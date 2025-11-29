RANKING: najlepsze postaci z serialu "Stranger Things"

W czwartek na platformie Netflix zadebiutowały pierwsze cztery odcinki ostatniego, piątego sezonu serialu "Stranger Things". Z tej okazji wracamy do lat 80. i wybieramy dziesięć postaci, dzięki którym przygody dzieciaków z Hawkins oglądało się z taką przyjemnością. Pierwszy sezon serialu braci Duffer miał premierę już ponad dziewięć lat temu. Od tego momentu wiele się zmieniło. Do obsady dołączali nowi bohaterowie, zaskakiwani przez kolejne przerażające potwory, a stawka cały czas rosła. Kiedy finał jest już na wyciągnięcie ręki, przypominamy sobie o drodze postaci, które sprawiły, że "Stranger Things" stało się takim fenomenem – uwielbianym, bijącym rekordy oglądalności wydarzeniem na skalę światową. UWAGA: PONIŻEJ SPOILERY Z CZTERECH SEZONÓW "STRANGER THINGS"
TOP 10: wybieramy najlepsze postaci ze "Stranger Things"
Jako jeden z nielicznych w serialu Steve
przebył drogę od znienawidzonego do ukochanego bohatera. W pierwszy sezonie poznaliśmy go jako chłopaka Nancy Wheeler
– pewnego siebie, popularnego nastolatka, który łamał licealne serca. Wraz z rozwojem fabuły odkryliśmy, że pod tą powłoką kryje się znacznie więcej. To przede wszystkim beznadziejny romantyk, z początku wierzący w niezrównaną siłę miłości, a potem coraz mocniej wątpiący w jej magiczne działanie. W końcu przygody ekipy z Hawkins, której Steve
pomagał przy kolejnych pojedynkach ze złem, oglądaliśmy równolegle z jego kolejnymi zawodami życiowymi i sercowymi. Na koniec czwartego sezonu nie uciekł jeszcze z tej matni, ale, jak przystało na prawdziwego bohatera, znalazł po drodze oddanych przyjaciół. Akurat "Stranger Things
" o początku przypominało, że największe trudności najlepiej pokonywać z kompanami u boku. Dzięki uosobieniu wrażliwości i heroizmu, optymizmu i zadumy Steve
pozostaje jedną z najbardziej wielowymiarowych postaci w całym serialu.
W pierwszych sezonach serialu bohaterka wydawała się zaklęta w trójkącie miłosnym między byłym chłopakiem Steve’em
i Jonathanem
, nowo poznanym znajomym, bratem zaginionego Willa
. Jednak na przestrzeni całości okazuje się, że ta niepozorna nastolatka opowiada swoją własną historię. Jak zwykle bywa w tym ekranowym świecie, wszystko skrywa swoje drugie dno. W wielu sytuacja odznaczała się odwagą, działała z przekonaniem, pomimo rozwagi nakazującej odwrót. Przez cały czas niesie ze sobą żałobę po śmierci najlepszej przyjaciółki Barb. Żyjąc w czasach deprecjonujących zdolności i osiągnięcia młodych kobiet Nancy
jest zmuszona ciągle udowadniać swoją wartość. I tak siostra Mike’a
na każdym kroku okazuje się osobą wielu talentów, dzięki którym zawzięcie walczy o swoje. Bez jej detektywistycznych umiejętności żadna z tajemnic nękających mieszkańców Hawkins nie ujrzałaby światła dziennego. Do serialu pełnego zagadek Nancy
pasuje jak ulał.
Chłopiec, od którego wszystko się zaczęło; jedyny, który przeżył po Drugiej Stronie. Cztery sezony "Stranger Things
" nie oszczędzały Willa
, pakując go w kolejne kłopoty. Z tego powodu to postać jak żadna inna, dosłownie łącząca światło z mrokiem. Jak na bohatera dodanego do obsady na stałe dopiero od drugiego sezonu, pozostaje niewzruszonym filarem całej drużyny, przypominającym zarówno o upływającym czasie, pożegnaniu dzieciństwa, jak i stawce całej przygody. Scenarzyści wyposażyli go w wyjątkowo miękkie serce i oddanie najbliższym, często kosztem swojego dobra. Do tego rozegrany półsłówkami, niemal nieobecny wątek tożsamości chłopaka sprawia, że trudno patrzeć na Willa
inaczej niż na osobę skrzywdzoną zarówno przez los, jak i czasy, w których dorasta. Choć często pozostaje przesłonięty przez inne, bardziej ekspresyjne postaci, w sercach fanów to od początku jeden z ulubieńców.
