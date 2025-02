TOP 10 "Ekranów" – przegląd najlepszych filmów 2024 roku

Wybór dziesięciu najlepszych produkcji powstał na podstawie osobistych rankingów członków redakcji: Doroty Jędrzejewskiej-Szpak, Kamila Kalbarczyka, Michała Lesiaka, Marty Stańczyk, Miłosza Stelmacha i Barbary Szczekały. W programie znajdą się zarówno laureaci prestiżowych nagród filmowych, jak i festiwalowe perełki, które do tej pory można było zobaczyć na wybranych pokazach lub wyłącznie w streamingu. Teraz zyskają szansę na duży ekran w sali Ziemia Obiecana w FINA oraz w Kinie Iluzjon, gdzie będą prezentowane w ramach pojedynczych seansów z prelekcjami i dyskusjami.Przegląd rozpocznie się, kiedy to zwieńczy go redakcyjna debata podsumowująca rok 2024 w kinie.Więcej informacji o poszczególnych seansach na fina.gov.p l. "Anatomia upadku" , reż. Justine Triet (miejsce projekcji: "Skarby" , reż. Luna Carmoon (miejsce projekcji: "Jutro będzie nasze" , reż. Paola Cortellesi (miejsce projekcji: "Anora" , reż. Sean Baker (miejsce projekcji: "Biedne istoty" , reż. Yorgos Lanthimos (miejsce projekcji: "La chimera" , reż. Alice Rohrawacher (miejsce projekcji: "Przesilenie zimowe" , reż. Alexander Payne (miejsce projekcji: "Substancja" , reż. Coralie Fargeat (miejsce projekcji: "Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata" , reż. Radu Jude (miejsce projekcji: "Strefa interesów" , reż. Jonathan Glazer (miejsce projekcji:) + dyskusjaSiedziba FINA mieści się przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, a Kino Iluzjon przy ul. Narbutta 50a na Kinie Iluzjon.Wstęp na pokazy przy Wałbrzyskiej 3/5 jest bezpłatny – aby mieć pewność wejścia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (udostępniony w linkach pod tytułami filmów). Dla osób, które nie zarejestrują się, zostanie udostępniona niewielka liczba miejscówek na miejscu, bezpośrednio przed startem wydarzenia.Pokazy w Kinie Iluzjon są biletowane – bilety do kupienia na miejscu w kasie oraz na stronie Kina Iluzjon.