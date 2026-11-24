Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków trwa jeszcze do 6 grudnia. W ramach jubileuszowej edycji dostępnych online jest ponad 50 filmów.
Do odsłony online festiwalu trafiło ponad 50 tytułów, które można oglądać na platformie, w swoim tempie, z dowolnego miejsca w Polsce aż do 6 grudnia. Tej odsłonie festiwalu towarzyszy szereg dodatków uzupełniających program filmowy - zapowiedzi przed seansami, sesje Q&A z twórcami/twórczyniami filmów, specjalne odcinki podkastu Azja Kręci, magazyn festiwalowy i wiele innych.
Nie wiecie od czego zacząć? Mamy dla Was TOP 10 najchętniej oglądanych filmów w ramach festiwalu. 10. 13 zabójców, reż. Takashi Miike, Japonia 2010
Rok 1844, Japonia w erze pokoju. Gdy opętany żądzą władzy brat szoguna, lord Naritsugu, dla własnej rozrywki mordujący bezbronnych, dopuszcza się kolejnej zbrodni, grupa bezpańskich samurajów zwiera szyki, by ukrócić sadystyczne zapędy szaleńca. Podejmują samobójczą misję, która ma przynieść nie tylko wyzwolenie spod jego ręki, lecz także przywrócić im poczucie samurajskiego powołania. „13 zabójców" to kultowe dzieło Takashiego Miike, popis inscenizatorskiej maestrii z ikoniczną, trwającą niemal godzinę sekwencją walk, która zapisała się w historii kina.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/13-zabojcow 9. W pogoni, reż. Na Hong Jin, Korea Południowa 2008
Były policjant, a obecnie alfons, rusza śladem klienta odpowiedzialnego za zniknięcie jego dziewczyn. Porywający, bezwzględny thriller oparty na faktach, który stał się klasyką koreańskiego kina sensacyjnego.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/w-pogoni 8. Kot do wynajęcia, reż. Naoko Ogigami, Japonia 2012
Kolorowo ubrana Sayoko posiada dar zaprzyjaźniania się z kotami, z ludźmi układa jej się trochę gorzej. Bohaterka sama ma w sobie coś z kota: lubi chodzić własnymi ścieżkami. Pewnego dnia wpada na pomysł, by wypożyczać lgnące do niej puchate przybłędy osobom, którym coś leży na sercu. Nie każdy jednak nadaje się na kociego opiekuna, więc kandydaci muszą przejść specjalną procedurę kwalifikacyjną. Pełen ciepłych kolorów, barwnych postaci i kociego mruczenia, „Kot do wynajęcia" to przyjemna, a zarazem bardzo inteligentna opowieść o oryginalnym sposobie na życie.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/kot-do-wynajecia 7. Chińska uczta, reż. Tsui Hark, Hongkong 1995
Byli przestępcy i córka właściciela restauracji szukają mistrza kuchni, by wygrać prestiżowy turniej i ocalić biznes. Błyskotliwa komedia kulinarna z Leslie Cheungiem i Anitą Yuen.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/chinska-uczta 6. Pod dachem Ky Nam, reż. Leon Le, Wietnam 2025
Powojenny Sajgon, lata 80. Młody tłumacz zaprzyjaźnia się ze starszą wdową prowadzącą kameralną jadłodajnię. Niezwykła relacja staje się wytchnieniem od samotności. Film nakręcony w całości na taśmie 35 mm.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/pod-dachem-ky-nam 5. Ghost in the Cell, reż. Joko Anwar, Indonezja 2026
W ponurym więzieniu o zaostrzonym rygorze pojawia się nowy więzień, a wraz z nim wroga siła brutalnie i spektakularnie pozbawiająca życia kolejnych osadzonych. Joko Anwar potwierdza status mistrza kina grozy, tym razem operując w lżejszych rejestrach i zalewając ekran krwawym humorem.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/ghost-in-the-cell 4. Morte Cucina, reż. Pen-Ek Ratanaruang, Tajlandia 2025
Sao to szefowa kuchni o nieprzeciętnym talencie. Jej umiejętności dostrzega mężczyzna, z którym łączy ją mroczna przeszłość. On jej nie rozpoznaje, tymczasem obrazy dawnej traumy popychają kobietę ku jednej z najbardziej zawiłych zemst, jakie widziało kino kulinarne. Zdjęcia wyreżyserował Christopher Doyle.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/morte-cucina 3. Riverstone, reż. Lalith Rathnayake, Sri Lanka 2025
Grand Prix Pięciu Smaków 2026
Trzech policjantów eskortuje więźnia przez górzysty region Sri Lanki. Rutynowa misja z każdym kilometrem nabiera ciężaru – to droga, która zmienia wszystko i która nie zmienia niczego. Wykonują rozkaz, ale w ich sercach rodzi się niezgoda na kontynuowanie kołowrotu zła i cierpienia (samsary). Film drogi będący medytacją nad sensem, przemocą i prawem karmana.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/riverstone 2. Kaczka po pekińsku, reż. Tsui Hark, Hongkong 1986, 104'
Pekin, rok 1913. Ścieżki trzech kobiet o odmiennych celach przecinają się w czasie politycznego chaosu. Błyskotliwy hołd dla chińskiej opery i pokaz reżyserskiej wirtuozerii z Brigitte Lin, Cherie Chung i Sally Yeh.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/kaczka-po-pekinsku 1. Funky, Freaky, Freaks, reż. Han Chang-lok, Korea Południowa 2025, 87'
Szare przedmieścia, codzienny marazm, niewiele się dzieje. Trójka szkolnych outsiderów, Yong-gi, Ji-sook i Dum-bo, robi, co może, by przetrwać w rzeczywistości, w której dorośli są prawie nieobecni, a nudę najłatwiej zabić scrollowaniem social mediów. Kiedy w klasie pojawia się nowy uczeń – Woo-joo, przystojny judoka z kadry narodowej z tysiącami followersów na Instagramie – relacje bohaterów ulegają gwałtownej zmianie. Film ze szczerością i troską opisuje świat, w którym można kogoś zniszczyć jednym trafnym postem w internecie.
Link do filmu: https://www.piecsmakow.pl/program/20/funky-freaky-freaks Odsłona online 20. Festiwalu Filmów Pięć Smaków trwa do 6 grudnia. Więcej informacji, pełny program, bilety: www.piecsmakow.pl.
Informacja sponsorowana