Rankingi

Filmweb autor: /
TOP 10: Ranking najlepszych ról Stellana Skarsgårda
15 marca przed szansą na pierwszego Oscara w karierze stanie faworyt tego sezonu nagród – 74-letni Stellan Skarsgård. Wielokrotnie wyróżniany aktor znalazł się w tym prestiżowym gronie dopiero po raz pierwszy. A przecież swoim bogatym dorobku ma wiele występów, które zapadły w pamięci widzów, zasługując na równie ważne laury. W tym zestawieniu przypominamy 10 najlepszych ról, którymi zachwycił nas pochodzący ze Szwecji aktor.


Skarsgård rozpoczął swoją karierę jako młody chłopak, pracując na ekranie i na deskach teatru. Po pracy nad europejskimi produkcjami aktor przebił się też do Hollywood, gdzie z powodzeniem występuje od ponad trzech dekad. W czasie swojej długiej podróży mógł dzielić ekran z gwiazdami u największych autorów po obu stronach oceanu. Ostatnie lata przyniosły mu też pracę w wielkich filmowych uniwersach – Marvela, "Gwiezdnych wojen", a także w adaptacji "Diuny". Poniższy ranking jego najlepszych ról przypomina o bogatym CV aktora, a także o jego wielowymiarowości. Tytuły ułożyliśmy w kolejności chronologicznej, od najstarszych do najnowszych.  

TOP 10: najlepsze role Stellana Skarsgårda



plakat filmu Prostoduszny morderca

Den Enfaldige mördaren
1982
1h 48m

Dramat

Szwecja

Dramat

Akcja filmu "Prostoduszny morderca" rozgrywa się w Szwecji lat 30. Jego bohaterem zostaje Sven, osierocony chłopak wyzyskiwany przez swojego pracodawcę. Poniżany znajduje w końcu nowy dom i u boku swojej nowej miłości zaczyna stawać na nogi. Lecz cienie przeszłości i człowiek, który za nie odpowiada, nie odpuszczają tak łatwo. Losy dobrego człowieka skrzywdzonego przez świat potrafią zmienić nawet kogoś, kto przychodzi na świat z dobrymi intencjami. Hans Alfredson stworzył baśń opowiadającą o człowieku przez malarskie kadry. Ta kanwa przysłużyła się też, który dzięki roli zaistniał na arenie międzynarodowej, otrzymując nagrodę dla najlepszego aktora na Międzynarodowym Festiwalu w Berlinie.

plakat filmu Przełamując fale

Breaking the Waves
1996
2h 39m

Dramat

Dania

Francja

Hiszpania

Holandia

Islandia

Norwegia

Szwecja

Wielka Brytania

Dramat

"Przełamując fale" to druga w karierze współpraca z aktora z duńskim autorem Larsem von Trierem. W przejmującej opowieści o małżeństwie zniszczonym przez chorobę obaj, do spółki ze wspaniałą Emily Watson, zastanawiają się nad znaczeniem słowa miłość. Skarsgård gra tu Jana, robotnika, który po ciężkim wypadku stopniowo zaczyna podupadać na zdrowiu. Jego stan staje się niezwykle poważny, a bez szans na poprawę. Tym samym mężczyzna chce zwolnić swoją żonę Bess z przysięgi małżeńskiej wierności i zachęca ją, aby zaczęła spotykać się z innymi. Występ w roli sparaliżowanego musiał być wyjątkowym wyzwaniem, lecz ciężar opowieści leży przede wszystkim w relacji ekranowej pary. Bez wiary widowni w prawdę ich uczuć film nie okazałby się takim sukcesem międzynarodowym. Do wybitnych ról i nagród dołączył nawet finansowy triumf.

plakat filmu Bezsenność

Insomnia
1997
1h 37m

Thriller

Norwegia

Thriller

Tę historię znacie zapewne dzięki filmowi Christophera Nolana z Alem Pacino i Robinem Williamsem. Norweska "Bezsenność" została potem podstawą anglojęzycznego filmu w reżyserii twórcy "Memento". Niezaproszonemu do drugiego filmu Skarsgårdowi w oryginale przypadła rola Jonasa Engstroma, detektywa, który zostaje zesłany do odległego północnego miasteczka. Wraz z partnerem otrzymują zadanie rozwiązania sprawy morderstwa piętnastolatki. Wydarzenia szybko eskalują – bohater przypadkowo zabija swojego kompana i w akcie desperacji próbuje zatuszować wypadek. A wszystko odbywa się pod wiecznie świecącym słońcem. Odegrane tu stopniowe popadanie w obłęd, napędzane również przez tytułową przypadłość kwalifikuje się jako jedna z najlepszych ról w dorobku aktora.