Jeszcze przed startem serialu jedną z niewielu rozpoznawalnych twarzy w obsadzie była Winona Ryder
. Aktorka, która robiła furorę na kinowych ekranach jeszcze w latach 90., wcieliła się w matkę zaginionego Willa
, Joyce
. Widzowie szybko przekonali się, że postać to wyzwanie godne takiego talentu. Na początku wydaje się, że zrozpaczona rodzicielka przechodzi załamanie nerwowe, szukając zaginionego dziecka w rozmowach ze ścianami swojego domu. Z czasem nawet to, co nieprawdopodobne staje się rzeczywistością, a Joyce
urasta jako nieustraszona wojowniczka o dobrostan najbliższych. Kolejne sezony przyniosły jej jeszcze więcej smutku – zupełnie jakby scenarzyści postanowili zgotować Byersom prawdziwe piekło na ziemi. Mimo tego duch Joyce
nie został złamany. Z połączenia obaw, domysłów, przerażenia i szczerej troski wyszła niezwykła postać, która również potrafi rozbawić.
Najpierw jako starszy, nieprzyjemny brat Max
, potem jako marionetka w rękach potwora – Billy
przez cały czas znajdował się wśród serialowych antagonistów. Paradoksalnie dopiero pod władaniem przybysza z Drugiej Strony otrzymał głębię czyniącą z niego kogoś bardziej ludzkiego. Pod maską zarozumiałego podrywacza, który pomiatał wszystkimi wokół, krył się głęboko zraniony człowiek. Z tej słabości korzystał Łupieżca Umysłów, wysługujący się Billym
, aby zyskać fizyczną formę i przejąć władzę nad światem. Skorzystał na tym serial – odmieniony bohater stał się przerażającym złoczyńcą wiodącym całą serię odcinków. Wydarzenia z sezonu trzeciego – zwłaszcza wzruszający finał, w którym przyrodni brat pogodził się z siostrą – doskonale oddały sprawiedliwość tej postaci, i przede wszystkim nie pozwoliły odejść Billemu
bez godnego zakończenia. Tym samym twórcy oddali mu nieco sprawiedliwości; sprawili, aby widzowie zapamiętali nie tylko wyrządzone zło, ale i odkupienie.
Także w przypadku Max
widownia musiała dojrzeć do docenienia bohaterki. Twórcy serialu wprowadzili postać w sezonie drugim, dzięki czemu grupa dzieciaków powiększyła się o kolejny charakter wymagający zbudowania od zera. Dziewczynie nie było po drodze z zainteresowaniami rówieśniczek – wolała raczej trzymać się na uboczu, zainteresowana rzeczami nieprzystającymi do obrazu typowej nastolatki tamtych lat. Dzięki swoim umiejętnością w graniu na automatach zyskała sympatię drużyny, ale jej inne ukryte talenty, odkrywane w toku fabuły, pozwoliły uciec grupie z tarapatów. Razem z sympatią reszty postaci zyskiwała też fanów przed ekranem. W sezonie czwartym Max
okazała się kluczowym elementem całej przygody. Odcinki oglądaliśmy, aby zobaczyć, jak zakończą się jej pojedynki z Vecną, który w swoim demonicznym planie żerował na żałobie dziewczyny. Dojrzewająca do ważnej roli Max
, tak jak Billy
, również stała się ofiarą. Nowy sezon na pewno przyniesie jej jeszcze niejedną przeszkodę, której nie będzie już można pokonać w rytm "Running Up That Hill".
