Welon, krew i trampki. Te ekranowe panny młode na długo zostają w pamięci
Seriale / Rankingi / Filmy

Welon, krew i trampki. Te ekranowe panny młode na długo zostają w pamięci

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/TOP+10+-+ekranowe+panny+m%C5%82ode.+%22Zabawa+w+pochowanego%22%2C+%22Kill+Bill%22%2C+%22Melancholia%22+i+inne-166017
Tak się złożyło, że od piątku w kinach możemy oglądać dwie ekranowe panny młode. Jedną z nich jest bohaterka Zendayi w "Dramie", drugą - znana już widzom Grace w interpretacji Samary Weaving, która powraca w kontynuacji "Zabawy w pochowanego".

W filmie z 2019 roku kobieta po ślubie zmuszona była walczyć o życie, ścigana przez rodzinę świeżo upieczonego męża, a w sequelu jej koszmar bynajmniej się nie kończy. Dzięki aktorstwu Weaving (spróbujcie wyrzucić z głowy ten krzyk), i połączeniu sukni ślubnej ze znoszonymi trampkami, Grace już po pierwszej części stała się jedną z najbardziej pamiętnych panien młodych na ekranie. W poniższym rankingu przyjrzymy się innym wybranym przykładom takich bohaterek, z różnych powodów niezapomnianych.



Bohaterka nowego serialu Netfliksa na tydzień przed ślubem przybywa ze swoim narzeczonym Nickym do ogromnego domu wypoczynkowego jego rodziny. Tam dręczą ją złe przeczucia i niepokojące zdarzenia – zanim dojdzie do ślubu, Rachel będzie musiała rozwikłać, co dokładnie się dzieje i przemyśleć, czy Nicky to faktycznie ten jedyny. Grana przez Camilę Morrone postać to panna młoda, która umie zawalczyć o swoje, szybko myśli i nie boi się podejmować ryzyka. Jest bohaterką, której chce się kibicować bez względu na to, czy do ślubu dojdzie, czy nie. 

9. Buttercup - "Narzeczona dla księcia"


Buttercup z uwielbianej "Narzeczonej dla księcia" Roba Reinera to klasyczna baśniowa panna młoda. Choć zostaje zmuszona do małżeństwa z podłym księciem Humperdinckiem, jej serce na zawsze należy do Westleya. Buttercup - utrwalona na ekranie przez Robin Wright - pokazuje, że za delikatną powierzchownością kryje się emocjonalna siła, a prawdziwa miłość potrafi przetrwać nawet najbardziej beznadziejne okoliczności.

8. Victoria Everglot - "Gnijąca panna młoda"


W przeciwieństwie do Emily (o której mowa w tytule), Victoria jest panną młodą świata żywych, uwięzioną w bezdusznym społeczeństwie, gdzie małżeństwo jest jedynie transakcją biznesową. Choć jej serce bije dla Victora, zbankrutowani rodzice zmuszają ją do ślubu z wyrachowanym Lordem Barkisem. Mimo presji i beznadziejnej sytuacji, Victoria pozostaje lojalna swoim uczuciom i nie traci ducha. Jej bladość i delikatna uroda kontrastują z otaczającym ją mrokiem, a jej determinacja, by pomóc ukochanemu, jest po prostu ujmująca.

7. Kaśka - "Wesele


Kaśka z filmu Smarzowskiego to panna młoda rzucona w wir polskiego piekła. Jej wesele to bowiem nie romantyczna bajka, lecz pokazówka lokalnego biznesmena, pełna alkoholu, korupcji i brudnych interesów. Kaśka, mimo że teoretycznie jest w centrum uwagi, wydaje się najbardziej samotną osobą na sali. Jej suknia ślubna staje się świadkiem upadku wartości i moralnej zgnilizny gości, a pod welonem nie kryje się radość, lecz smutek i rozczarowanie.

