TOP 10: Ranking najlepszych ról Stellana Skarsgårda

15 marca przed szansą na pierwszego Oscara w karierze stanie faworyt tego sezonu nagród – 74-letni Stellan Skarsgård. Wielokrotnie wyróżniany aktor znalazł się w tym prestiżowym gronie dopiero po raz pierwszy. A przecież swoim bogatym dorobku ma wiele występów, które zapadły w pamięci widzów, zasługując na równie ważne laury. W tym zestawieniu przypominamy 10 najlepszych ról, którymi zachwycił nas pochodzący ze Szwecji aktor. Skarsgård
rozpoczął swoją karierę jako młody chłopak, pracując na ekranie i na deskach teatru. Po pracy nad europejskimi produkcjami aktor przebił się też do Hollywood, gdzie z powodzeniem występuje od ponad trzech dekad. W czasie swojej długiej podróży mógł dzielić ekran z gwiazdami u największych autorów po obu stronach oceanu. Ostatnie lata przyniosły mu też pracę w wielkich filmowych uniwersach – Marvela
, "Gwiezdnych wojen
", a także w adaptacji "Diuny
". Poniższy ranking jego najlepszych ról przypomina o bogatym CV aktora, a także o jego wielowymiarowości. Tytuły ułożyliśmy w kolejności chronologicznej, od najstarszych do najnowszych.
TOP 10: najlepsze role Stellana Skarsgårda
Zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Andor"