Uśmiechnięty i sympatyczny Dustin
zasługuje na wyróżnienie choćby ze względu na uniwersalną sympatię, którą jest otaczany. W serialu nie ma drugiej postaci przywołującej tyle pozytywnych uczuć. W końcu młodego bohatera można lubić za każdą cechę charakteru: od humoru, nienagannych manier, oddania przyjaciołom, ugodowości, po błyskotliwość czy wiarę w innych. Poznaliśmy go jako jednego z pięciu chłopaków z oryginalnej grupy. Potem okazało się, że jest też spajającym ją sercem. Pomimo upływających lat, kolejnych charakterów, które dołączały do walki z mrokiem czy zmieniających się priorytetów, tak zostało. W serialowym świecie pełnym nawracających problemów część z miłości fanów przebija ekran i trafia do Dustina
. Choć przed nim jeszcze ostateczne starcie ze złem, bohater zdaje się wychodzić na prostą – odnajdywać siebie, swoje kolejne miłości i pasje. W obliczu nadchodzącego zagrożenia trzeba tym mocniej trzymać za niego kciuki.
Robin Buckley
Licealna koleżanka Steve’a
pojawiła się w serialu w sezonie trzecim, gdy wspólnie zaczęli pracować w lodziarni "Scoops Ahoy". Początkowo ich relacja była daleka od przyjaznej, zwłaszcza że Robin od początku serwowała mu trafione przytyki. Sarkazm skrywał kolejną cechę bohaterki – jest trafną obserwatorką, która stoi twardo na ziemi, ściągając bujającego w obłokach przyjaciela. Postać miała też swój udział w rozwiazywaniu zagadki tajnej radzieckiej bazy tworzonej pod centrum handlowym: pomogła rozszyfrować enigmatyczną wiadomość, aby potem razem z Dustinem
ruszyła tropem tajemniczego projektu. Jej pojawienie się w serialu odświeżyło nieco grono bohaterów – w końcu to nastolatka bardzo pewna swojego "ja" i świadoma własnego wnętrza. Na takie postaci patrzy się z przyjemnością, zwłaszcza wtedy, gdy rozbrajają innych swoim bezpardonowymi, szczerymi uwagami. Hopper
raczej nie należał do gliniarzy z pierwszych stron gazet. Ale Hawkins w stanie Indiana miało szeryfa, jakiego potrzebowało. W końcu co może wydarzyć się w małej, spokojnej społeczności? Wraz z rozwojem wydarzeń i dosłownym otwarciu bram piekła stróż prawa stanął na wysokości zadania. Dotąd przykryty przez poczucie winy nagle odnalazł w sobie pokłady dobra, a także osoby, które może pokochać. Przeszłość zaczęła być jedynie przeszłością, a Hopper
z pierwszego i piątego sezon to dwie różne osoby. Z wiecznie zaspanego policjanta wyrósł nadopiekuńczy ojciec, coraz bardziej świadomy swoich uczuć, walczący jak lew o przyjaciół i całe miasteczko. Jego dawne demony nie dają o sobie zapomnieć, co czyni bohatera jeszcze bardziej złożonym i nieobliczalnym człowiekiem. Jako postać w centrum show sprawdza się jednak świetnie – gdy trzeba walczyć ze złem, Hopper
zawsze stoi na pierwszej linii frontu.
Najbardziej rozpoznawalna bohaterka całego serialu przeszła wyjątkowo wyboistą drogę i radykalną przemianę. Ukryty przed światem eksperyment doktora Brennera wydostał się na wolność, gdzie dopiero po raz pierwszy weszła między ludzi. Najpierw Jedenastka
zaczęła komunikację z innymi, budowanie zaufania, potem powoli wchodziła w pierwsze społeczne relacje. Z przerażonej istoty powoli przechodziła transformację w dorastającą dziewczynę, wyposażoną w umiejętności, które mogą uratować innych. Nawet w obliczu niebezpieczeństwa nauczyła się stawać w swojej obronie, a przechodząc przyspieszone i turbulentne dojrzewanie przeobraża się w świadomą bohaterkę. Sukces wielosezonowego serialu spoczywał na jej barkach – dzięki ewolucji Jedenastki
możemy zobaczyć, ile czasu minęło od dnia pierwszego. Pomimo nieodłącznego elementu fantastycznonaukowego twórcom udało się zawrzeć w jej doświadczeniach codzienność wielu nastolatków. Choćby z tego względu postać grana przez Millie Bobby Brown
zasługuje na stałe miejsce w popkulturze, jakie zapewniły jej ostatnie cztery sezony.