plakat filmu Dogville

2003
2h 58m

Thriller

Dramat

Dania

Finlandia

Francja

Holandia

Niemcy

Norwegia

Szwecja

Wielka Brytania

Włochy

Thriller

Dramat

Kolejna współpraca z von Trierem to również kino brawurowe i pozostające na długo w pamięci. Może to wyłącznie kwestia skrajnie oszczędnej scenografii, prezentującej "Dogville" jako coś na kształt długiego przedstawienia uchwyconego za pomocą kamery "z ręki". A może to zasługa poważnego tematu, jednego z ulubionych w całej karierze reżysera i scenarzysty? Nicole Kidman wciela się w kobietę, która w obawie przed gangsterami ukrywa się w tytułowym miasteczku. Z biegiem czasu inni mieszkańcy zaczynają rozumieć sytuację i wykorzystywać ją dla swoich korzyści. Zagrany przez Skarsgårda Chuck dołącza się do grona tych, którzy korzystają ze swojej wyższej pozycji, aby upodlić Grace. Jego występ, choć na tle wybitnej postaci kobiecej, tylko wzmacnia jej największe atuty, przy okazji zaświadczając, że miejsce Szweda jest w aktorskiej pierwszej lidze.

plakat filmu Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
2006
2h 30m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

Hitowa seria "Piraci z Karaibów" zarobiła na świecie ponad 4,5 miliarda dolarów. Za sprawą drugiego filmu, "Skrzyni umarlaka", w jej centrum przygodowego blockbustera znalazł się Skarsgård. Szwed dołączał do cyklu w roli ojca zagranego przez Orlando Blooma Willa Turnera. Aktor musiał grać tu w potężnym przebraniu – w końcu Bill "Rzemyk" okrętuje na statku Davy’ego Jonesa podczas wiecznej służby na granicy życia i śmierci. Nawet mimo towarzystwa morskich stworzeń obrastających resztę załogi Latającego Holendra, spotkanie rodziny Turnerów okazuje się bardzo przyziemną, emocjonalną opowieścią. Wyczekiwane spotkanie rodzica i dziecka wnosi głębię do tego lekkiego filmu akcji, ponownie podważając portret pirata, a rysując nowy – targanego wątpliwościami, wyrzutami sumienia człowieka, który za wszelką cenę stara się uratować swojego syna.


plakat filmu Pewien dżentelmen

En Ganske snill mann
2010
1h 45m

Czarna komedia

Norwegia

Czarna komedia

W zestawieniu składającym się przede wszystkim z ról dramatycznych, łatwo zapomnieć, że Skarsgård świetnie odnajduje się też w komedii. Najlepszym przykładem jest "Pewien dżentelmen", film stworzony na granicy realizmu emocjonalnego i groteskowego humoru. Aktor wystąpił tu jako Urlik, mężczyzna, który próbuje odnaleźć się w społeczeństwie po wyjściu z więzienia. Odkrywanie zawiłości jego charakteru to czysta przyjemność, kontrastująca z enigmatycznie nijaką miną Szweda. W jednej z niewielu głównych ról w karierze pozwala talentowi błyszczeć – tak nieoczywista rola wymaga bowiem artysty o szczególnej wrażliwości. Ta wielka wartość widoczna w wielu występach Skarsgårda odbija się z całą mocą w tej szerzej nieznanej produkcji.