6. Maggie Carpenter - "Uciekająca panna młoda"


Maggie to z kolei postać, która uczyniła z ucieczki przed ołtarzem niemalże sport. Jej problemem nie jest lęk przed bliskością, ale brak własnej tożsamości – w każdym związku staje się lustrzanym odbiciem partnera, powielając jego gusta czy zwyczaje kulinarne. Jej ostateczna droga do ołtarza to nie tylko triumf miłości, ale samej bohaterki, która odkrywa samą siebie. W Maggie wcieliła się Julia Roberts, która po 9 latach od "Pretty Woman" raz jeszcze rozkochała w sobie Richarda Gere’a.

5. Fiona - "Shrek"


Fiona nie miała w życiu lekko. Od młodych lat ciążyła na niej klątwa, przez którą została zamknięta w wieży, gdzie czekała na wybawienie przez rycerza. Jak doskonale wiemy, zamiast tego uratował ją pewien ogr i towarzyszący mu osioł, w dodatku na zlecenie kogoś, kto nie chce brać ślubu z miłości. Wszystkie te zdarzenia uczą Fionę, że prawdziwa miłość nie musi wyglądać jak w baśniach i że tak naprawdę warto iść za głosem serca, bo prawdziwym szczęściem może się okazać życie w postaci ogrzycy u boku swojego wybawiciela. Szczęśliwą panną młodą można zostać nawet na bagnie.

4. Lydia Deetz - "Sok z żuka"


Grana przez Winonę Ryder Lydia staje przed ołtarzem nie w bieli, lecz w ikonicznej krwistoczerwonej, falbaniastej sukni - kolorze będącym absolutnym zaprzeczeniem ślubnej niewinności. Dla Lydii małżeństwo z Beetlejuice'em nie jest aktem miłości, lecz desperackim poświęceniem, by ratować swoich bliskich. Na ślubnym kobiercu staje zresztą dwa razy - Tim Burton nie odpuścił jej w kontynuacji.

3. Justine - "Melancholia"


Justine to interesująca postać, której zdecydowanie nie kojarzymy z radością wynikającą z zamążpójścia, wręcz przeciwnie. W dniu swojego wesela (które odbywa się w luksusowej posiadłości), bohaterka pogrąża się w paraliżującej depresji, stopniowo tracąc zdolność uczestniczenia w narzuconych rytuałach i nie spełniając oczekiwań. Jej suknia ślubna, choć piękna, z każdą minutą filmu wydaje się coraz cięższa, niemal dusząc bohaterkę. Grana znakomicie przez Kirsten Dunst Justine staje się personifikacją melancholii - stanu, który w obliczu nadchodzącej katastrofy okazuje się zresztą zaskakująco adekwatny.

2. Narzeczona - "Narzeczona Frankensteina


Mimo że na ekranie pojawia się dopiero w finale filmu, tytułowa narzeczona stała się istotną częścią popkultury (a całkiem niedawno mogliśmy obejrzeć nową interpretację jej historii). Stworzona w laboratorium z części różnych ciał, ma służyć jako partnerka dla Potwora. Jej suknia to skomplikowany układ bandaży i białych prześcieradeł, a jej znakiem rozpoznawczym jest wysoka, elektryzująca fryzura z białymi błyskawicami po bokach. To tragiczna panna młoda, która powstała z narzuconą jej rolą i która odrzuciła swoje przeznaczenie.

1. Beatrix Kiddo (Czarna Mamba) - "Kill Bill"


Najbardziej ikoniczna niedoszła panna młoda w historii kina? Być może. Grana przez Umę Thurman Beatrix w sukni ślubnej spędza stosunkowo mało czasu, ale jest ona swego rodzaju symbolem utraconej szansy na normalność i macierzyństwo. To w tym stroju Beatrix "umiera" jako ciężarna narzeczona, by po przebudzeniu ze śpiączki odrodzić się jako bezlitosna maszyna do zabijania. Zamiast stać przed ołtarzem, leży w kałuży własnej krwi, a jedyną przysięgą, jaką składa, jest ta, że wyeliminuje każdego, kto brał udział w wydarzeniach w kaplicy. Nam pozostaje jej kibicować.

Jakie inne ekranowe panny młode dodalibyście do tej listy?

"Zabawa w pochowanego 2" - zwiastun



