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Wiemy już, że na ekranie zobaczymy oszałamiającą liczbę postaci znanych z poprzednich filmów, nie tylko tych stworzonych w ostatnich latach. Łącząc wątki znane z "Fantastycznej 4" bracia Russo pokażą swoje najbardziej złożone widowisko. Ogłoszone niedawno powroty znanych twarzy gwarantują, że w świecie superbohaterów próżno szukać filmu podobnego pod względem skali. Eksperci z branży filmowej ankietowani w raporcie Blomberga wskazali produkcję jako pierwszego kandydata do miana najbardziej dochodowego filmu roku.
Legenda Michaela Jacksona żyje nadal. Od śmierci artysty minęło już ponad 15 lat, i choć bez wątpienia na obraz twórcy wpłynęły kulisy z jego przeszłości, nadal to jeden z najważniejszych artystów w historii muzyki rozrywkowej. Jego filmowa biografia również będzie dużym wydarzeniem. Twórcy zdecydowali, że w filmie nie upchną całego życiorysu Króla Popu. Pierwszy film ma skupić się na karierze zespołu Jackson 5 i początkach solowej kariery Michaela, nim w latach 80. został rozpoznawalną do dziś gwiazdą estrady. "Bohemian Rhapsody" umiało pokazać losy grupy Queen, zarabiając przy tym gigantyczne pieniądze. Popularnością Jackson co najmniej dorównuje Mercury'emu i spółce. Do projektu, który trafi na ekrany w kwietniu, przyciąga nie tylko nazwisko gwiazdy, ale również autorów projektu. Za kamerą stanie Antoine Fuqua ("Dzień próby"), a w muzyka wcieli się bratanek muzyka, Jaafar Jackson. W obsadzie są też: Nia Long, Colman Domingo, Miles Teller, Laura Harrier.