plakat filmu Dziewczyna z tatuażem

The Girl with the Dragon Tattoo
2011
2h 38m

Kryminał

Thriller

Szwecja

USA

Kryminał

Thriller

Proza Stiega Larssona w wydaniu Davida Finchera przybiera wszystkie odcienie mroku, które widać na srebrnym ekranie. Z tego tła nie wyróżnia się też rola Skarsgårda, tutaj obsadzonego jako postać dwuznaczna, kryjąca wielki sekret. "Dziewczyna z tatuażem" pokazuje mroczną historię z dziennikarskim śledztwem w centrum. Główny bohater, oskarżony o zniesławienie reporter Mikael Blomkvist, na polecenie bogatego przemysłowca Henrika Vangera ma zbadać sprawę tajemniczego zaginięcia jego siostry, 16-letniej Harriet. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi; wplątuje się w nią hakera Lisabeth Salander, która zaczyna odkrywać dawne losy familii. W tej układance Skarsgård wydaje się jedynym nieco bardziej osadzonym w teraźniejszości, lecz kolejne fakty i wydarzenia przebijają się na drugą stronę. Granica tego dualizmu jest cieńsza, niż można się spodziewać – dla aktora o takim kunszcie to jednak wyzwanie do pokonania.


plakat filmu River

2015 -
57m

Kryminał

Wielka Brytania

Kryminał

Lata naste XXI. wieku to dla Skarsgårda powrót na małe ekrany. W przeciwieństwie do produkcji na początku kariery, które zbudowały jego pozycję na rodzimym rynku, teraz wchodził do nowych, międzynarodowych projektów jako gwiazda. Jednym z przykładów stał się brytyjski miniserial "River" z główną rolą aktora. Tytułowy policjant mierzy się w nim z poczucie winy po śmierci swojej partnerki. W powrocie do normalności przeszkadza mu jednak przypadłość, która zaczęła nasilać się po niedawnych wydarzeniach. Policjant widzi bowiem wizje zmarłych, również z innych epok. Ponad kryminalny procedural wyrasta tu nie tylko fabuła mierząca się z problemem podupadającego zdrowia psychicznego wśród przedstawicieli służby mundurowych. Złożona z koszmarów rola Skarsgårda lśni tu wyjątkowo wyraźnie, zwłaszcza na tle innych protagonistów kryminalnych seriali.

plakat filmu Czarnobyl

Chernobyl
2019
1h 4m

Katastroficzny

Dramat

USA

Wielka Brytania

Katastroficzny

Dramat

Boris Szczerbina to partyjny aparatczyk, jakich w kinie z Europy Wschodniej widzieliśmy nieraz. W końcu jego podporzadkowanie władzy, nawet kosztem wyparcia faktów, jest widoczne od początku opowieści. Jednak wobec rozmiarów katastrofy widzianych na żywo fasada zaczyna pękać, a bohater okazuje się sojusznikiem w walce o losy świata. Posągowy Skarsgård stopniowo zmienia swoje oblicze, grając w duecie z Jaredem Harrisem, ekranowym naukowcem Walerijem Legasowem. Ich droga do ograniczenia skutków wybuchu w czarnobylskiej elektrowni atomowej zostaje pokazana w ośmiu odcinkach. Czas wystarcza, aby zżyć się z duetem, dzięki którym "Czarnobyl" osiągnął wielki sukces. Za swoją rolę Skarsgård otrzymał Złoty Glob i był nominowany do nagrody Emmy.


plakat filmu Gwiezdne wojny: Andor

Andor
2022 - 2025
40m

Sci-Fi

Przygodowy

USA

Sci-Fi

Przygodowy

"Gwiezdne wojny: Andor" okazało się pierwszym od dawna tytułem z odległej galaktyki uniwersalnie zdobywającym serca widzów. Prequel "Łotra 1" skupia się na działaniach prowadzących do kradzieży planów Gwiazdy Śmierci i niechybnego losu straceńców, którzy rzucili wyzwanie potężnemu Imperium. Postać Skarsgårda, Luthen Rael uosabia wszystkie najważniejsze elementy zbrojnej walki w imię wolności. Jak pokazują kolejne sezony serialu, bohater przestaje wydawać się tak nieskazitelny, jak można przypuszczać po stronie konfliktu, którą wybrał. Rebelia wymaga poświęceń, podejmowania wyborów niepopularnych i niekiedy krzywdzących ludzi – wszystko w imię wyższego dobra. Pozostający na drugim planie aktor swoją intensywnością kradnie uwagę widzów, przyciągając nie tylko magnetyczną, nieco przerażającą personą, ale też uderzającym spokojem. W całej gwiezdnej sadze na palcach jednej ręki można policzyć występy na takim wysokim poziomie.

Zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Andor"


